SPECIAL: Drei Tipps für 2021er 4K-TVs - hier kann man bedenkenlos zuschlagen

Mittlerweile sind die 4K-TVs der Generation 2022 flächendeckend erhältlich. Gleichzeitig aber finden sich auch noch 2021er Modelle zu teils richtig guten Preisen. Wir haben drei Smart-TVs des Jahrgangs 2021 herausgesucht, die man bedenkenlos kaufen kann. Wir möchten darauf hinweisen: Die im Text genannten Preise sind Tages-Marktpreise, die einer ständigen Änderung unterworfen sind.

Panasonic

LZW2004

JZW2004

Der 2022er Panasonic TX-65LZW2004 kommt auf 3.800 EUR, während das 2021er Modell TX-65JZW2004 (wir hatten den 55-Zöller im Test, hier beträgt die Ersparnis 2021 gegenüber 2022 rund 500 EUR) für rund 2.900 EUR erhältlich ist, das entspricht einer satten Ersparnis von 900 EUR. Klar - der LZW2004 wurde in vielen Details nachhaltig optimiert, noch etwas heller, noch etwas detailreicher, noch etwas farbechter - wahre "Bild-Freaks" werden den Mehrpreis bezahlen und sich das neueste Modell sichern.

Ein extrem umfangreicher Video-EQ und tolle Bildprogramme zeichnen schon den JZW2004 aus

Auch eine hochwertige Fernbedienung wird beim JZW2004 mitgeliefert

Aber selbst für sehr anspruchsvolle Bildliebhaber ist bereits der JZW2004 eine wahre Offenbarung: Exzellentes Upscaling von niedriger auflösendem Material, hervorragendes KI-Programm, authentische Farbwiedergabe, überwältigender Detailkontrast. Auch Finish und Fernbedienung sind auf identischem Level. Gut, es gibt gerade auf akustischer Seite in 2022 neue Features (höherwertiges Frontlautsprecher-Array, Pinpoint-Modus z.B.), die sich gut anhören - aber definitiv nicht den Mehrpreis Wert sind.

LZW2004 auch in 77 Zoll

LZW2004: Fernbedienung

Das gilt auch für die erweiterten AI-Funktionen des HCX Pro-Prozessors (automatische Genre-Erkennung mit anschließender Optimierung der Bild- und Tonqualität) - für den High Technische-Fan bestimmt unverzichtbar, aber für alle anderen definitiv kein "Muss". Die wirklich wichtige Multi-HDR-Kompatibilität (kompatibel zu HDR10, HDR10+. HDR10+ Adaptive, HLG, HLG Photo, Dolby Vision, Dolby Vision IQ) gibt es bereits beim JZW2004.

Von Technics optimiertes Soundsystem mit echtem Dolby Atmos (JZW2004, 2021)

Aufwändigeres Soundsystem beim LZW2004 (2022)

Weiter optimierte Gaming-Features sprechen ebenfalls für den LZW2004 - aber nicht jeder, der in erstklassiger Qualität Inhalte auf seinem OLED-TV betrachten möchte, besitzt auch einen Gaming-PC oder eine moderne Spielekonsole. Zwingend zum LZW2004 muss derjenige Anwender greifen, dem 65 Zoll nicht genug sind. Denn den JZW2004 gibt es in maximal 65 Zoll, während es den LZW2004 auch in 77 Zoll gibt - was man sich allerdings fürstlich honorieren lässt (ab rund 5.500 EUR zu haben).

