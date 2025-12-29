SPECIAL: Der devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE und der beste Ort für den WLAN-Repeater

Mit dem WiFi 6 Router 3600 5G LTE erweitert devolo das Portfolio an Vernetzungslösungen für jede Situation und Lebenslage. Mit dem 5G-Router, der seit einigen Monaten das umfassende Netzwerk-Sortiment des Aachener Unternehmens ergänzt, bringt man Endgeräte mit schnellem und stabilem WiFi 6 überall dort ins Netz, wo ein Festnetzanschluss fehlt. Bevor wir den 5G-Router ausgiebig testen, stellen wir im Special die Features und Vorzüge des Gerätes vor.

5G (oder LTE) statt Festnetz

Es lassen sich verschiedene Szenarien skizzieren, wo ein alleiniger oder auch zusätzlicher 5G-Zugang Sinn ergibt: Das Internet über DSL/VDSL fällt aus, am Wohnort lässt der VDSL- oder Glasfaserausbau zu wünschen übrig und stellt nur moderate Übertragungsraten bereit oder der von zu Hause gewohnte WLAN-Komfort darf auch im Urlaub nicht fehlen. In solchen Situationen kann das Mobilfunknetz zum primären Online-Zugang werden und nicht nur das Tablet oder das Smartphone mit schnellem Internet verbinden, sondern sämtliche Endgeräte mit WLAN-Verbindung. Genau hier soll der WiFi 6 Router 3600 5G LTE seine Stärken ausspielen.

Der devolo Router versorgt die verbundenen Geräte mit Wi-Fi 6. Damit wird nicht nur hohe Stabilität und Geschwindigkeit sichergestellt, sondern auch moderne Features. Darunter z.B. die Modulationstechnologie OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) für eine effiziente Aussteuerung des Datenverkehrs.

devolo WiFi 6 3600 5G LTE

Anzeige

Rückseite mit Anschlüssen

Umfassend ausgestattet

Genau eine solche Anbindung ist beim devolo WiFi 6 3600 5G LTE mit von der Partie. Und zwar überall dort, wo ein Stromanschluss verfügbar ist. Also zum Beispiel auch am Campingplatz oder in der Ferienwohnung. Das Gerät wurde von devolo so gestaltet, dass es dank der recht kompakten Abmessungen auch im Rucksack mitgenommen werden kann. Über interne Antennen verbindet sich der devolo Router mit 3G-, 4G- und 5G-Netzen und stellt dazu unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten bereit. Zusätzlich zur WLAN-Verbindung gibt es einen 2,5-Gbps- und einen 1-Gbps-Ethernet-Port. Ein FXS-Port ließe sogar den Direktanschluss eines analogen Telefons zu.

Der Router wird dann zur flexiblen Schaltzentrale, so devolo. Im Urlaub bleiben sämtliche Geräte schnell angebunden. Das gilt nicht nur bei der Familienreise, sondern besonders auch während längerer beruflicher Reisen für eine Workstation im mobilen Büro. Genauso soll sich der Router natürlich für den dauerhaften Einsatz zuhause eignen. Wenn der Festnetzausbau, wie soeben angesprochen, noch nicht weit genug fortgeschritten ist und der heimische Internetanschluss entweder zu langsam ist oder aus unvorhersehbaren Gründen für längere Zeit ausfällt.

Mit der Unterstützung von über 100 WLAN-Verbindungen, WPA3-Verschlüsselung, modernem Chipsatz und 6 integrierten 4x4 MIMO 5G/LTE-Antennen wird eine schnelle, stabile, zuverlässige Verbindung gewährleistet. Auch für Gaming eignet sich der Router dank sehr geringen Latenzzeiten.

Frontansicht mit WPS-Button und Status-LEDs

Anzeige



Hier im Detail

Einfache Handhabung

Der devolo WiFi 6 3600 5G LTE wurde für eine Erleichterung im Alltag konzipiert und ist deshalb auf hohen Bedienkomfort und Nutzerfreundlichkeit ausgelegt. Für die Inbetriebnahme reicht praktisch ein Stromanschluss aus und natürlich benötigt man die Nano SIM eines Mobilfunkanbieters. Die devolo Home Network App bietet dann eine intuitive Nutzeroberfläche für die weitere Einrichtung und Konfiguration des Routers. Nutzer, die bereits ein devolo Netzwerk verwenden, können dann auf nur ein Ökosystem setzen, welches alle Geräte unter einem Dach vereint. Eine zentrale Anlaufstelle zur Steuerung aller devolo Komponenten. Die devolo Home Network App ist kostenlos für Android- und iOS-Geräte verfügbar.

Preis und Verfügbarkeit

Anzeige



Der 5G-Router von devolo ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 449,90 Euro erhältlich. devolo gewährt auf alle Produkte drei Jahre Garantie. Auf der devolo-Website gibt es zudem verschiedene Bundle-Optionen, z.B. mit Powerline-Adaptern oder zusätzlichem Repeater.

WLAN-Repeater wo platzieren?

Da wir gerade schon bei Repeatern sind: Wo ist dafür eigentlich der beste Platz? Dieser Frage wollen wir auf Seite 2 nachgehen!

Anzeige

