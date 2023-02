SPECIAL: Die neue 7000 Serie mit Flaggschiff-Genen von Audiolab

Nach der Einführung der Referenzserie 9000 legt Audiolab nach und schlägt mit der neuen 7000 Serie die Brücke zwischen den 6000er und 9000er Modellen. Drei Geräte kommen mit dem Vollverstärker 7000A, dem CD-Transport 7000CDT und dem Streaming-Allrounder 7000N Play hinzu und bieten Musikgenuss aus allen Quellen auf aktuellstem Stand der Technik. Audiolab vollzieht einen Technologietransfer von der 9000 Serie, damit sollen die neuen Komponenten eine Klangqualität bieten, die in der Preisklasse ihresgleichen sucht. Vorne kommt das neue IPS LCD Farbdisplay zum Einsatz, dass nicht nur die Bedienung vereinfachen, sondern der Serie auch einen besonders schicken optischen Auftritt verpasst.

Es wird nicht leicht für die 7000 Serie werden, sich zu etablieren. Die Geräte der 6000 Reihe begeisterte Endkunden und Fachpresse gleichermaßen und die 9000 Serie liefert zweifellos audiophilen Spitzenklang - bei entsprechendem Budget. Ziel des Entwicklerteams um Chefdesigner Jan Ernter war laut Audiolab, die neuen Modelle mit den identischen Tugenden auszustatten, preislich aber zwischen den erfolgreichen Vorgängern zu platzieren. Grundsätzlich auf der 6000 Serie basierend wurden die 7000er Modelle in jeder Hinsicht optimiert und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Klanglichk, aber auch mit neuen Features und einem moderneren Bedienkonzept, zu dem auch das Farbdisplay zählt, das bereits in der 9000 Serie zum Einsatz kommt und Einstellungen und Wiedergabeinformationen in hoher Qualität darstellt.

Audiolab 7000A in Silber

Modell in Schwarz

Der Audiolab 7000A präsentiert sich als Vollverstärker auf Höhe der Zeit und zeigt sich klar in der Tradition des 6000A, möchte aber bezüglich Klang, Vielseitigkeit und Bedienung noch einen Schritt weiter gehen. Im Inneren sitzt ein eigens entwickelter, massiver 250VA Ringkerntrafo, der mit den Class AB Leistungsverstärkern insgesamt 70 Watt pro Kanal an 8 Ohm bzw. 110 Watt an 4 Ohm bereitstellt. Eine Complementary Feedback (CFB) Topologie soll für hohe Linearität und Temperaturstabilität sorgen. Als D/A-Wandler kommt der exzellente ES9038Q2M 32-Bit DAC-Chip mit patentierter HyperStream II Architektur von ESS zum Einsatz.

Rückseite des 7000A Vollverstärkers

Über die akustische Performance hinaus setzt der 7000A auf Flexibilität und Vielseitigkeit. Neben drei analogen Cinch-Eingängen für analoge Zuspielung gibt es je zwei koaxiale und zwei optische Digitalanschlüsse. Integriert ist auch eine Phono-Vorstufe für MM-Tonabnehmer für den direkten Anschluss von Plattenspielern. Für komfortable Drahtlos-Signalzuspielung hat der Audiolab Verstärker Bluetooth inklusive aptX an Bord. Als Entertainment-Schaltzentrale bringt er auch einen HDMI ARC-Slot mit und lässt sich einfach mit aktuellen TV-Geräten kombinieren. Ein Computer lässt sich per USB direkt verbinden, ein vollwertiger MQA-Decoder ist für die perfekte Zusammenarbeit mit Tidal "HiFi Plus" an Bord und auch über eine "Roon Tested"-Zertifizierung kann sich der Anwender freuen.

Audiolab 7000CDT

Schräg von oben mit Fernbedienung

Audiolab 7000CDT Rückseite

Der Audiolab 7000CDT ist, dem Namen bereits zu entnehmen, ein CD-Transport. Er stellt die digitalen Audiosignale von Silberlingen unbearbeitet bereit und verfügt über praktische Zusatzfunktionen. Der Read-Ahead-Buffer und das IPS LCD Farbdisplay sind vom Flaggschiff inspiriert. Das Aluminiumgehäuse soll störende Vibrationen zuverlässig eliminieren, das CD-Laufwerk ist elektromagnetisch geschirmt und mit einer eigenen Stromversorgung ausgestattet. Die Master Clock mit Kristalloszillator soll minimalen Jitter sowohl über den optischen als auch über den Coax-Ausgang garantieren. Über USB-A kann man WAV, AAC, WMA und auch MP3 wiedergeben. Mit elegantem Design, Funktionsvielfalt und exzellenter Signalübertragung soll sich der 7000CDT nicht nur als optimaler Partner des 7000A präsentieren, sondern in jedem HiFi-Setup eine ausgezeichnete Figur machen.

Audiolab 7000N Play

Detail Geräte-Front des Netzwerk-Streamers

Rückseite mit Fokus auf den Anschlüssen

Rückseite gesamt in Schwarz

Mit dem Audiolab 7000N Play gesellt sich in typischer Manier ein Streaming-Allround-Talent zu den beiden anderen Komponenten. DTS Play-Fi ist hier an Bord und ermöglicht den Zugang zu Streamingdiensten wie Spotify, Tidal, Deezer, Qobuz und Amazon Music, natürlich auch Internetradio und Podcasts. Der 7000N Play ist AirPlay 2 kompatibel und erlaubt die einfache Wiedergabe von Apple Music.

Die neue Audiolab 7000 Serie ist ab sofort im Handel erhältlich und in klassischem Schwarz oder Silber verfügbar. Die Preise lauten wie folgt:

Vollverstärker 7000A: 1.299 Euro

CD-Transport 7000CDT: 649 Euro

Streamer 7000N Play: 649 Euro

Special: Philipp Kind

Bilder: Audiolab

Datum: 04.02.2023

Tags: Audiolab