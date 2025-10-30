SPECIAL: Galion Audio TS P45 Röhren-Vorverstärker - der perfekte Spielpartner für die Galion Audio Endstufe TS A75

Für 2.390 EUR gibt es bei HiFi Pilot nun die Röhrenvorstufe Galion Audio TS P75, die sich auch perfekt für die Kombination mit der ästhetisch und zugleich homogen-dynamisch klingenden TS A75 Endstufe eignet. Die TS A75 des kanadischen Herstellers kommt auf 2.030 EUR und konnte in unserem Test nicht nur durch ihre akustischen Qualtäten, sondern auch durch den massiven Aufbau aus erstklassigen Baugruppen überzeugen.

Galion Audio TS A75

Nun also folgt eine minimalistische, technisch sauber konstruierte Röhrenvorstufe, die wir in diesem Special genauer präsentieren möchten. Fokussieren wir uns, bevor wir ins Detail gehen, auf die wichtigsten Eckpunkt. Es werden 4 x 12AT7 Röhren verwendet, und es kommen Premium-Bauteile von Clarity, Solen sowie Jupiter Audio zum Einsatz. Als Eingänge stehen vier Stereo-Cinch-Buchsen bereit.

Hochwertiges Innenleben der Endstufe

Gehen wir nun genauer auf die analoge Stereovorstufe ein. Und hier müssen wir wieder mit dem Endverstärker TS A75 beginnen: Galion Audios Mission hinter dem Projekt war, einen bezahlbaren Stereo-Leistungsverstärker zu entwickeln, der aber zugleich mit klanglicher Hochwertigkeit glänzen kann. Das gelang auch, wie unser Test zeigt. Nur eine passende Vorstufe gab es bislang noch nicht, die das komplette Potential der akkurat abgestimmten Endstufe abrufen konnte. Galion hat sich daher ein weiteres Mal mit dem Partner Doge Audio zusammengesetzt, um den passenden Vorverstärker zu entwickeln - die Geburtsstunde des TS P75.

Hochwertiges Innenleben der Vorstufe

Wo liegt der große Unterschied zwischen preislich bescheideneren HiFi-Komponenten und den Geräten gehobener Preisklassen? Laut Galion Audio in erster Linie die Erzeugung eines dreidimensionalen, atmosphärisch dichten, nachvollziehbaren und detailreichen Klangbilds. Das schaffen normalerweise nur teure Oberklasse-Devices. Galion Audio nahm es sich aber vor, diese akustischen Eigenschaften in einer Vorstufe tu realisieren, die preislich deutlich unter dem liegt, was man für noblen HiFi-Sound normalerweise investieren muss. Der Galion Audio TS P75 wurde so aufgebaut, dass er genau diese eben beschriebenen klanglichen Merkmale aufweist - und dass er ideal dazu geeignet ist, ein Maximum aus dem TS A75 Endverstärker zu holen.

Ringkerntransformator, eigens entwickelte Kondensatoren

Dass es sich bei der TS P75 um ein äußerst hochwertiges Produkt handelt, verdeutlicht der Blick ins Innere des Gerätes sofort. Eine Ansammlung selektierter Kondensatoren, die mit Bauteilen der renommierten Hersteller Clarity, Solen und Jupieter Audio bestückt sind, finden wir dort vor. Es wurden drei speziell auf den TS P75 abgestimmte Kondesatorentypen zur Serienreife gebracht, ein großer konstruktiver Aufwand.

Die vier verbauten Röhren

Die Röhren sind natürlich ein äußerst wichtiger Bestandteil des Konzepts. Galion Audio führt als großen Pluspunkt dieser Bauart auf, dass de Röhren, wie wir es auch aus diversen Testreihen mit entsprechenden Geräten kennen, dem Mitteltonbereich ein wenig angenehme Wärme mitgeben. Daher haben die Ingenieure von Galion Audio den TS P75 so abgestimmt, dass er dieses Ziel verfolgt und den Mitteltonbereich sozusagen etwas "anreichert". Bewusst spricht Galion Audio an, dass man sich gegen eine strikt neutrale Auslegung entschieden hat - sehr schön, diese Ehrlichkeit. Etwas mehr körperhaftes, etwas runderes Auftreten, das ist die Charakteristik, die dem Vorverstärker inne ist. So gerüstet, verspricht es der Hersteller, sind auch lange Hörsessions kein Problem, und dadurch, dass der Vorverstärker, auch natürlich in Kombination mit der TS A75 Endstufe, so geschmeidig klingt, ermüdet man auch beim langen Hören nicht. Eine plastische, exakt ausgeformte, räumlich dichte Stimmwiedergabe sollen ebenfalls kennzeichnend sein, wenn das Galion Audio "Team" zusammen die Wiedergabe bestreitet.

Front im Detail

Möglich wird die konsequente Umsetzung des akustischen Ansatzes nur durch die Zusammenarbeit mit Doge Audio. Das in China beheimatete Unternehmen existiert seit über 17 Jahren und beweist, dass das "Reich der Mitte" längst auch zu einer ersten Adresse für handwerklich hochwertige Arbeit geworden ist. Doge Audio ist bekannt für sein großes Know-How auf dem Gebiet der Röhrentechnologie, darum verwundert es kaum, dass Galion auf diesen immensen Wissensfundus zurückgreifen möchte. Zusammen wählte man qualitativ außerordentlich hochwertige Komponenten und Baugruppen aus. Daher besitzt der TS P75 ein japanisches Alps-Potentiometer im Sinne einer exakten, langzeitstabilen Steuerung. Auch die interne Verkabelung ist von höchster Qualität - das beweist nachdrücklich, dass auf nahezu jede Einzelheit geachtet wurde.

Rückseite, Gesamtansicht

Anschlusssektion

Netzschalter hinten

Natürlich geht es nicht nur um die Bauteile an sich. Auch die vielen Stunden, die mit der exakten, in sich schlüssigen Abstimmung vergingen, dienten der hervorragenden akustischen Performance, so Galion Audio. Zu diesem Zweck wurden verschiedene Prototypen gebaut und getestet, und es wurde mit einer Vielzahl an Komponenten experimentiert, um die besten Lösungen zu ermitteln. Zudem hat Galion Audio sogar mehrere Testgruppen eingeladen, damit die Personen der Gruppen die Klangqualität des TS P75 bewerten. Und erst nachdem das Feedback durchweg positiv war, wurde mit der Produktion des Röhrenvorverstärkers begonnen.

Wir sind auf jeden Fall schon jetzt gespannt auf die Kombination des TS P75 Vorverstärkers mit der uns bestens bekannten TS A75 Endstufe. Einen entsprechenden Test werden wir bald anbieten können.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Galion Audio7HiFi Pilot

Datum: 30. Oktober 2025