SPECIAL: Großes Interview mit Stefan Gellrich, SG Akustik - so kam absolutes Audio-High End in die Baden-Badener Villa Schellbach

Beim PIEGA Event (WineBeats #1 und PIEGA-Vorführung am Tag darauf Ende April in der SG Akustik Villa Schellbach) fanden wir auch Zeit für ein großes Interview mit Stefan Gellrich, Gründer von SG Akustik. Wir sprachen über die wunderschöne Villa Schellbach, den aktuellen Audiomarkt, Ideen und Projekte sowie über die enge Zusammenarbeit mit PIEGA.

Die beeindruckende SG Akustik Villa Schellbach

Carsten Rampacher (CR): Hallo Stefan, sehr schön, dass wir hier Zeit für ein Interview gefunden haben. Wir sind ja hier an einem ganz speziellen Ort, nämlich in der SG Akustik Villa Schellbach. Erzähl doch zunächst einmal, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass SG Akustik jetzt hier in der Villa Schellbach zugegen ist.

Stefan Gellrich leitet die "akustischen Geschicke" in der SG Akustik Villa Schellbach

Stefan Gellrich (SG:) Tja, wie es nun so oft im Leben kommt. Du hast es ja in deinem Bericht zum WineBeats #1 Event bereits kurz und knapp umschrieben, wo wir herkommen und was wir gemacht haben. Das Projekt ist eigentlich eher aus einem Zufall heraus entstanden - ich werde mal alles von Beginn an erläutern. SG Akustik hatte in der Innenstadt von Karlsruhe ein Geschäft mit sieben Etagen, und dort gab es einen Wasserschaden. Im Endeffekt war das unschöne Ergebnis, dass der ganze Laden kaputt war, denn es stellte sich schon nach kurzer Zeit heraus, dass dort nichts mehr zu retten war. Wir hatten noch einen "Ausweichladen" auf der anderen Straßenseite, da konnten wir unsere Aktivitäten zumindest teilweise ausgelagern. Gottseidank war es dann innerhalb rechr kurzer Zeit möglich, in dem Lagergebäude, in dem wir ohinhin schon unser Versandlager hatten, oben das ganze Gebäude zu mieten. Dann sind wir mit der ganzen Firma umgezogen.

Zeitgleich ergaben sich neue Optionen. Ich bin ein passionierter Wanderer. Ich muss immer laufen, am liebsten im Wald, aber das kann man ja nicht bei jedem Wetter machen. Baden-Baden mit seinen schönen Parks, Wegen und Straßen ist da eine tolle Alternative, und dort kann man sich bei praktisch jedem Wetter bestens bewegen. Ich lebe in Karlsruhe und bin schon damals immer, zum Laufen, nach Baden-Baden gefahren. Und während man läuft, schaut man auch mal hier und da nach einer Immobilie – ob für den privaten Gebrauch, oder für die Firma, das spielt zunächst keine Rolle.

In bester Lage in Baden-Baden

Und da haben wir dieses Haus entdeckt, in seiner ganzen Pracht und Schönheit. Meine Frau und ich haben uns das angeschaut und waren völlig geflasht, und haben uns im Anschluss überlegt, ob es realistisch sein könnte, in diesem Haus etwas aufzubauen. Du warst ja jetzt auch das erste Mal hier. Schon wenn du hier hereinkommst, merkst du, was das für ein besonderer Platz ist. Vor uns war hier eine Werbe-Agentur drin, mit einer gänzlich anderen Raumaufteilung. Unterteilt in Büros, etc., man brauchte ein bisschen Fantasie. Tja, dann haben wir Ernst (Schmid, Geschäftsführer der SG-Akustik & Video GmbH) ins Boot geholt. Ernst ist ja ein großer Innovator in der Branche und hatte zu dem Zeitpunkt schon das Theater in Frankfurt aufgemacht. ATR (Audio Trade) war kurz davor, die Villa Belvedere in Eltville am Rhein aufzumachen, und mit diesem Wissen im Hinterkopf haben wir uns die Situation überlegt und hatten die Vision, in der Villa Schellbach ein wirklich adäquates Mekka für den HiFi-Fan zu schaffen.

Die SG Akustik Villa Schellbach ist etwas ganz Besonderes, das zegit sich an jedem Detail

Hochwertige Broschüre zum Haus

Es ist die Liebe zum letzten Detail, die alles in der Villa Schellbach besonders macht

Ich weiß noch, an einem Sonntagmittag, haben wir das Projekt final durchgewunken. Es hat einige Zeit gedauert, den Hausinhaber davon zu überzeugen, dass unser Konzept Sinn macht, weil neben der ganzen Technik und dem gewerblichen Nutzen ist die ganze Villa denkmalgeschützt.

