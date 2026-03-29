SPECIAL: GROBI.TV-App mit qualitativ hochwertigen Snippets in Dolby Atmos

Die GROBI.TV Snippets-App ist die offizielle App von GROBI.TV und erweist sich als äußerst interessant - denn anstatt unnötiger Dinge, die kein Mensch braucht, liefert das renommierte Geschäft mit CEO Patrick Schappert eine akustisch ausgezeichnete Sammlung von Dolby Atmos-Audio-Snippets verschiedener, hinsichtlich der Aufnahmequalität erstklassigen Alben. Man kann, wenn man die App beispielsweise auf dem iPhone installiert hat, über Apple AirPlay 2 direkt auf das entsprechend kompatible Wiedergabegerät streamen, was problemlos und zuverlässig funktioniert.

Streaming über AirPlay 2

Sehr reizvoll ist die Möglichkeit, die Vorzüge von immersibem Sound bei Sequenzen aus verschiedenen Musikstücken der aufgeführten Interpreten/Alben kennenzulernen. Wem ein Album exzellent gefällt, der kann direkt auf den zugehörigen Link klicken und auf Shopping-Tour bei GROBI.TV gehen.

Übersicht verfügbarer Alben, aus denen man verschiedene Snippets anhören kann

Dann kommt man in den GROBI.TV-Shop und kann das gewünschte Album gleich kaufen. Wir haben in diesem Special Screenshots von der App auf dem iPhone 17 Pro Max gemacht - damit man sich einen guten, bildqualitativ überzeugendeen Eindruck von der App und den enthaltenen Auszügen aus den Titeln machen kann.

Silent Work: Sonik Leaks

Umfassencde Informationen zum Album, Teil 1

Teil 2 mit den wählbaren Snippets am Ende

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Wiedergabe

Natürlich haben wir in einige Snippets bereits reingehört - den Anfang macht Silent Work - Sonic Leaks. Die Referenz-Veröffentlichung eines 3D-Audio-Albums enthält Deep House, Pop und Elektro-Musik in Dolby Atmos 9.1.6 und Auro-3D 11.1. Und was das faszinierende ist - es klingt immer grandios, sogar auf einer hochwertigen Soundbar mit Dolby Atmos, ebenso z.B. auf einem 5.1.4-Layout mit AV-Verstärker und Canton Reference-Mehrkanal-Lautsprechersystem. Wir hören den Auszug aus "Fluctuation" und sind begeistert von der dichten Räumlichkeit, die einen komplett umhüllt, vom straffen, ungemein kraftvollen Bass und von der trotz dem Schwerpunkt auf Immersivität sehr klaren, facettenreichen, mystisch wirkenden Stimmwiedergabe.

Thunder Bae . Highscream

Infos, Teil 1

Infos, Teil 2, + Snippets

Wiedergabe

Als zweiten Auszug hören wir "Highscream", den Titelsong des gleichnamigen Albums, das Dark-Dream-Pop mir experimentellen Sounds geschickt kombiniert. Hinter dem Projekt steht die Künstlerin und Produzentin Thunder Bae. Wer die zugehörige Blu-ray erwerben möchte, kann sich über Tonspuren in Stereo, Auro-3D und natürlich Dolby Atmos freuen. Das Sphärische, Geheimnisvolle des Songs kommt bei dem qualitativ erneut exzellenten Auszug enorm gut heraus, sehr filigrane, zugleich dreidimensionale Effektausgestaltung trifft auf eine sauber nivellierte, charismatische Stimme.

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HAEVN - UP Close

Infos, Teil 1

Infos, Teil 2

Infos, plus Snippets

Wiedergabe

Auch liegen Snippets vom HAEVN Album "UP Close" vor. Auch bei diesem Material ist die Qualität überwältigend - der dichte, sauber gestufte Raum, die exzellent eingearbeiterten vokalen Elemente und die feine Auflösung sind beim Snippet zu "Where Did You Go" Faktoren, die auch den erfahrenen Hörer faszinieren. Man kann sich bei diesem Album zusätzlich einen direkten Vergleich in Form eines Trailers anhören - in Stereo und in Dolby Atmos. Hier hört man dann einen enormen Unterschied, was Raumgefühl, Plastizität und die gesamte Tiefenstaffelung angeht.

Unser Fazit

Klar denkt auch GROBI.TV kaufmännisch - man möchte mit der App Leute dazu bewegen, den Shop zu besuchen und sich dort weiter über immersives Audio zu informieren, entweder über entsprechende Blu-raxs und Pure Audio Blu-rays, oder aber die passende Hardware z.B. in Form von AV-Verstärkern und AV-Vorstufen. Patrick Schappert und sein Team aus Kaarst bei Düsseldorf sind, wenn es um irgendeine Frage oder um 3D-Audio Hard- und Software geht, sicherlich einer der kompetentesten Anlaufstellen in Deutschland.

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Special und Screenshots: Carsten Rampacher

Datum: 29. März 2026