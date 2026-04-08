TEST: Kenwood CR-ST120S - kompaktes, smartes Radio mit Netzwerkschnittstelle, DAB+/FM-Tuner und Bluetooth

Nach wie vor befindet sich die Nachfrage nach All-In One-Devices mit zeitgemäßen Streaming-Features außerordentlich auf hohem Niveau - ganz gleich, ob die Geräte im Home Office, im heimischen Wohnzimmer oder im Jugendzimmer Verwendung finden.

Nachdem wir bereits die smarten Radios CR-ST90S sowie CR-ST200S von Kenwood im Test hatten, möchten wir uns in diesem Review das CR-ST120S genauer ansehen, das sich zwischen den oben genannten Modellen positioniert. Das kompakte Smartradio ist in einer schwarzen sowie weißen Farbvariante für 127,99 EUR im Handel erhältlich.

Kenwood setzt auch beim CR-ST120S auf eine Netzwerkschnittstelle, die ein flexibles Anwendungsspektrum ermöglicht. Dank eines WLAN-Modul kann das smarte Radio problemlos und komfortabel ins Heimnetzwerk eingebunden werden. Für ein einfaches Musikstreaming vom Smartphone ist Bluetooth in der Version 5.2 an Bord. Weitere Dienste wie beispielsweise Internet-Radio, Podcasts sowie Spotify Connect und Deezer werden ebenfalls unterstützt. Leider fehlt auch bei diesem Kenwood-Radio AirPlay 2 sowie die Möglichkeit zur Sprachsteuerung in der Ausstattungsliste. Dafür wurden dem Kenwood-Device aber ein klassischer FM- sowie DAB+ Tuner spendiert. Für weitere Zuspieler stehen ein USB- sowie ein AUX-Eingang zur Verfügung.

IPS-Farbdisplay mit 2,4 Zoll Bilddiagonale

Im oberen Teil der Frontpartie des Radios befindet sich ein 2,4 Zoll messendes IPS-Farbdisplay, das über den gewählten Eingang, die derzeitige Wiedergabe, das WLAN-Signal sowie die Uhrzeit informiert. Durch Betätigen der "Info"-Taste können zudem das Unterhaltungsprogramm und weitere Informationen der Sender abgerufen werden. Sehr gut gefällt uns die Tatsache, dass bei der Spotify-Wiedergabe der Interpret, der Titel sowie das Albumcover in ausgezeichneter Qualität dargestellt werden. Das Display können wir sehr gut ablesen, und es lässt sich im Menü des CR-ST120S komfortabel in den Stufen "Hell", "Mittel" sowie "Dunkel" dimmen.

Akkurate Verarbeitungsqualiät

Das Gehäuse des Kenwood CR-ST120S besteht aus schwarz eingefärbten Kunststoff und ist in Anbetracht der günstigen Preisklasse sehr sauber verarbeitet, auch an den kritischen Kanten lassen sich keine Mängel ausmachen. Auf der Frontpartie des smarten Radios wurde zum Schutz der darunter befindlichen Treiber ein Lochgitter aus Metall angebracht, das sich äußerst präzise eingepasst präsentiert. Im unteren Mittelteil zu finden ist das verchromte Kenwood-Logo.

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Tadellose Spaltmaße

Die Bedienelemente der Kenwood CR-ST120S in der Übersicht

Nicht immer möchte der Nutzer das Smartphone in die Hand nehmen, um den Radiosender oder Ähnliches zu wechseln. Genau für solche Aufgaben verfügt das CR-ST120S Smart-Radio über zahlreiche Bedienelemente, die sich auf der Geräteoberseite befinden. Wir erläutern in den folgenden Zeilen die unterschiedlichen Tasten und Knöpfe, beginnend mit dem Dreh-/Drückrad, das sich auf der linken Seite des Radios befindet. Mittels einer Drehbewegung erhöhen oder senken wir die Lautstärke, und drücken wir dieses Bedienelement, werden die EQ-Einstellungen aufgerufen. Hier können wir "Normal", "Flat", "Jazz", "Rock", "Movie", "Klassik", "Pop" und "Nachrichten" sowie "Mein EQ" auswählen. Im Mittelteil der Blende befinden sich in der ersten Reihe Stationstasten, mit der sich Lieblingssender einfach und schnell abspeichern lassen. Der rote Button ist für das Ein- sowie Ausschalten des CR-ST120S zuständig. Eine Etage tiefer finden wir den Mode-Knopf, mit dem sich die unterschiedlichen Wiedergabequellen aufrufen lassen, und mittels der Menü-Taste gelangt man ins Hauptmenü des Radios. Den Abschluss der Bedienelemente bildet der Dreh-/Drückregler auf der rechten Seite. Durch Drücken wird die Wiedergabe pausiert und durch Drehbewegungen kann im Menü navigiert werden.

Das Kenwood CR-ST120S Radio besitzt zwei Menüpunkte, auf die wir ebenfalls eingehen möchten. Der erste Menüpunkt nennt sich "Systemeinstellungen". Hier können wir Einstellungen am Equalizer vornehmen sowie Klangpresets abrufen. Weiterhin befinden sich dort die Qualitätseinstellungen für den Audiostream, die Netzwerkeinstellungen, sowie die Menüpunkte Zeit/Datum, Sprache und Softwareupdate. Ein Einrichtungsassistent steht ebenfalls bereit, und hier ist es möglich, das Display in mehreren Schritten zu dimmen. Der zweite Menüpunkt nennt sich "Hauptmenü", dort können wir die unterschiedlichen Wiedergabemöglichkeiten auswählen sowie eine Wecker- oder Schlummerfunktion aktivieren.

Die Bedienelemente in der Detailansicht, Teil 1

Hier Teil 2

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Teil 3 der stationären Bedienelemente

Die Rückseite des Kenwood-Radios

Kommen wir nun zur Rückseite der Kenwood CR-ST120S. Die obligatorische, ausziehbare Stabantenne, die für den bestmöglichen DAB+/FM-Empfang sorgen soll, sitzt im oberen Teil der Rückpartie. Eine Etage tiefer befindet sich die Anschlusssektion des smarten Radios mit einem AUX-Eingang, der für externe Zuspieler genutzt werden kann, sowie eine Line-Out Buchse, möchte man das Radio an einen externen Verstärker anschließen. Darauf folgt die Buchse für den Anschluss des externen Netzteils und ein USB-Port für die Wiedergabe von MP3-Dateien (16 Bit/48 kHz) von USB-Speichermedien. Im rechten Teil der Rückansicht befindet sich das Bassreflexrohr - das Lautsprechersystem des Radios arbeitet nach dem Bassreflex-Prinzip.

Die Stabantenne im Detail

Die Anschlusssektion

Das Bassreflexrohr

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Gummierte Standfüsse sorgen für den nötigen Halt

Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung

Für eine komfortable Bedienung des CR-ST120S aus der Distanz befindet sich im Lieferumfang eine Fernbedienung, die aus schwarzem Kunststoff hergestellt ist. Sie präsentiert sich eher einfach, was in Anbetracht der Preisklasse aber auch nicht verwunderlich ist. Sie bietet sehr schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen des smarten Radios und bringt circa mittig eine Navigationseinheit mit. Die Taster sind gummiert und haben einen knackigen Druckpunkt.

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