Die gesamte Villa steht unter Denkmalschutz

Dazu gehören auch ein großer Garten mit altem Baumbestand. Daher mussten wir uns verpflichten, alles im Originalzustand aufrechtzuerhalten. Das erweist sich in der Praxis als durchaus aufwändig. Es fängt schon bei Details an wie bei diesem Tisch, der vor uns steht. Es ist eine Sonderkonstruktion, die hat uns der Schreiner, der schon immer für diese Villa arbeitet, eingebaut. Auch die Butzenfenster in der Halle, nach Westen hin, sind unten eingelagert, das sind ganz besondere Fenster, ähnlich wie in einer Kirche, mit speziellen Buntgläsern. Um 16:00 Uhr geht hier die Sonne um das Haus herum und das fällt das Licht komplett durch die Fenster oben im Lichthof ein, und wenn die alten Fenster drin sind, dann leuchtet die ganze Halle in diesen bunten Farben. All das, die Aura, der Charme, das Flair, muss erhalten werden - ein Riesenaufwand. Du benötigst Gärtner, Baumpfleger, Schreiner, etc. – wir haben das alles auf uns genommen, aber dafür ist die Wirkung auch beeindruckend. Die Faszination dieses Hauses, dieses Platzes, zusammen mit der Faszination der Anlagen, die hier stehen.

Gemütlich und ästhetisch bis ins Detail: Einer der 16 (!) Vorführräume

Absolute Spitzenmodelle, wie hier unter anderem die Stradivari G2 aus dem Hause Sonus Faber, findet man selbstverständlich in der SG Akustik Villa Schellbach

Wir haben insgesamt 16 Vorführräume, alle individuell angelegt. Wenn man die Villa Schellbach besucht, erlebt man daher eine regelrechte HiFi-Reise. Wenn sich jemand für Samstag anmeldet, um drei Anlagen zu hören, dann bekommt er die in jedem Raum präsentiert. Früher in den HiFi-Läden war alles anders. Hier standen schlicht riesige Mengen z.B. an Lautsprechern, einfach in den Räumlichkeiten, so dass überhaupt nicht mehr zu erkennen war, was man zuhause dann wohnlich damit anfangen kann. Hinzu kommt, dass viele Menschen, die sich solche schönen Dinge leisten möchten, in ästhetisch sehr hochwertigen Umgebungen leben und daher beim Kauf auch eine optisch und akustisch eine Präsentation erwarten, die ihren Ansprüchen genügt. Genau dies funktioniert in der Villa Schellbach optimal.

CR: Wie viele Leute arbeiten insgesamt hier für das Projekt SG-Akustik Villa Schellbach?

SG: Die Villa ist ja quasi "Chefsache". Daher betreuen meine Frau und ich die Villa Schellbach, außerdem noch zwei bis drei Verkäufer, die hier sind und das Techniker-Team rückt dann noch an, um alles zu pflegen, was Pflege und Aufmerksamkeit benötigt. Wir haben einmal pro Woche einen Technik-Tag, da werden die Anlagen umgestaltet und neu aufgebaut, oder auch für spezielle Events umgebaut. Wir haben Freitag und Samstag normal geöffnet, wo man theoretisch auch ohne Termin kommen kann. Ich halte einen Termin immer für sinnvoll, weil man sich dann von unserer Seite vernünftig vorbereiten kann. Freitag/Samstag ist, wie erwähnt, generell offen, da sind wir da und voll besetzt, da kann man so kommen.

Große Lautsprecher-Auswahl in geschichtsträchtigen Räumlichkeiten

Lässt man sich einen Termin geben, kann man die Wunschanlage in aller Ruhe auch über längere Zeit hören, auch mit Backes & Müller-Aktivboxen

DALI KORE und die Canton Reference 1

Auch an den anderen Tagen, ich habe mein Hauptbüro hier und arbeite viel vor Ort weil ich persönlich auch viele Kunden betreue. Daher kann man auch während der Woche für eine eine Sondervorführung kommen. Dann ist es dann zudem komplett ruhig, man kommt, kriegt natürlich einen Kaffee, setzt sich völlig in Ruhe in einen Raum und hört die Anlage, gerne mit der eigenen Musik auch mal einen ganzen Nachmittag.

CR: Sind das dann eher Kunden, die hier eher Lösungen für das gesamte Haus suchen und finden, oder sind es Leute, die eine extrem hochwertige HiFi-Stereo-Anlage haben wollen, oder sind es Interessenten, die vielleicht ein Heimkino planen und realisieren möchten? Kann man da ein bißchen eine Aussage treffen, wie da die Aufteilung ist?

