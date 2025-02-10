SPECIAL: GGNTKT auf den Norddeutschen HiFi-Tagen - exklusive Aktivlautsprecher mit modernster Technologie

GGNTKT, seines Zeichens Anbieter von zwei unterschiedlichen, innovativen und hochwertigen aktiven Lautsprechern, war auf den Norddeutschen HiFi-Tagen, die am ersten Februarwochenende in Hamburg stattfanden, ebenfalls vertreten.

Das Model 1/1S ist relativ flach

Der große aktive GGNTKT-Lautsprecher ist das Model M3/M3 S - Paarpreis ab 29.950 EUR. Dafür gibt es einen aufwändig konstruierten Vierwege-Schallwandler für mittlere bis große Hördistanzen. 125 dB Spitzenpegel und extrem geringe Verzerrungen (THD kleiner als 0,3 Prozent, bei 90dB/1m) sprechen für den auch optisch aus der Masse herausstechenden Lautsprecher. Er verfügt über einen computeroptimierten Waveguide und über eine 140 Grad x 100 Grad frequenzneutrale Abstrahlung (constant Directivity) und eine kardioide Abstrahlung bis 40 Hz im Bassbereich ist möglich, diese ist abhängig vom gewählten Preset (es stehen hier verschiedene Optionen bereit). Die untere Grenzfrequenz liegt bei 32 Hz.

Aufwändige DSP-Technologie

M1/1S, hinten, oberer Bereich

Anzeige



Externe Elektronik

Zum Einsatz kommt hochmoderne DSP-Technik mit digitaler Frequenzweiche mit FIR-Filtern. Enorm sind die Leistungswerte: Entweder 2 x 1.000 Watt oder gar 2 x 1.500 Watt Class D-Verstärker (extern) - in jedem Fall ist ein souveräner Antrieb der 2 x 4 Kanäle gegeben.

Tiefton-Chassis

Bestückt ist die Konstruktion mit einem 56 mm Ringmembran-Kompressionstreiber für die Wiedergabe hoher Frequenzen, einem 210 mm messenden Tiefmitteltöner und zwei 270 mm-Langhub-Subwoofer-/Basschassis. Das Gehäuse ist CNC-gefräst, und es ist relativ flach gehalten - für die Möglichkeit zur wandnahen Aufstellung.

Model 1/1S

Das kleinere Modell heißt M1/M1 S, kommt auf Setpreise ab 8.475 EUR und bietet 119/121 dB Spitzenpegel sowie ebenfalls äußerst gering ausfallende Verzerrungen (THD kleiner als 0,3 Prozent, bei 90 dB/1m). Die 140 Grad x 100 Grad frequenzneutrale Abstrahlung ist auch beim kleinen Lautsprecher gegeben. Der 2,5 Wege-Schallwandler ist für kurze bis mittlere Hördistanzen in allen Hörumgebungen ausgelegt und besitzt, in Abhängigkeit vom gerade aktiven Preset, eine kardioide Abstrahlung im Bassbereich bis 200 Hz. Auch hier setzt GGNTKT auf absolut zeitgemäße DSP-Technik mit FIR-Filtern. Es gibt dieses Modell wahlweise mit 280 Watt- oder 420 Watt Class-D-Verstärkern.

Anzeige



M1/1S von vorne und von hinten

Rückseite mit zwei Basstreibern

Das Model M1/M1S ist ebenfalls flach gehalten und verfügt rückseitig über zwei Basschassis. Insgesamt stellen ein 65 mm Ringmembran-Kompressionstreiber und 3 jeweils 170 mm messende Tiefmitteltöner die Bestückung dar. Auch bei der M1/M1S ist die Elektronik in einem externen Gehäuse untergebracht.

Wie schon erwähnt, wurden die Lautsprechergehäuse sorgfältig gefräst und in Handarbeit veredelt. Als großen Vorteil führt der Hersteller die vielfältigen Möglichkeiten zur Aufstellung an - ganz gleich, ob wandnah oder frei im Raum, die Performance ist stets auf hohem Level.

Anzeige



Hochwertigste Gehäuseverarbeitung gehört auch dazu

Farbauswahl

Es gibt auch verschiedenfarbige Blenden für die Front des Gehäuses für die externe Elektronik

Auch farblich bekommt man beim Hersteller einiges geboten. Als Standardfarben stehen Reinweiß und Graphitschwarz zur Verfügung. Sonderfarben und Sonderlackierungen umfassen Stahlblau, Anthrazitgrau, Reinorange und Goldgelb sowie Azursilberblau Metallic plus Nachtviolett metallic. Hinzu kommt eine limitierte Edition in Trevisilbertürkis Metallic. Ebenfalls Blenden in unterschiedlichen Farben sind für die externe Elektronik lieferbar.

Special: Carsten Rampacher

Datum: 10. Februar 2025

Anzeige

