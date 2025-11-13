SPECIAL: Event-Wochen im November - Streaming-Tage und Analog-Tage 2025

Jetzt im November finden im HiFi Forum Baiersdorf zwei besonders spannende, informative Event-Wochenenden statt. Heiko Neundörfer und sein ebenso kompetentes wie ambitioniertes Team laden schon ab morgen (14. und 15. November) zu den Streaming-Tagen ein. Von kompakten All-in-One-Lösungen über anspruchsvolle High-End-Streaming-Komponenten bis hin zu Referenz-Musikservern stehen hier zahlreiche moderne Streaming-Lösungen im Fokus.

Wem das etwas zu kurzfristig ist, oder wer ohnehin lieber der analogen Vinyl-Wiedergabe frönt, der sollte sich das Wochenende am 28. und 29. November im Kalender markieren. Hier können Besucher bei den Analog-Tagen 2025 in den HiFi-Forum-Showrooms verschiedene Plattenspieler und zahlreiche weitere analoge Komponenten direkt miteinander vergleichen und so den eigenen Favoriten entdecken.

Streaming-Tage 2025 am 14. und 15. November

Alles, was streamen kann steht hier im Fokus. Von günstigeren Einstiegsgeräten über leistungsfähige, flexible All-in-One-Lösungen bis hin zu ultraperformanten High-End-Komponenten wird hier alles geboten. Das Expertenteam des HiFi Forum Baiersdorf hat perfekt aufeinander abgestimmte und besonders interessante Setups und Kombinationen zusammengestellt.

Dabei kommen hochwertige Audiokomponenten von u.a. Purist, Naim, Burmester, MBL, Steinway Lyngdorf, Rose, NAD und AVM zum Einsatz. Hier die Übersicht:

Der Rose RS130 ist einer der Hauptdarsteller

Setup 1 "Best of Streaming"

Purist ist natürlich mit von der Partie

Setup 2 "Musik-Server & Raumeinmessung"

Purist Statement Musikserver & Purist Statement Native DAC

Purist InTouch App

Vorführung von Andreas Milkovits (AMI HiFi)

Setup 3 "Hörvergleich Streamer"

Naim darf auf den Streaming-Tagen 2025 ebenfalls nicht fehlen

Setup 4 "Hörvergleich All-in-Ones"

Workshops

Im Rahmen der Veranstaltung wird es außerdem auch informative Workshops geben, die sowohl von den Herstellern selbst als auch vom HiFi Forum Baiersdorf durchgeführt werden:

Purist Musikserver meets Purist App: Workshop mit Andreas Milkovits (Purist)

ROON Streaming-Software - Raumentzerrung leicht gemacht: Workshop mit Alwin Jaschik (Raumakustik-Experte HiFi Forum)

Verfeinert wird die Veranstaltung mit einer exklusiven Weinauswahl des Jacques Wein Depot Erlangen, einer Baristabar mit Südtiroler Bio-Espresso und Fingerfood von der Quiche-Factory aus Erlangen.

Ausführliche Infos, alle Uhrzeiten und die Anmeldung zu den Workshops findet man hier:

Analog-Tage 2025 am 28. und 29. November

Die Analog-Tage im HiFi Forum Baiersdorf stehen - nomen est omen - ganz im Sinne analoger Technik und analoger Audiokomponenten. Referenz-Setups mit Geräten von Acoustic Signature, Goldnote Technics, SME, Thorens, etc. stehen im Fokus. Besucker können verschiedene Klangphilosophien und Systemkonzepte im direkten Vergleich erleben. Darunter sind natürlich verschiedene Plattenspieler, außerdem erstklassige Phono-Vorverstärker und Tonabnehmer.

Mit dabei sind namhafte Referenten, wie Jens Lange von Acoustic Signature, Patrick Kaschel von Thorens, Reiner Pohl von Technics sowie auch Mario Grözinger vom HiFi Forum Baiersdorf.

Die Geräte in den einzelnen Showrooms in der Übersicht:

Der Acoustic Signature VERONA NEO im Profil

Vorraum

Studio 1

In Studio 2 steht Thorens im Fokus

Studio 2

Thorens TD 404 DD

Thorens TD 124 DD Exclusive

Thorens MC 1600 Phono-Vorstufe

an Audio Physic Codex Lautsprechern und Naim Elektronik

Technics ist in Studio 3 zuhause

Studio 3

Auch an den Analog-Tagen bereichern das Jacques Wein Depot sowie die Quiche-Factory aus Erlangen mit Weinauswahl und Fingerfood das Event. Außerdem steht den Besuchern natürlich auch hier die Baristabar mit Südtiroler Bio-Espresso offen.

Eine Anmeldung zu den Analog-Tagen 2025 ist nicht notwendig. Ausführliche Infos und alle Uhrzeiten findet man hier:

Weitere Informationen unter:

Special: Philipp Kind

Fotos: Naim, Purist, HiFi Forum Baiersdorf, AREA DVD

Datum: 13.11.2025