HiFi der Luxusklasse, hier Sonus Faber (Lilium und Aida II) und McIntosh, in der SG Akustik Villa Schellbach

McIntosh MA352 Hybrid-Vollverstärker

Die größten Kaliber aus dem McIntosh-Sortiment finden sich in der SG Akustik Villa Schellbach

SG: Klar, also im Grunde hast du alle drei Sparten schon genannt, die wir hier beackern. Ich glaube, das ganze Projekt wäre nicht möglich gewesen, wenn es die Firma nicht schon seit über 30 Jahren geben würde, mit einem großen Kundenstamm, die sich dann freuen, dass wenn sie schon eine hochwertige Anlage haben und sich überlegen, wie geht es denn da weiter? Diese Kunden kommen dann hierher und dann können wir genau dies ausführlich zeigen – hier geht es immer nochmal weiter, höher, besser, und das kann man hier vor Ort auch klanglich verdeutlichen - was du vielleicht in einem normalen Laden gar nicht mehr kannst.

Vergleiche von hochwertigen Plattenspielern sind ebenfalls möglich

Wenn man beispielsweise D/A-Wandler im Rahmen zwischen 30.000 und 100.000 Euro hören möchte, ist das in einem konventionellen Laden mit Nebengeräuschen, allem Möglichem, was da so schwingt oder elektromagnetisch unterwegs ist, gar nicht möglich. In der Villa Schellbach geht es aber, daher kommen klangliche Verbesserungen sehr gut zum Ausdruck. Das gilt auch für Hörvergleiche bei Plattenspielern, mit richtig aufwändigem Aufbau. Die akustischen Pluspunkte kann man in dieser Umgebung wirklich präsentieren. Die Interessenten im High End-Bereich sind daher unsere wichtigste Kundschaft. Viele wissen ja gar nicht mehr, dass es das gibt - extrem hochwertige Komponenten, und diese noch in einer praktisch perfekten Umgebung. Also auch Leute, die die Möglichkeiten hätten, sich so etwas zuzulegen, wissen gar nicht, dass es diese Möglichkeiten und Optionen gibt. Solche Leute werden dann mitgebracht, oft bei den Events.

Das zweite sind die Menschen, die über den Faktor "Bild" (in Verbindung mit dem passenden Klang) kommen und oft unzufrieden sind mit schlechter Bildqualität, schlechter Installationsqualität und mangelhafter Tonqualität. Das geht nämlich ganz schnell. Ich kann einen großen 98“ Fernseher kaufen, denn ein großes Bild regt unsere Sinne wirklich unmittelbar an - doch dann merkt man, dass der richtige Klang dazu fehlt. Ich persönlich halte die Mischung aus hochwertigem Bild & hochwertigem Ton für den richtigen Weg, und ich neige schon lange dazu, gerne auch Musik mit passendem Bild vorzuführen, oder auch eben "großes Bild mit großem Ton".

Bild & Ton im Einklang, hier mit B&W-Komponenten

Das Verständnis, dass zum großen, qualitativ überzeugenden Bild auch ein exzellenter Ton benötigt, ist sehr groß. Was hingegen nicht mehr da ist, ist das Verständnis, riesige Lautsprecher in den Raum zu stellen, um damit ein besonderes Ergebnis zu erzielen. Das muss gelernt werden, dieses Verständnis. Aber ein großes Bild zu haben, und einen großen Ton mit wenig aufdringlicher Optik dazu, das ist sozusagen die höchste Kür – und das machen wir.

CR: Das ist so ein wenig dein Steckenpferd, hatte ich gestern schon den Eindruck. Zu eurem Heimkino: Kannst du dazu mal etwas sagen, was macht das so besonders?

SG: Du meinst das Kino, welches jetzt hier ist? Zunächst ist es das Besondere, dass es gar nicht nach Kino, nach Technik aussieht. Wir haben die Abdeckungen der Lautsprecher nicht montiert, dass man die Technik überhaupt sieht, sonst würde man nichts sehen.

Bild und Ton in Reinkultur

Wir haben in der Innenstadt in unserem Laden auch solche Kino-Installationen, wo man gar nichts mehr sieht, nicht mal mehr ein Gitter, denn die Lautsprecher sind komplett eingeputzt in die Wand, und es lassen sich ganz großartige Ergebnisse damit erzielen, auch aus akustischer Perspektive. Was wir hier in der Villa installiert haben, ist ein großes Focal Utopia-InWall/OnWall-Set.

