SPECIAL: Der entscheidende Schritt für optimalen Klang zuhause - Die professionelle Raumakustik-Analyse

Bei der Einrichtung eines Hörraums im eigenen Zuhause oder auch beim Kauf neuer HiFi-Komponenten für das eigene Wohnzimmer ist die Raumakustik sowie deren Optimierung ein häufig stark unterschätzter Faktor. Dabei spielen die räumlichen Gegebenheiten eine elementar wichtige Rolle und können sich teils eklatant auf die zu erwartende Klangqualität auswirken. Häufig ist der Kauf neuer Geräte bereits passiert. Die Lautsprecher oder die Elektronik gefiel beim Probehören beim HiFi-Händler, nach der Installation zuhause aber bleibt das Ergebnis hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück. Der Tieftonbereich ist deutlich weniger präzise oder es kommt sogar zu unerwünschtem Bassdröhnen. Alles klingt sehr lebendig und räumlich, aber der Bühnenkulisse fehlt es völlig an Struktur und Differenzierung. Instrumente lassen sich nicht orten und alles klingt verwaschen oder flach.

Schuld daran trägt in ganz vielen Fällen nicht die ausgewählten Lautsprecher oder der Verstärker, sondern die räumliche Umgebung. Dem Hörraum und dessen akustische Optimierung sollte hohe Aufmerksamkeit gewidmet werden, da er sozusagen das "Fundament" für alles weitere bildet. Es ist auch nicht damit getan, hier einen Absorber und dort einen Diffusor zu platzieren. Der Raum ist so gesehen auch limitierender Faktor und nur, wenn man die Gegebenheiten exakt kennt und gezielt diese Unzulänglichkeiten ins Visier nimmt, kann die eigene HiFi-Kette ihr volles akustisches Potential entfalten.

In einem ersten Schritt werden die räumlichen Gegebenheiten exakt erfasst

Die Basis dafür bildet eine fundierte Raumakustikanalyse mit anschließender individueller Planung und schließlich der Durchführung konkreter Maßnahmen, die genau auf die eigenen Räumlichkeiten, und auch auf das gewünschte Hörerlebnis, abgestimmt sind. Das lohnt sich natürlich nicht nur bei einer Neuanschaffung. Auch wenn die HiFi-Kette bereits seit längerem installiert ist und grundsätzlich überzeugend klingt, bietet die Optimierung des Hörraums ein enormes Potential. Das kann sowohl die passive Optimierung mittels gezielter Platzierung von Akustik-Elementen, aber auch die aktive, digitale Entzerrung von Lautsprechern und Raum mittels spezieller Elektronik umfassen.

Die kompetenten Akustik-Experten vom HiFi Forum Baiersdorf haben sich auf dieses Thema absolut spezialisiert und können auf eine breite Auswahl an Produkten für die Raumanpassung zurückgreifen. Die Grundlage ist jeweils eine präzise Vermessung und anschließende raumakustische Analyse des Hörraums. Wir stellen in diesem Special die Vorgehensweise und Maßnahmen, wie eine professionelle Raumakustik-Analyse und Optimierung aussieht, vor.

Akustik Seminar & Workshop im Januar 2026

Seminar und Workshop mit Alwin Jaschik und Mathias Böde

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Wer das Ganze live und mit direkten Hörvergleichen nachvollziehen möchte, für den gibt es im Januar 2026 eine besonders interessante Veranstaltung. Alwin Jaschik vom HiFi Forum Baiersdorf und STEREO-Redakteur Matthias Böde geben am 17.01.2026 ein Akustik Seminar & Workshop und kombinieren Theorie und Praxis. Während Herr Jaschik in die Theorie der Raumakustik einführt, wird im zweiten Teil Hr. Böde mittels Hörvergleichen die Auswirkungen in der Praxis demonstrieren.

Bei der Veranstaltung wird um Anmeldung gebeten, alle weiteren Infos dazu hier:

Die Raumakustik-Analyse

Sehen wir uns die Vorgehensweise bei der raumakustischen Optimierung genauer an. Das HiFi Forum Baiersdorf geht dabei sehr systematisch vor, um alle Modalitäten komplett ausloten zu können. Hier wird nicht nur der Raum vor Ort gemessen, sondern der gesamte Vorgang genauestens dokumentiert. Meist läuft es nach folgendem Schema ab:

Vorgespräch zur Klärung der akustischen Problematik Räumliche Bestandsaufnahme vor Ort (Raummaße, Aufstellung der Komponenten) Messung des Frequenzgangs und der Nachhallzeiten am Hörplatz Auswertung und Analyse der Messdaten Allgemeine Verbesserungsvorschläge zur Aufstellung der Lautsprecher, Hörposition und Akustikelemente in dem Raum Spezifische Verbesserungsvorschläge für potenzielle passive und aktive Lösungen der erkannten Probleme Einführung in passive und aktive raumakustische Optimierungslösungen

Beispiel einer Analyse mit Optimierungsvorschlägen

Der erste Schritt, nach dem persönlichen Gespräch, ist also die professionelle Analyse des Raumes vor Ort. Die Akustik-Spezialisten kommen also vorbei und messen sämtliche Parameter vollständig durch. Hier wird nicht nur direkt am Hörplatz, sondern in vielen relevanten Bereichen des Raumes gemessen. Der Raum selbst wird dann umfassend dokumentiert, die akustischen Probleme inklusive Nachhallzeiten, Reflektionen, Bassüberhöhungen, etc. werden erfasst und hinsichtlich ihrer Prioritäten eingeordnet.

