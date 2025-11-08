SPECIAL: Ein Fest für Design- und Klanggourmets - das PIEGA Event in der Technik-Erlebniswelt Coldewey

In der Coldewey Erlebniswelt für HiFi- und Technikbegeisterte in Westerstede finden gerade exklusive PIEGA Vorführungen mit hochentwickelten Lautsprechern der Schweizer Lautsprechermanufaktur vom Zürichsee statt.

Technik-Erlebniswelt

Bevor wir in allen Einzelheiten auf die PIEGA Lautsprecher eingehen, widmen wir uns dem Coldewey-"Universum". Es handelt sich nämlich bei weitem nicht ausschließlich um einen Händler für hochwertiges HiFi. Vielmehr finden wir eine regelrechte Technik-Erlebniswelt vor Ort vor, und diese beinhaltet erstklassige Medientechnik und moderne Kommunikationslösungen ebenso wie Premium-Wohnraumkonzepte - und natürlich eine bestens ausgestattete Audio-Abteilung. Nicht umsonst ist "Zukunft beginnt hier" das große Motto.

Das "Coldewey-Universum"

Der Eingang zu einem ganzen "Technik-Universum"

Das Unternehmen gliedert sich in unterschiedliche Teilbereiche. Da wäre COLDEWEYTEC - dazu gehören beispielsweise High End-Audio im SINNWERK, HiFi, Smart-TV und Heimkino. Auch professionelle Anwendungen, wie Medientechnik im Gewerbe, gewerblich verwendete Beschallungstechnik, Medientechnik im Privathaus oder Videokonferenzsysteme gehören dazu. Ebenso das Thema "Licht" in Form von Leuchten sowie Außenbeleuchtung. Unter "Technik/Energie/Leben" fallen z.B. die Bereiche Haushaltsgeräte, Satellitenanlagen, Klimatechnik, Fotovoltaik sowie die Grillwelt.

COLEDWAYCOM bietet IT-Lösungen wie Notebooks, PCs und Zubehör, Workshops, Server-Lösungen, Netzwerktechnik oder professionelle WLAN-Lösiungen. Zudem gibt es Software für Warenwirtschaft und Zeiterfassung. Unter diese Sparte fällt auch alles, was mit Kommunikation zu tun hat, wie Mobilfunk, Festnetz, Telefonanlagen oder Standortvernetzung.

COLDEWEYECO offeriert Elektrotechnik und Gebäudeautomation und widmet sich mit Alarmanlagen, Brandmeldeanlagen, Systemen zur Zutrittskontrolle und mit dem Bereich Videoüberwachung dem Thema Sicherheit, und unter der Rubrik "BIEDER" auf der Website finden sich noch Heizung, Sanitär, Lüftung sowie Solartechnik.

Der erste Eindruck

Wenn wir die "heligen Hallen" betreten, fällt sofort auf, wie offen, großzügig und angenehm alles gestaltet ist. Das Firmengebäude ist lichtdurchflutet, sodass man sich hier schlichtweg gern aufhält und einkauft.

Die Showküche

Edle Kaffeevollautomaten

Markenkühl-/Gefrierkombinationen in großer Auswahl

Wer gerne grillt, wird hier ebenfalls glücklich

Mobilfunk-Abteilung

Im Erdgeschoss des Komplexes dreht sich alles um den Themenkomplex Haushalt. Von der Kühl-/Gefrierkombination über Waschmaschinen und Haushaltsgeräte aller Größen und Arten bis zum edlen Kaffeevollautomaten ist hier alles zu finden. Auch die Grillwelt mit luxuriösen Gas-Grills und jeder Menge Zubehört sowie die schicke Show-Küche ist dort zuhause - aber auch um COLDEWAYCOM z.B. mit Mobilfunk, Smartphones und passendem Zubehör. Im ersten Stock stoßen wir dann auf edle Leuchten ebenso wie auf TV-Möbel und Smart-TVs, sowie Multiroom-/Streaming-Lösungen.

Edle Leuchten für jeden Geschmack im ersten Stock

Design & Multiroom mit allen namhaften Herstellern

Smart-TVs in allen Variationen

Eines der Kinos

Tolle Heimkinos sind ebenfalls vor Ort, sodass sich ein Besuch in Westerstede jederzeit vollumfänglich lohnt.

Das SINNWERK

SINNWERK

Im SINNWERK wird im passenden Ambiente dann das Thema High End Audio groß geschrieben. Hier bietet Coldewey von der Planung bis zur Lieferung sowie einer fachmännisch ausgeführten Installation alles aus einer Hand. Natürlich haben wir auch noch Informationen aus "erster Hand" bekommen und ein kleines Interview mit Jan Wicherts, Verkaufsleiter HiFi imm Coldewey-Team:

Interview

Jan Wicherts kennt sich im UE- und im High End-Audio-Bereich bestens aus

AREA DVD: Seit wann gibt es das Unternehmen?

JAN: Die Firma existiert seit 1983, gegründet wurde sie von Detlev Coldewey. Er ist im Jahr 2008 verstorben, seitdem haben langjährige Mitarbeiter das Unternehmen übernommen: Holger Bölts und Arno Logemann.

AREA DVD; Welche Unternehmensbereiche gibt es?

JAN: Wir sind sehr groß aufgestellt mit mehreren Abteilungen: IT, Telekommuikation, Smartphone, Elektroninstallation, Sicherheitstechnik, Haushaltsgeräte, Leuchten, Haushaltstechnik, HiFi-High-End, Heimkino/TV, Klimanalagen, Medientechnik und Software-Entwicklung.

AREA DVD: Wieviele Mitarbeiter werden beschäftigt?

JAN: Insgesamt arbeiten 180 Mitarbeiter für Coldewey.

AREA DVD; Wieviele Mitarbeiter kümmern sich um UE und HiFi?

JAN: Im UE/HiFi-Bereich sind 5 Personen beschäftigt.

AREA DVD; Wie beurteilen Sie die aktuelle UE Marktsituation? Wie läuft der High End Bereich?

JAN: Im UE-Bereich ist die Nachfrage im TV-/Heimkinobereich gut, HiFi-High End-Bereich ist die Nachfrage ebenfalls in Ordnung, auch wenn man die schwierige wirtschaftliche Lage merkt.

AREA DVD:Wie kamen Sie zur Marke PIEGA?

JAN: Wir haben die Verbindung zu PIEGA in 2025 wieder neu aufgebaut, PIEGAs DNA sprich für sich: Made in Switzerland ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal, ergänzend hinzu kommt exklusive Technologie, wie das im Stammhaus entwickelte und produzierte Koax-Bändchen.

AREA DVD: Welche Produkte von PIEGA laufen bei Ihnen besonders gut?

JAN: Eigentlich vieles, so zum Beispiel die Premium Wireless-Baureihe, aber auch die die normale neue Premium Gen2 Serie bis hin zur Master Line Source 2 Gen2.

AREA DVD: Wie sehen Sie die Möglichkeit, PIEGA und HiFi-ROSE Produkte als Kette zu verkaufen?

JAN: Die Verbindung zwischen HiFi-ROSE und PIEGA ist aus akustischer Sicht sehr gut gelungen und auch optisch entsteht eine sehr schöne Symbiose.

AREA DVD: Herzlichen Dank fürs Interview und weiterhin viel Erfolg!

Nun widmen wir uns den PIEGA-Vorführungen.