Komplette Focal-Ausstattung, vorn steht auch die Focal Diva Utopia

Auch hinter dem Zuhörer findet eine Menge "akustische Action" statt

Focal Utopia als On-Wall-Speaker

Das kannst du in Form von In-Wall-Lautsprechern erwerben, die Lautsprecher werden wirklich komplett in der Wand versenkt. Oder On-Wall, bei einer Betonwand, die nicht verkleidet werden soll, mit einem formschönen Rahmen, das wird dann in Raumfarbe lackiert. Also im Grunde genommen sieht man ganz wenig, hat aber ein absolutes High-End-Ergebnis aus akustischer Sicht. Für die hochwertige Bildwiedergabe ist eine Kino-Leinwand von Stewart verbaut, da sind die Lautsprecher hinter dem schalldurchlässigen, perforierten Tuch, so dass ich keine störenden Sachen mehr im Sichtfeld habe. Früher waren wir mit die ersten, die Heimkino in Deutschland verkauft haben, da hieß das Stichwort noch Dolby Digital. Aber sogar aus zeitlicher Sicht noch weiter zurück konnte man bereits viel Spaß haben, wenn man qualitativ hochwertige Komponenten verwendete.

CR: Und du sagtest, hier habt ihr jetzt passive Subwoofer integriert? Wie werden die denn angesteuert und wie wird die gesamte Anlage angesteuert, mit welcher Elektronik? Auf was setzt ihr da?

SG: Im Grunde genommen ist die HiFi- und Heimkino-Gemeinde ja gespalten. Das eine sind die Zweikanal-Hörer, die Stereo lieben und das aufs Maximum treiben, da gehöre ich sicherlich auch mit zu dieser Gattung. Ich finde, es ist wirklich ein tolles Erlebnis, was man mit zwei Lautsprechern in einer hochwertig arrangierten Kette realisieren kann.

Lautsprechersysteme der Extraklasse - hier Komponenten von B&W (Nautilus), Backes & Müller sowie AVM - auch für den extrem anspruchsvollen Hörer

Ich persönlich würde deutlich lieber ein hochwertiges Stereo-Setup einem qualitativ schlechten Mehrkanal-Setup vorziehen. Aber wir wollen ja das optimieren und schauen, dass wir das beste aus beiden Welten haben. Die Heimkino-Szene und Heimkino-Entwicklungsszene hat - meiner persönlichen Ansicht nach - einen gravierenden Fehler gemacht, indem dieses „x.1“ für den Subwoofer erstmal separat auf einer eigenen Spur aufgezeichnet wird, aber auch in der Umsetzung nachher der Subwoofer ein Gerät ist, gegebenenfalls aktiv mit Verstärker, den man irgendwo hinstellen muss. dadurch waren viele HiFi-Fans von vorneherein "raus aus der Nummer". Das mag in Bezug auf Kraft und Nachdruck her schön funktionieren, und auch von der Zuweisung von dem ganzen Signal, aber ich bekomme dann ein intensives Problem innerhalb der Wiedergabe in Bezug auf die Zeitrichtigkeit. Das ist ein Merkmal, auf das unsere Sinne ganz empfindlich reagieren. Wenn in diesem Bereich etwas nicht zusammenpasst, dann empfinden wir das Ergebnis als unharmonisch sowie unangenehm. Das haben jahrelang leistungsstarke Kino-Anlagen mit Druck und großer Fulminanz überwunden, was am grundlegenden Problem aber nichts ändert. Da brauche ich nur mal etwas anspruchsvollere Musik mit Bild aufzulegen und merke dann sofort, das spielt nicht synchron zusammen, und im Ganzen macht es keinen Spaß. Das haben wir hier im Kino anders gelöst.

Focal Astral 16-Kanal-Vorstufe

Da ist ein Focal Astral 16 Mehrkanal-Vorverstärker, den haben wir dort unten mit 11 Kanälen belegt. Und, um dem Thema zu entgehen, dass der Bass auf einer völlig anderen Ebene wiedergegeben wird, hängen die passiven Subwoofer, die auch in die Wand eingebaut sind, immer mit auf dem jeweiligen Hauptlautsprecher. Das ist krass. Ich muss gleich wirklich dazu sagen, dass macht nicht den spektakulären „Bumms“, den ich relativ schnell erzeugen kann, das ist nicht so ganz unmittelbar da. Aber dann ist es wirklich erstaunlich und genau so, wie man es sich bei einer richtig geilen Anlage vorstellt, enorm impulstreu, direkt, stimmig. Und wenn wir diese Erkenntnis jetzt umsetzen und sagen, wir haben ein digitales Streaming-System, dann haben wir alle Möglichkeiten. Wir streamen Musik, wir streamen Bild, wir sind echt weit, insbesondere im Vergleich mit noch vor wenigen Jahren.

CR: Welchen Projektor verwendet ihr?

SG: Unten ist ein etwas älterer im Einsatz, ein Sony 4K-Modell. Der macht im Ergebnis auch ein wirklich ordentliches Bild bei unserem Einsatzzweck. Im Laden in der Stadt haben wir Leica, also Laser-Vision, Ultrakurzdistanz. Die Großen wie den Leica Cine 1 120 nehmen wir natürlich für die größeren Setups, aber ich muss sagen, selbst ein Play 1, mit dem Leica-Objektiv, macht schon großes Kino.

