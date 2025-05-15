SPECIAL: Erste Infos zu den neuen Yamaha Kopfhörern YH-4000 und YH-C3000 sowie dem neuen Kopfhörer-Verstärker

Yamaha hat auf der High End 2025 in München zwei neue Kopfhörer-Modelle sowie einen neuen Kopfhörer-Verstärker dabei. Es handelte sich bei allen drei Geräten um Prototypen mit noch nicht gänzlich finalen Spezifikationen. Einige Informationen konnten wir dem Hersteller aber bereits entlocken und wollen diese, unter Vorbehalt, nicht vorenthalten. Im Handel verfügbar werden voraussichtlich alle drei Modelle erst im Herbst 2025 sein.

YH-4000

Der neue Yamaha YH-4000

Ansicht von vorne

Hörerschale schräg seitlich

Der YH-4000 übernimmt zahlreiche Merkmale des Yamaha Flaggschiff-Kopfhörers YH-5000SE, den wir kürzlich im Test hatten. So kommt der identische, aufwändig konstruierte planar-magnetische (orthodynamische) 50mm Treiber wie im Luxusmodell zum Einsatz. Auch akustisch ist er ähnlich ausgelegt, soll aber einen Tick emotionaler und mitreißender aufspielen. Es handelt sich ebenfalls um eine offene Konstruktion.

Ansicht seitlich von unten

Gelenk und Kabelanschluss

Gelenk und Hörerschale von oben

Seitliche Ansicht der Hörerschale

Der Zusatz "SE" entfällt zudem beim neuen YH-4000. Heißt, die Ausstattung ist etwas abgespeckt. Ein einfacheres Kabel, wenngleich ein hochwertiges silberbeschichtetes OFC-Kabel und nur ein Paar Ohrpolster liegen bei und der Kopfhörer-Ständer ist nicht Teil des Lieferumfangs.

Das elegante und bezüglich des Designs zum Topmodell praktisch identische Gehäuse besteht aus Magnesium und wiegt lediglich 313g.

Der Yamaha YH-4000 wird in Japan von Hand gefertigt und soll voraussichtlich um ca. 4.000 Euro kosten.

Zum ausführlichen Testbericht des YH-5000SE Kopfhörer-Flaggschiffs und dem HA-L7A Kopfhörer-Verstärker geht es hier:

YH-C3000

Draufsicht auf den YH-C3000

Ansicht des Holzgehäuses aus deutscher Buche

Ansicht von oben

Praktisch identisch gestaltete Größeneinstellung wie bei YH-4000 und YH-5000SE

Kabelanschluss links

Zweites neues Modell ist der YH-C3000, der als geschlossener Kopfhörer konzipiert ist und wiederum unterhalb des YH-4000 rangiert. Der günstigere YH-C3000 ist mit einem dynamischen Treiber, dem 50mm ARMODYNAMIC Treiber aus Zylon, Papier und Schaumharz, bestückt. Das geschlossene Gehäuse kommt mit Hörerschalen aus deutscher Buche daher. Holz, welches Yamaha auch für den Instrumentenbau verwendet. Identisch zu den größeren Modellen wird auch der YH-C3000 in Japan gefertigt. Er wirkt ebenfalls sehr hochwertig verarbeitet und ist mit 330g angenehm leicht.

Voraussichtlich ab Herbst erhältlich, soll der YH-C3000 wohl ca. 3.000 Euro kosten.

Neuer Kopfhörerverstärker

Der neue Kopfhörer-Verstärker, erneut mit den drei Verbindungsmöglichkeiten (identisch HA-L7A)

Anschlüsse

Mit den zwei neuen Kopfhörern kommt auch ein neuer Kopfhörer-Verstärker auf den Markt. Er kommt in ähnlichem Design, nicht ganz so extravagant wie der große HA-L7A, daher und weist auch eine sehr ähnliche Ausstattung auf. Neben einem einfacheren inneren Aufbau muss man auf die im Topmodell integrierten Yamaha DSP-Funktionen verzichten. Er soll ein perfektes Match mit dem neuen YH-C3000 bilden, eignet sich aber auch für die Kombination mit dem YH-4000.

Weitere Infos und finale Spezifikationen folgen

Alle technischen Daten sowie weitere Informationen möchte Yamaha in den nächsten Wochen und Monaten bereitstellen.

Special: Philipp Kind

Datum: 15.05.2025