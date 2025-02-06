SPECIAL: ELAC auf den Norddeutschen HiFi-Tagen 2025

Letztes Wochenende fanden in Hamburg im Hotel Le Meridien die sehr gut besuchten Norddeutschen HiFi-Tage 2025 statt. Direkt im Eingangsbereich des Hotels hatte sich, äußerst publikumswirksam, ELAC aus Kiel in Stellung gebracht. Mit dabei hatten die Mitarbeiter des Traditionsunternehmens viele Mitglieder des Portfolios - einige davon stellen wir in diesem Special vor.

ELAC 4 PI PLUS V

Hightech-Super-Tweeter

Wer auf eine absolut überragende Darstellung des Hochtonbereichs inklusive der Oberwellen Wert legt, fährt mit dem pro Stück 1.199 EUR kostenden, ergänzenden ELAC Super-Tweeter 4 PI Plus V richtig, der über das 4 PI II Bändchen verfügt und einen 360 Grad Abstrahlwinkel offeriert. Er ist zudem auch auf schrägen Ebenen positionierbar und stellt Frequenzen zwischen 3.500 Hz und 50.000 Hz souverän dar.

ELAC Concentro S

Natürlich war auch die durch den JET6-Hochtöner vor einiger Zeit auf ein neues akustisches Level gehobene Concentro S-Baureihe dabei - der Concentro S507.2 Standlautsprecher sogar als Schnittmodell, sodass man einen tiefen Einblick in die verbaute Technik bekommen konnte (Paarpreis in der hier gezeigten weißen Variante: 11.998 EUR). Der noble Klang-Experte arbeitet nach dem Vierwege-Bassreflexprinzip und besitzt neben dem JET6 Bändchen, das im Zentrum des 105mm Mitteltöners arbeitet, einen 180 mm messenden Mittel-Tieftöner mit AS-XR-Konus sowie 4 x 150 mm Tieftöner mit Alu-Membran. 240 Watt Nenn- und 300 Watt Musikbelastbarkeit lauten hier die Werte. Natürlich kommt noch die hochwertigen Van den Hul-Innenverkabelung hinzu.

Oberer Bereich

Anzeige

Unterer Bereich

Der charakteristisch geformte Standlautsprecher mit dem "High Heel" Standfuß unrerm Boxengehäuse präsentiert sich mit koaxialem Chassis für den Hoch- und Mitteltonbereich, zudem ist mittels spezieller Ringe im Lieferumfang die Abstrahlcharakteristik anpassbar. Wahlweise in Weiß oder Schwarz Hochglanz erhältlich, trumpft der Schallwandler, wie bereits angesprochen, mit dem JET6 Bändchen auf. Zudem sind seitlich abstrahlende Doppel-Basschassis montiert.

Concentro S 503.2 (Paarpreis 6.998 EUR)

Auch der Dreiwege-Regallautsprecher Concentro S 503.2 war in Hamburg zu sehen. Er ist ebenfalls mit dem JET6 Hochtöner bestückt, der im Mitteltöner untergebracht ist. ELACs hochwertige, belastbare und akustische reine Kristallmembran-Treiber sind für die Darstellung des Bassbereichs zuständig.

ELAC Vela

Von der äußerst formschönen, maritim anmutenden Vela 2.0-Baureihe hatten wir bereits zwei Modelle im Test:

Die große ELAC Vela FS 409.2 kommt auf einen Paarpreis von 6.798 EUR, die Gehäuseausführung Nussbaum ist 200 EUR teurer.

Anzeige



JET6 Hochtöner

Vela FS 407.2

AS-XR-Membrane

Die ELAC Vela FS 407.2 liegt bei einem Paarpreis von knapp 4.000 EUR (Nussbaum 200 EUR Aufpreis). Der kleinere Standlautsprecher arbeitet nach dem 2,5 Wege-Prinzip, der größere gar nach dem 3,5 Wege-Prinzip. ELACs genialer JET6 Hochtöner krönt beide Schallwandler, ebenso ELACs AS-XR-Konusmembranen für den Mittel- und Tieftonbereich. Nach HH mitgebracht hatte ELAC auch den schicken Kompaktlautsprecher (2-Wege) Vela BS 403.2 (ab 1.099 EUR/Stück), der verhältnismäßig kleine Abmessungen mit feinem und kultivierten Sound in Einklang bringt. Natürlich gehört auch beim BS 403.2 der JET6 Tweeter sowie der Kristallmembrantreiber (150 mm) zum Gesamtkonzept. Wie auch die anderen Vela Boxen bringt die Vela BS 403.2 eine Van den Hul-Innenverkabelung mit. 70 Watt Nenn- und 100 Watt Musikbelastbarkeit stehen hier in den technischen Daten.

Anzeige



ELAC Vela BS 403.2

ELAC Solano-Serie

ELAC Solano FS 287.2 mit JET6 Hochtöner

Elegante Form der Solano FS 287.2

Der pro Stück 1.499 EUR kostende ELAC Solano FS 287.2 beeindruckt mit feiner Klangqualität zum Vorzugspreis. Auch in ihm arbeitet schon der JET6 Hochtöner und steht für feine, transparente und räumlich sauber gestaffelte Wiedergabe hoher Frequenzen. Die mittleren und tiefen Frequenzen werden von 2 x150 mm messenden Aluminium-Sandwichmembranen gemeistert. Bei uns im Test konnte der recht schlank auftretende 2,5 Wege-Lautsprecher definitiv überzeugen, auch mit seiner hochwertigen Verarbeitung. 130 Watt Nennbelastbarkeit, 170 Watt Musikbelastbarkeit stehen im Datenblatt.

Anzeige



Für 799 EUR Stückpreis stand auch der Solano BS 283.3 Zweiwege-Bassreflex-Regallautsprecher im Le Meredien. Er war mit einem besonders hochwertigen und optional erhältlichen ELAC Lautsprechergitter aus Metall zu sehen. 70 Watt Nennbelastbarkeit und 100 Watt Musikbelastbarkeit plus JET6 Hochtöner und 130 mm Tief/Mitteltöner mit Alu-Membran stellen hier wichtige Merkmale dar.

ELAC Elegant-Serie

Elegant BS 305

Elegant BS 312.2

Elegant BS 312.2 mit JET Hochtöner

Die sehr kompakten, für ELAC charakteristischen Lautsprecher Elegant BS 305 (knapp 1.000 EUR Paarpreis) und Elegant BS 312.2 (mit JET6 Hochtöner, knapp 2.000 EUR) Paarpreis waren in Hamburg ebenfalls ausgestellt. Beste Verarbeitung und hochwertige Technik verdichten sich gerade im Halle der BS 312.2 zu einem absolut gelungenen Gesamtkonzept. Die BS 312.2 besitzt eine Van den Hul-Innenverkabelung und ergänzend zum Bändchenhochtöner ein 115 mm messendes Chassis mit Kristalloberfläche für den Tief- und Mitteltoinbereich. 75 Watt Musik- und 100 Watt Nennbelastbarkeit haben wir für diesen Ultra-attraktiven und enorm kleinen, feinen Lautsprecher notiert.

Special und Foto: Carsten Rampacher

Datum: 06. Februar 2025