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Der daraus entstehende Mess- und Analysebericht enthält alle erfassten Daten, aber auch auch verständliche und nachvollziehbare Interpretationen sowie konkrete Empfehlungen für die Optimierung. So erhält man als Kunde ein vollständiges Bild davon, wie es um die eigenen Räumlichkeiten bestellt ist und wo das größte Verbesserungspotential zu suchen ist.

Beispiel einer Raumakustik-Analyse der Experten des HiFi Forum Baiersdorf:

Raumakustik-Planung

Alles baut auf der vorhergehenden Raumakustik-Analyse auf. Mithilfe der konkreten Messdaten werden dann maßgeschneiderte Lösungen entwickelt, die die Klangperformance im Raum verbessern und auch die persönlichen Anforderungen des Anwenders berücksichtigen. Dabei steht nicht nur ein akustisch optimales Ergebnis im Fokus, sondern auch die ästhetische Integration der notwendigen Maßnahmen.

Diffusoren und Bass-Absorber von ARTNOVION

Aktive Bass-Absorber von PSI Audio

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Je nachdem, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen, werden bewährte Standardlösungen führender Hersteller eingesetzt, diese aber auch mit individuellen Konzepten kombiniert. Bei den passiven und aktiven Akustikelementen setzt man auf Marken wie "Artnovion", "PSI Audio", "JAB ANSTOETZ ACOUSTICS", "SPÄH Designed Acoustic", etc. Das Standard-Werkzeug im Bereich Akustik-Elemente bilden die Module des portugiesischen Marktführers ARTNOVION. Standardmodule mit Abmessungen von 60x60cm kann man hier sehr ästhetisch zu akustisch wirksamen Ensembles kombinieren. Im Wohnraum eignen sich auch die Akustik-Panele und Vorhänge von JAB ANSTOETZ ACOUSTICS sehr gut und für die Tieftonregion nimmt man bei Notwendigkeit die aktiven Bassabsorber von PSI her. Die preislich attraktiven aber ebenso sehr effektiven Elemente von SPÄH kommen vorwiegend im gewerblichen Bereich zum Einsatz.

Außerdem gibt es neben den konventionelleren Raumakustik-Elementen auch Animatoren von ACOUSTIC SYSTEM sowie die innovativen Twister-Komponenten von CREACTIV, um wirklich das Maximum an Performance aus dem Raum herauszuholen.

Die individuellen Lösungen werden in Zusammenarbeit mit renommierten Experten für Raumgestaltung realisiert. Hier haben sich die BRETT EINRICHTUNG GmbH, BIERFELDER Raum+Design sowie das Einrichtungshaus Schautz für ein ebenso klanglich wirkungsvolles wie optisch sehr unaufdringliches und elegantes Ergebnis etabliert.

Das HiFi Forum Baiersdorf setzt dabei auf spezialisierte Simulationstools und kann daher direkt verschiedene Optionen aufzeigen und die perfekte Kombination aus Art und Menge der einzusetzenden Akustik-Komponenten empfehlen.

Heimkino-Optimierung mit Design-Fokus von ARTNOVION

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Raumakustik-Entzerrung

Über die klassischen Akustikelemente hinaus bietet das HiFi Forum Baiersdorf auch einen preislich attraktiven Optimierungsansatz im Bereich digitaler aktiver Raumkorrektur an. Hier setzt man auf komplexe Messwerkzeuge wie Acourate, REW, CARMA oder auch systemeigene Methoden. Durch optimale Einstellungen und im Bedarfsfall durch individuell erstellte Korrekturfilter erfolgt dann die entsprechende raumakustische Anpassung. Auch hier werden neben den Rahmenbedingungen der verwendeten HiFi-Kette und des Hörraumes auch die persönlichen Vorlieben berücksichtigt.

Einführung in Prinzip und Strategien der Raumakustik-Entzerrung:

Interesse?

Bei Interesse wendet man sich am besten direkt an Alwin Jaschik, dem Experten für Raumakustik und Raum-Entzerrung des HiFi Forum Baiersdorf. Oder man schaut direkt beim Akustik Seminar und Workshop am 17. Januar 2026 im HiFi Forum Baiersdorf vorbei.

Alle ausführlichen Informationen hier:

Special: Philipp Kind

Bilder: HiFi Forum Baiersdorf/PSI/Artnovion

Datum: 16.12.2025