SPECIAL: Das Technics Grand Class-Dreamteam - SU-G700M2 Vollverstärker und SL-G700M2 Multiformat-Player

Wir hatten beide Produkte im Einzeltest: Den potenten Stereovollverstärker SU-G700M2 und den Multiformat-Player SL-G700M2. Richtig interessant wird es, wenn beide Komponenten als Team auftreten - aber zuerst die Links zu den Testberichten:

Der Technics SU-G700M2 in schwarzer Ausführung

Der Technics SL-G700MS in Schwarz

Beide Technics-Devices beeindrucken mit ihrer eleganten Optik und der ausgezeichneten Verarbeitung. Aber nicht nur außen, auch innen kann man mit dem Gebotenen mehr als glücklich sein:

SU-G700M2

SL-G700M2

Beide hochentwickelten Geräte beeindrucken mit einem Layout innen, das in mehrere Kammern aufgeteilt ist, im Sinne bestmöglicher Unterdrückung von potentiellen Störungen der empfindlichen Baugruppen untereinander. Auch legte Technics bei den Grand Class-Modellen viel wert auf eine leistungsstarke und sauber arbeitende Stromversorgung. Dass möglichst wenig Zeitlauffehler im digitalen Signal, als „Jitter“ bekannt, auftreten, war und ist für die Technics-Entwickler Ehrensache.

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Rückseite SL-700M2

Rückseite SU-G700M2

Wichtig, um ein Team aus dem SL-G700M2 und dem SU-G700M2 zu formen, ist die Systemsteuerverbindung. Das Legen der erforderlichen Kabel erfolgt bei abgezogenem Netzkabel seitens des SU-G700M2. Beide Control-Buchsen am Multiformat-Player und am Vollverstärker werden mittels eines Systemkabels miteinander verbunden. Zudem erfolgt noch eine Verbindung des koaxialen Digitalausgangs am SL-G700M2 zum koaxialen digitalen Eingang am SU-G700M2. Nun wird das Netzkabel wieder angeschlossen, und der Vollverstärker ist bereit, eingeschaltet zu werden. Nun geht man ins Setup-Menü des SU-G700M2 und navigiert sich mit den Pfeiltasten bis zum Punkt „System Control“. Hier bestätigt man mit „OK“. Mittels der Pfeiltasten wird jetzt die Eingangsquelle fürs angeschlossene Device, also den SL-G700M2, gewählt. Nach Auswahl wird „OK“ gedrückt, und die Konfiguration ist abgeschlossen, die Systemsteuerung ist einsatzbereit.

SU-G700M2: VU-Meter

SU-G700M2: Display

Dass der SL-G700M2 so gut zum erst kürzlich getesteten Vollverstärker passt, hat zahlreiche Gründe, die wir hier kurz aufführen. Noch mehr Informationen finden Sie auf der Technics-Website.

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Disc-Lade

Kopfhörer- und USB-Anschluss vorne

Zwei ESS ES9026PRO DAC-Chips im Dual Mono-Design für hochpräzise kohärente D/A-Wandlung

Mehrstufiges besonders rauschhaftes Netzteil

Aktive Geräuschunterdrückung durch Stromeinspeisung

Vier unabhängige Bereiche im Inneren: Stromversorgung, digitale Sektion, analoge Sektion sowie geschirmten Disc-Laufwerk mit niedrigstmöglichem Laufgeräusch

7mm starke Aluminium-Frontplatte, 3mm starke Aluminium-Seitenteile, dreischichtiges Gehäuse, Disc-Basis aus Aluminium-Druckguss

“Pure Disc Playback“ für optimierte Klangqualität

Extrem umfangreiche Netzwerk- und Streamingfunktionen: WiFi- und Bluetooth-Modul, Apple AirPlay 2, Google Chromecast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Deezer, Qobuz und Internet Radio-Portal, MQA-Decoder, seit Ende 2024 zudem Roon Ready

Bis zu 384 kHz/32-Bit PCM, bis zu 11,2 MHz DSD

Komplette App-Steuerung

Zahlreiche Einstellmöglichkeiten in der App

Was spricht für den SU-G700?

Dreiteilig aufgebautes Innenleben mit speziellen Trennwänden zwischen den einzelnen Sektionen

Load Adaptive Phase Calibration (LAPC) für bestmöglichen Klang unabhängig vom Impedanzverlauf des angeschlossenen Lautsprechers

Moderne digitale Verstärkung (Advanced Digital Amplification) durch JENO-Engine für extreme Jitterarmut

Äußerst rauscharmes Schaltnetzteil

Wer auch noch einen Plattenspieler verbinden möchte, freut sich über den regelbaren Phono MC-Eingang

AA-Kopfhörerverstärker für klaren, reinen Klang

Technics-exklusiver Blockkondensator aus dem SU-R1000 im Netzteil

140 Watt an 4 Ohm, 70 Watt an 8 Ohm

Unsere Einschätzung

Das Technics-Dreamteam begeistert durch die nahtlose Zusammenarbeit ebenso wie durch den authentischen, direkten Klang. Die enorme Funktionsvielfalt des SL-G700M2 spricht für sich, ebenso die nachdrückliche, zugleich natürlich ausgelegte Verstärkung durch den SU-G700M2. Mit diesen beiden Komponenten ist man für praktisch alle Eventualitäten gerüstet und holt sich qualitativ hochwertiges, sorgfältig entwickeltes und zukunftsorientiertes Equipment ins Haus.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Sven Wunderlich, Technics

Datum: 09. März 2025

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