SPECIAL: ELAC VARRO - Drei neue Subwoofer-Baureihen mit Auto EQ und BASH-Verstärkung von 250 bis 1.200 Watt

Der renommierte Hersteller aus Kiel präsentiert mit VARRO eine neue Subwoofer-Serie, die sich nochmals in drei weitere Subwoofer-Baureihen - PREMIUM, REFERENCE und DUAL REFERENCE, unterteilt. Die Subwoofer gehen in Konzeption und Look unterschiedliche Wege, verfolgen aber allesamt eine identische akustische Philosophie: eine perfekte Erweiterung des unteren Frequenzbereiches - dynamisch, kraftvoll, musikalisch, mitreißend und für jede Anwendung skalierbar. Alle sieben Subwoofer-Neuzugänge sollen dem aus dem Lateinischen stammenden Namen "VARRO" mehr als gerecht werden: "beständig und stark...und dass in jeder Hinsicht"!

PREMIUM

VARRO PREMIUM Serie

Detail vorne an den Subs der PREMIUM Serie

Sehen wir uns die einzelnen Modelle der drei neuen Line-ups genauer an und beginnen mit der PREMIUM Serie. Die Serie umfasst drei Modelle mit den Bezeichnungen PS250-BK, PS350-BK und PS500-BK. Alle unterscheiden sich in Abmessungen, Verstärkerleistung und Größe des Lautsprecherchassis. Im PS250-BK kommt ein 10" großer Treiber, im PS350-BK ein 12" großer Treiber und im großen PS500-BK ein 15" großes Lautsprecherchassis zum Einsatz. Großzügige Magnetsysteme und ein Bassreflex-Gehäuse zeichnet die Serie ebenfalls aus. Angetrieben werden die Subs mit kraftvollen Verstärkern mit BASH-Technologie, die ELAC bereits seit Jahren erfolgreich verwendet. Dem Namen der Woofer entsprechend liefern die integrierten Verstärker der PREMIUM Serie 250 Watt, 350 Watt und 500 Watt. ELAC sieht den Einsatzzweck der neuen Subs sowohl bei der Unterstützung von Stereo-Systemen als auch zur Aufwertung von Heimkino-Installationen. ELAC ist klarer Pionier bei der Einmessung von Subwoofern, daher ist es kaum verwunderlich, dass schon die PREMIUM Serie eine automatische Einmessung bietet. Dies erfolgt mit der ELAC SubControl 3.0 App, mit der man die Subs auch bedienen kann.

ELAC SubControl 3.0 mit Auto EQ - schon bei der Premium Serie an Bord

Die PREMIUM Serie lockt trotz enormer Leistungsfähigkeit und Performance auch preislich mit hoher Attraktivität. Neben BASH-Verstärkung, ELAC Auto EQ und erweiterter App-Steuerung setzt man auf ein schlankes, modernes Design. Die PREMIUM Subwoofer sind Vinyl-foliert und kommen in 30 mm starken Gehäusewänden daher. Innen sind sie verstrebt und bedämpft. Der bereits angesprochene BASH-Verstärker ist mit einem Dual 4-Kanal DSP und 32-Bit DACs ausgestattet. Der 28-Bit DSP arbeitet mit einer 147 mHz Master-Clock-Frequenz für hohe Präzision und geringste Latenz. Beim Treiber handelt es sich um eine speziell behandelte Papiermembran mit einer 2" großen Schwingspule.

Technische Spezifikationen der PREMIUM Serie

REFERENCE

VARRO REFERENCE Serie

Weitere Ansicht eines ELAC VARRO REFERENCE Subwoofers

Die REFERENCE Serie bringt die beiden Modelle RS500-B und RS700-B mit und soll neben der akustischen Performance auch durch ihre technischen Finessen überzeugen. Augenfällig sind die neuen Sicken der 10" und 12" großen Lautsprecher-Chassis in HEX-Technologie, die für eine große lineare Auslenkung und somit eine noch geringere Kompression verantwortlich sind. Die beiden Komponenten der REFERENCE Serie sind geschlossen konzipiert und sitzen ebenfalls in einem MDF-Gehäuse mit 30 mm Wandstärke. Hier kommen BASH-Verstärker mit 500 respektive 700 Watt zum Einsatz. Eine seidenmatte, schwarze Lackierung und ein abnehmbarer, stoffbespannter Abdeckrahmen sollen die Subs optisch dezent wirken lassen. Natürlich wird die App ELAC SubControl 3.0 unterstützt und ermöglicht eine automatische Einmessung mit dem Smartphone-Mikrofone sowie die komfortable Steuerung des LFE. Neben der Pegeleinstellung, Phase, Lowpass, Auto-On-Empfindlichkeit etc. lassen sich mit der App auch je nach Subwoofer-Modell verschiedene EQ-Presets auswählen und bis zu 8 parametrische EQs manuell setzen.

ELAC Aluminium-Sandwich-Membran

Rückseiten der ELAC VARRO Subwoofer

Die höhere Verstärkerleistung und auch das elegant lackierte Gehäuse lassen den höheren Anspruch der REFERENCE Serie erkennen. Die BASH-Verstärker arbeiten identisch präzise wie in den kleineren Modellen, bringen aber mehr Leistung mit. Hier arbeitet dann auch eine etwas größere Schwingspule mit 2,5" und eine Aluminium-Sandwich-Membran. Die Sandwich-Membran besteht aus einem Aluminium-Konus, der zwischen zwei behandelten Papiermembranen sitzt, um die Vorteile beider Materialien zu kombinieren. Nicht nur optisch interessant ist die neue HEX Technologie, die für besonders geringe Verzerrungen selbst bei überdurchschnittlich hohem Pegel sorgt. Für höhere Flexibilität bei den REFERENCE Woofern ist die Wireless-Vorbereitung. Zusammen mit dem optional erhältlichen AirX2 Wireless-Transmitter lassen sich die Komponenten drahtlos ansteuern, bis zu drei Subwoofer gleichzeitig. Zusätzlich zu den Features der kleineren Serie bringen die REFERENCE Subs noch eine Ethernet-Anbindung zur Möglichkeit der Steuerung mit Third-Party-Anwendungen (inkl. API), einen 12V Trigger sowie High Level Eingangsschnittstellen mit.

Technische Spezifikationen der REFERENCE Subwoofer

