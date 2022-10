SPECIAL: Harman Luxury Neuheiten CEDIA 2022 - JBL und Arcam mit zahlreichen interessanten Produkten

Harman Luxury Audio präsentierte im Rahmen der Fachmesse CEDIA 2022 verschiedene Neuheiten der JBL Synthesis, JBL sowie Arcam. Fokussiert bei den Neuerscheinungen werden die Elektronik und die Architekturlautsprecher JBL Stage 2 und JBL Studio 6 der Marke JBL Synthesis sowie vier Arcam HDMI 2.1 AV-Receiver und Prozessoren, die allerdings schon länger bekannt sind. Aus dem JBL-Portfolio sind zudem die Allwetter-Lautsprecher der Stage XD-Serie, der aktive Streaming-Lautsprecher JBL 4305P sowie die limitierten Lautsprecher und Musiksysteme der JBL Classic Series Black Edition neu im Sortiment. Harman bot den Messebesuchern zudem zwei immersive JBL Synthesis Heimkinovorführungen an, um die Vielzahl der Audiolösungen des Unternehmens zu veranschaulichen.

Neue JBL Einbaulautsprecher

Da in den USA integrierte Lösungen bei Heimkino-Systemen immer wichtiger werden, legte JBL das Hauptaugemerk 2022 auf Einbaulautsprecher. Auch in Deutschland wächst dieser Markt, allerdings nicht in dem Maße wie in den USA. JBL berücksichtigt bei dieser Produktkategorie die unterschiedlichen Rahmenbedingungen ebenso wie unterschiedliche Budgets. Von der Einstiegsklasse bis zur obersten Liga möchte man verstärkt aktiv werden.

Ergänzt wird das Sortiment an Einbaulautsprechern durch mehrere neue Lösungen der Harman-Luxusmarken. Hier werden einfach zu reparierende Outdoor- Lautsprecher als auch Subwoofer-Verstärker und AV-Receiver sowie die limitierten Black Editions der legendären JBL Classic-Reihe erwähnt. Damit bieten wir unvergleichliche Klangerlebnisse in jedem Raum.

Synthesis SDA-1700

Wenden wir uns den Produktbezeichnungen zu. Neben den Einbaulautsprechern SCL-1 und SSW-1 sowie den Wand- und Deckenlösungen SCL-5, SCL-6, SCL-7 und SCL-8 stellt JBL Synthesis den neuen SDA-1700 Verstärker vor. Dieses Custom-Modell wurde ausschließlich für den Betrieb des SSW-4-Subwoofers zur Serienreife gebracht und verfügt über ein 2HE- Chassis, einen Pegelregler für Frequenzweiche, Phase, Einzelband-PEQ und Modul-EQ auf der Rückseite. Der SDA-1700 liefert 350 Watt an einen einzelnen SSW-4-Subwoofer oder 700 Watt an einem Paar.

Anzeige

Studio 6-Serie

Die JBL-Lautsprecher der Stage 2- und Studio 6-Architectural-Reihe

wurden entwickelt, um eine ausgezeichnete akustische Performance abzuliefern, ohne dabei optisch aufzufallen.

Die Lautsprecher der Reihe JBL Stage 2 liefern dabei einen tadellosen Klang

zu einem interessanten Kaufpreis und überzeugen mit den

patentierten JBL High-Definition Imaging (HDITM) Waveguides,

Schallwänden mit akustischer Glättung und hochwertigen Bauteilen innerhalb der Frequenzweiche. Das Portfolio umfasst acht JBL Stage 2-Modelle in

unterschiedlichen Konfigurationen für den Einbau in Wände oder für die Deckeninstallation. Um ein intensives, Kino-gemäßes Audioerlebnis zu Hause zu garantieren, verfügen die Wandlautsprecher der JBL Studio 6 Architectural-Linie über belastbare und impulstreue Polyplas-Tieftöner für eine gleichmäßige Abstrahlung sowie eine möglichst geringe Verzerrung. Die Lautsprecher sind in fünf Varianten erhältlich und bringen eine integrierte Höhen- und Bassregelung mit, um den Klang komfortabel an die jeweiligen räumlichen Gegebenheiten anzupassen.

Stage XD-5

Zu den weiteren JBL-Lösungen, die auf der CEDIA Expo ausgestellt werden, gehört die Stage XD-Serie, eine Linie, die aus einfach zu reparierenden und IP-67-zertifizierten Allwetterlautsprechern besteht. Die neuen Modelle eignen sich optimal für vom Wetter stark heimgesuchte Außenumgebungen, sind dank des durchaus attraktiven Designs und der flexiblen Montagemöglichkeiten aber auch eine Option für Innenräume. Der JBL Stage XD-6 ist mit einem 6,5 Zoll/165 mm Polypropylen-Konus-Tieftöner und einem 1 Zoll/25 mm Aluminium-Hochtöner mit akustischer Linse und HDI-Wellenleiter ausgestattet, während der JBL Stage XD-5 mit einem 5,25 Zoll/130 mm Tieftöner und einem 1-Zoll/25-mm-Aluminium-Hochtöner bestückt ist.

4305P

Anzeige

Hochauflösendes Audio und Prosumer-Konnektivität verspricht der Studiomonitor JBL 4305P. Das Paar besteht aus einem Master- und einem Slave-Lautsprecher und setzt sich als vollständig eigenständiges aktives Lautsprechersystem mit einer integrierten Streaming-Engine in Szene, die sowohl kabelgebundene als auch kabellose Netzwerk-Audiofunktionen über Ethernet, Google Chromecast®, Apple® AirPlay 2 und Bluetooth-Audio im Angeb0t hat. Verbaut sind 24 Bit/192 kHz-Wandler.

Anzeige

Seiten: 1 2

Weiter auf: Nächste Seite Tags: Arcam