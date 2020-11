SPECIAL: Harman Kardon präsentiert kompakten und flexiblen Stereo-Verstärker Citation Amp

Die Citation-Serie von Harman wird zukünftig von einem kompakten Stereo-Verstärker ergänzt. Der Harman Citation Amp soll mit exzellenter Klang-Performance, Flexibilität, cleveren Installationsoptionen und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten überzeugen.

Ansicht von oben

Seitliche Ansicht

Unterseite

Ausgestattet ist der Citation Amp mit einem Class-D-Verstärker und baut daher sehr kompakt, die laut Hersteller innovative Digital-Loop-Verstärkertechnologie kitzelt dabei das Maximum an akustischer Qualität aus der Komponente. Dabei werden Fehler und Verzerrungsanomalien, die bei digitaler Verstärkung immer aufteten, besonders präzise korrigiert. An Bord sind neben zahlreichen konventionellen Anschlussoptionen auch Chromecast und Apple AirPlay. Der Stereo-Verstärker soll Stand-, Regal-, Wand- oder Deckenlautsprecher mühelos befeuern können, auch die Kombination mit anderen Harman Kardon Citation-Produkten zu einem drahtlosen Mehrkanal-Surround-System ist möglich.

Anschlüsse

Fernbedienung

Pro Kanal werden 125 Watt Leistung geboten. Neben hochwertigen, vergoldeten Lautsprecher-Terminals und konventionellen digitalen und analogen Anschlüsse ist auch eine HDMI-Schnittstelle mit ARC integriert. So kann der Verstärker auch komfortabel den Klang des Fernsehers wiedergeben und sogar mit der TV-Fernbedienung gesteuert werden.

Wandmontage

Bracket

Einfache Installation und Wohnraumintegration stand bei der Entwicklung des Citation Amp ebenfalls stark im Fokus. Die Komponente kann natürlich ganz konventionell auf einem Regal platziert werden und nimmt dank den kompakten Abmessungen kaum Platz weg. Mit dem Bracket kann man ihn aber auch einfach direkt an der Wand montieren und so noch unscheinbarer in die Wohnumgebung einbinden. Dank des mitgelieferten IR Extenderst ist auch die Steuerung vom anderen Ende des Zimmers laut Harman Kardon kein Problem. Darüber hinaus ist der Citation Amp mit gängigen Hausautomations-Steuerungssystemen wie Control4 und Crestron kompatibel.

Der Harman Kardon Citation Amp ist ab Oktober zur UVP Von 599 Euro bzw. 699 CHF erhältlich.

Special: Philipp Kind

Fotos: Harman PR

Datum: 15.11.2020

