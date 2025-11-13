SPECIAL: Event-Wochen im November - Streaming-Tage und Analog-Tage 2025
Jetzt im November finden im HiFi Forum Baiersdorf zwei besonders spannende, informative Event-Wochenenden statt. Heiko Neundörfer und sein ebenso kompetentes wie ambitioniertes Team laden schon ab morgen (14. und 15. November) zu den Streaming-Tagen ein. Von kompakten All-in-One-Lösungen über anspruchsvolle High-End-Streaming-Komponenten bis hin zu Referenz-Musikservern stehen hier zahlreiche moderne Streaming-Lösungen im Fokus.
Wem das etwas zu kurzfristig ist, oder wer ohnehin lieber der analogen Vinyl-Wiedergabe frönt, der sollte sich das Wochenende am 28. und 29. November im Kalender markieren. Hier können Besucher bei den Analog-Tagen 2025 in den HiFi-Forum-Showrooms verschiedene Plattenspieler und zahlreiche weitere analoge Komponenten direkt miteinander vergleichen und so den eigenen Favoriten entdecken.
Streaming-Tage 2025 am 14. und 15. November
Alles, was streamen kann steht hier im Fokus. Von günstigeren Einstiegsgeräten über leistungsfähige, flexible All-in-One-Lösungen bis hin zu ultraperformanten High-End-Komponenten wird hier alles geboten. Das Expertenteam des HiFi Forum Baiersdorf hat perfekt aufeinander abgestimmte und besonders interessante Setups und Kombinationen zusammengestellt.
Dabei kommen hochwertige Audiokomponenten von u.a. Purist, Naim, Burmester, MBL, Steinway Lyngdorf, Rose, NAD und AVM zum Einsatz. Hier die Übersicht:
Der Rose RS130 ist einer der Hauptdarsteller
Setup 1 "Best of Streaming"
- Burmester 151 MkII
- Rose RS130 & Rose RD 160 an MBL Setup
- Steinway-Lyngdorf Streaming-Prozessor P100 2.1 mit Raumeinmessung
- Zuspielung via Melco N50 Server
- Alternativ DA-Wandler Chord DAVE DAC
- Vorführung von Martin Bühler (Piega/Rose)
Purist ist natürlich mit von der Partie
Setup 2 "Musik-Server & Raumeinmessung"
- Purist Statement Musikserver & Purist Statement Native DAC
- Purist InTouch App
- Vorführung von Andreas Milkovits (AMI HiFi)
Setup 3 "Hörvergleich Streamer"
- Naim NSC222
- Rose RS151
- AVM MP 6.3
- MBL C41
- Vorführung von Mario Grözinger (HiFi Forum)
Naim darf auf den Streaming-Tagen 2025 ebenfalls nicht fehlen
Setup 4 "Hörvergleich All-in-Ones"
- Cambridge EVO 150
- NAD M10 V2
- Naim Unity Star & Nova
- AVM CS5.3
- Vorführung von Felix Reck (HiFi Forum)
Workshops
Im Rahmen der Veranstaltung wird es außerdem auch informative Workshops geben, die sowohl von den Herstellern selbst als auch vom HiFi Forum Baiersdorf durchgeführt werden:
- Purist Musikserver meets Purist App: Workshop mit Andreas Milkovits (Purist)
- ROON Streaming-Software - Raumentzerrung leicht gemacht: Workshop mit Alwin Jaschik (Raumakustik-Experte HiFi Forum)
Verfeinert wird die Veranstaltung mit einer exklusiven Weinauswahl des Jacques Wein Depot Erlangen, einer Baristabar mit Südtiroler Bio-Espresso und Fingerfood von der Quiche-Factory aus Erlangen.
Ausführliche Infos, alle Uhrzeiten und die Anmeldung zu den Workshops findet man hier:
Analog-Tage 2025 am 28. und 29. November
Die Analog-Tage im HiFi Forum Baiersdorf stehen - nomen est omen - ganz im Sinne analoger Technik und analoger Audiokomponenten. Referenz-Setups mit Geräten von Acoustic Signature, Goldnote Technics, SME, Thorens, etc. stehen im Fokus. Besucker können verschiedene Klangphilosophien und Systemkonzepte im direkten Vergleich erleben. Darunter sind natürlich verschiedene Plattenspieler, außerdem erstklassige Phono-Vorverstärker und Tonabnehmer.
Mit dabei sind namhafte Referenten, wie Jens Lange von Acoustic Signature, Patrick Kaschel von Thorens, Reiner Pohl von Technics sowie auch Mario Grözinger vom HiFi Forum Baiersdorf.
Die Geräte in den einzelnen Showrooms in der Übersicht:
Der Acoustic Signature VERONA NEO im Profil
Vorraum
- Acoustic Signature HURRICANE NEO mit Tonarm TA 2000 und Tonabnehmer LYRA KLEOS an Burmester Elektronik und Lautsprecher
- Acoustic Signature DOUBLE X NEO mit Tonarm TA 1000 und Tonabnehmer LYRA DELOS an MBL Elektronik und Lautsprecher
- Technics SL-1000 an Steinway-Lyngdorf Elektronik und Lautsprecher
- SME MODEL 60 mit Tonarm SME 312 und Tonabnehmer HANA UMAMI RED
Studio 1
- Acoustic Signature VERONA NEO mit Tonarm TA 5000 und Tonabnehmer LYRA ETNA an B&W 800 Lautsprecher und Chord Elektronik
In Studio 2 steht Thorens im Fokus
Studio 2
- Thorens TD 404 DD
- Thorens TD 124 DD Exclusive
- Thorens MC 1600 Phono-Vorstufe
- an Audio Physic Codex Lautsprechern und Naim Elektronik
Technics ist in Studio 3 zuhause
Studio 3
- Technics SL-1200G
- Technics SL-1200GR2
- Technics SL-1300
- Technics SL-1500
- an PIEGA 611 Lautsprechern und Technics Elektronik
Auch an den Analog-Tagen bereichern das Jacques Wein Depot sowie die Quiche-Factory aus Erlangen mit Weinauswahl und Fingerfood das Event. Außerdem steht den Besuchern natürlich auch hier die Baristabar mit Südtiroler Bio-Espresso offen.
Eine Anmeldung zu den Analog-Tagen 2025 ist nicht notwendig. Ausführliche Infos und alle Uhrzeiten findet man hier:
Weitere Informationen unter:
Special: Philipp Kind
Fotos: Naim, Purist, HiFi Forum Baiersdorf, AREA DVD
Datum: 13.11.2025
Tags: Acoustic Signature • Audio Physic • AVM • B&W • Bowers & Wilkins • Burmester • Cambridge Audio • Chord • Goldnote • Hana • HiFi Forum Baiersdorf • MBL • Melco • NAD • Naim • Netzwerk-Player • Piega • Plattenspieler • Purist • Roon • ROSE • Steinway Lyngdorf • Streamer • Technics • Thorens