SPECIAL: WineBeats #1 - Weinprobe und musikalische Reise mit HiFi-ROSE und PIEGA in der SG Akustik Villa Schellbach

Wir hatten die Ehre, zu Gast zu sein bei einem besonderen Event in der Baden-Badener SG Akustik Villa Schellbach: „WineBeats“ in der ersten Auflage, ein ganz neues Konzept, bei dem es um ganzheitlichen Genuss geht: Es handelt sich um eine musikalische Weinreise mit rund 40 Gästen, bei der erstklassige PIEGA Lautsprecher inklusive der High-Tech-Komponenten von HiFi-ROSE auf erlesene Weine treffen. Das ganze wurde von feinsten Speisen vom „Flying Buffet“ in großer Vielfalt begleitet, die zum erstklassigen Wein gereicht wurden.

Gehen wir erst kurz auf die historische Villa Schellbach ein, die über 100 Jahre alt ist, gebaut von Oscar Schellbach (1901 – 1970), ein in Halle an der Saale geborener Lebenslehrer und Begründer des Mental-Positivismus. Das Haus hat eine ganz besondere Architektur und steht unter Denkmalschutz. Seit mehr als zwei Jahren befinden sich die First Class HiFi-Studios und auch ein High End-Heimkino in der Villa Schellbach, verteilt auf fünf Ebenen.

Stefan Gellrich (links) und Manuel Greiner

Vor Ort war viel „HiFi-Prominenz“. Souverän und mit Esprit durch die Veranstaltung führte Stefan Gellrich, Gründer der Firma SG Akustik. Ebenfalls in Baden-Baden war Manuel Greiner, Inhaber der Firma PIEGA. Mit sicherer Hand und enormem Geschick leitet er in zweiter Generation das Schweizer Familienunternehmen aus Horgen am Zürichsee, zusammen mit seinem Bruder Alexander. PIEGA-Chefentwickler Roger Kessler kam in die SG Akustik Villa Schellbach, ebenso die Marketing-, Sales- und Produkt-Spezialisten Manuel Neitzel und Martin Bühler, sowie Stefan Leu, den man als ein "PIEGA-Urgestein" bezeichnen kann und der mit seiner großen Expertise jeden Tag ein großer Gewinn für die Lautsprecher-Manufaktur aus Horgen ist.

Mit viel Fachwissen und ebenso viel Humor führte Martin Bühler vor

Martin Bühler führte die drei PIEGA Lautsprecher an der HiFi-ROSE-Elektronik vor, und mit einer gekonnten Mischung aus fachlicher Kompetenz und viel Humor begeisterte er das anwesende Publikum.

Klaus-Dieter Bross gab viel Fadchwissen zu Premium-Weinen preis

Und natürlich holte man sich auch für die Verköstigung der passenden Weine einen der Besten der Branche: Weingroßhändler Klaus-Dieter Bross aus Appenweier präsentierte die edlen Tropfen mit immensem Wissen, das er so locker und leicht ans Publikum weitergab, dass es eine Freude war, ihm zuzuhören.

Noch vor der Weinverkostung gab es zum "Opening" feinsten Champagner

Edelste Weine gehören mit zum Konzept

Bereits seit 1955 steht der Name Bross für feinste Weine aus alles Welt bis in die absolute Spitzenklasse.

HiFi-ROSE-Kette: Oben der RS130, darunter der RD160, gefolgt vom RA180

Absolute Spitzenklasse – das galt selbstverständlich auch für den musikalischen Teil der Veranstaltung. Ein Setup aus dem HiFi-ROSE RS130 Netzwerk-Transporter (rein digital, keine analoge Sektion), dem Premium-D/A-Wandler HiFi-ROSE RD160 sowie dem äußerst kraftvollen Verstärker HiFi-ROSE RA180 wurde an der PIEGA COAX811, der PIEGA Master Line Source (MLS) 3 und der PIEGA Master Line Source (MLS) 2 präsentiert. Und das Spezielle war: Nach jedem Stück gab es eine Weinverköstigung mit absoluten Spitzenweinen. Weißweine wurden nach dem Hören mit der COAX811 gereicht, Rosé gab es nach dem Aufspielen der MLS 3 und eine feine Selektion hochklassiger Rotweine, nachdem die MLS 2 ihre Können eindrucksvoll demonstriert hatte.

PIEGA COAX811 (links), in der Mitte die PIEGA MLS 3 und rechts die PIEGA MLS 2

Mit einer klanglichen Performance der Extraklasse nahm die HiFI ROSE x PIEGA Kette ihre Arbeit auf. Die PIEGA COAX 811 (natürlich in einer der acht noblen Excellence-Farben) durfte ihre Fähigkeiten beispielsweise bei „Queen Mary“ (Francine Thirteen) unter Beweis stellen, während die PIEGA MLS 3 bei „Somewhere, Somebody“ (Jennifer Warns & Max Carl) glänzte. Die nochmals größere Master Line Source 2 spielte bei „Tremors“ von SOHN groß auf.

Das koaxiale Bändchen ist PIEGAs ganzer Stolz - zurecht!

Die MLS 2 im Detail

Firmenlogo

Insgesamt zeigte sich, was die akustische Perspektive der Veranstaltung anbetrifft, erneut, dass sämtliche vorgeführte PIEGA Lautsprecher wahre Meister der Auflösung sind. Besonderheiten der vorgeführten PIEGA Lautsprecher sind nicht nur die handwerklich meisterhaft hergestellten Gehäuse, sondern vor allem die in der Schweiz bei PIEGA entwickelten und produzierten koaxialen Bändchen-Treiber für die Hoch- und Mitteltonwiedergabe, die für herausragende Transparenz und praktisch perfektes Timing stehen.

Ein Lautsprecher-Monument

Schon die COAX811 holt Details aus den Musikstücken heraus, die man sonst oft gar nicht hört, selbst bei eigentlich ausgezeichneten Ketten und Komponenten. Die MLS 3 dann liefert noch mehr in jeder Beziehung: Noch mehr Plastizität, Feingefühl, Lebendigkeit, zudem auch noch mehr atmosphärisch dichte Räumlichkeit. Die größere MLS 2 ist perfekt auch für große Hörräume und beeindruckt zusätzlich mit einem enormen, unerschütterlich souveränen Fundament unter praktisch allen Bedingungen. Wir hatten bereits die große Freude, die PIEGA MLS 2 direkt in Horgen ausführlich kennen zu lernen.

Natürlich wären die akustischen Spitzenleistungen der PIEGA Lautsprecher ohne entsprechende "Vorbereitung" nicht möglich gewesen, und hier sind wir beim Thema HiFi-ROSE. Natürlich sind die HiFi-ROSE-Komponenten preislich in der Oberklasse zu finden, aber für ihre Leistungsfähigkeit sind die Preise mehr als human.

RS130 und RD160

Das zweite Gerät von unten ist der RA180

Feinstes Aluminium dominiert bei der Gehäuseverarbeitung, optisch stellt die HiFi-ROSE-Kette einen reizvollen Kontrast aus den minimalistischen Devices mit XXL-Display (RD160 und RS130) sowie der extravaganten Steampunk-Optik des RA180 dar. Mit grandiosem Feingefühl, impulstreuem Antritt und hervorragend ausbalancierter Räumlichkeit konnten die HiFi-ROSE-Komponenten den PIEGA Lautsprechern genau die Signalqualität servieren, die sie für eine exzellente Entfaltung ihrer Fähigkeiten benötigen.

Das große Setup

Als Bilanz kann man nur ziehen: Ein tolles Konzept, eine fabelhafte Veranstaltung. Genuss in jeder Hinsicht, sei es aus akustischer oder aus kulinarischer Perspektive. Feinste Auflösung traf auf feinste Aromen, Klang der Extraklasse auf Wein und Food in Premium-Qualität. Daher hoffen wir, dass es weitere WineBeats-Veranstalltungen folgen – wir sind gerne jederzeit wieder dabei.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 26. April 2025