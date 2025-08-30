SPECIAL: Das große B&W-Sommerfest 2025 in der SG Akustik Villa Schellbach

Heute fand das große Bowers & Wilkins Sommerfestival 2025 in der Baden-Badener SG Akustik Villa Schellbach, der denkmalgeschützten "Klangvilla" in der Fremersbergstraße 67A, statt. Neben den luxuriösen Lautsprechern der ikonischen britischen Manufaktur nebst passenden Marantz-Komponenten wurden auch Luxus-Automobile des ebenfalls legendären britischen Herstellers Aston Martin gezeigt. Wir waren vor Ort und haben in diesem Bericht zahlreiche Impressionen zusammengefasst.

Aston Martin - hier das ikonische Logo der Luxusmarke auf einem DBX 707 - ist ebenfalls vor Ort

Pure Eleganz im schönen Garten der Villa Schellbach

SG Akustik und B&W haben zusammen mit Aston Martin Baden-Baden ausgewählte Fahrzeug-Highlights in den wunderschönen Garten der Villa Schellbach ausgestellt.

B&W-System im Aston Martin DBX 707

Übrigens: Aston Martin setzt in seinen Fahrzeugen auf Highend-Audiosysteme von Bowers & Wilkins, beide Unternehmen haben daher eine umfangreiche Kooperation. Wir gehen später nochmals genauer auf die gezeigten Fahrzeuge ein.

Spitzen-Espresso trifft auf Spitzen-Sportwagen

Anzeige



Kommen wir nun zu den wichtigsten Lautsprecher-/Elektronik-Setups.

B&W Nautilus

Die Legende seit über 30 Jahren: Bowers & Wilkins Nautilus

Oberer Bereich

Basstreiber

Spezielles Design hinten

Marantz LINK 10n und Marantz AMP 10

Anzeige



Der Marantz LINK 10n ist ein Hochleistungs-Vorverstärker, DAC und Streamer

Der Marantz LINK 10n bietet umfangreiche Hi-Res-Audio-Unterstützung, ein HEOS® Built-in Streaming- und Multiroom-Modul, ein hochauflösendes HD TFT-Farbdisplay, neueste HDAM- und MM-Schaltungen für höchste Klangqualität, HDMI ARC mit CEC-Unterstützung zum komfortablen Anschluss an den Smart-TV, einen 2.1-Kanal-Subwoofer-Ausgang und kommt auf 12.000 EUR.

Mit eleganter Beleuchtung

Marantz AMP 10 - 16 Kanäle mit je 200W, 7.000 EUR, HDAM-Module, gefertigt in Shirakawa, Japan.

Die Hörvorführungen waren extrem gut besucht

Als perfekter Spielpartner wäre ganz zu Beginn die legendäre Bowers & Wilkins Nautilus zu nennen, mit ihrer ikonischen Form und dem unnachahmlichen Klang. 100.000 EUR kostet das Paar bei SG Akustik. Die erhältlichen Ausführungen beinhalten Schwarz, Silbern sowie Midnight Blue. Weitere Farben gibt es auf Anfrage.

Anzeige



Jede Box wird in Handarbeit gefertigt

Die Fertigung der legendären Bowers & Wilkins Nautilus-Lautsprecher erfolgt mit höchstmöglicher Hingabe. jeder einzelne Lautsprecher wird von Bowers & Wilkins Spezialisten im Werk in Worthing, Großbritannien, handgefertigt, besprüht, poliert sowie abgestimmt. Die Bowers & Wilkins Nautilus verkörpert alles, was Bowers & Wilkins fokussiert: einen kompromisslosen Ansatz zur Entwicklung eines perfekten Lautsprechers. Daher ist Nautilus ein Synonym für Streben von Bowers & Wilkins nach akustischer Vollkommenheit. Und die Form der Nautilus ist nach wie vor innovativ und einzigartig, denn praktisch kein anderer Lautsprecherhersteller hat etwas vergleichbar Außergewöhnliches auf die Beine stellen können.

Außergewöhnliche Formgebung

Ihre extravagante, außergewöhnliche Form ist die Verkörperung perfektionierter Handwerkskunst, denn um diese Formensprache zu modellieren, vom Finish her zu beherrschen, ist sehr viel Sachkenntnis erforderlich, ebenso für die technische Entwicklung des Lautsprechers. Die langen, konisch zulaufenden Dämpfungsrohre waren vor über 30 Jahren, als die Bowers & Wilkins Nautilus erschien, eine Revolution, denn sie ermöglichten es den Chassis, optimal zu arbeiten, indem sie die Streuenergie sanft absorbierten.

Spezielle Röhrentechnologie

Anzeige



Seitliche Ansicht

Das einmalige Design im Detail

Das Konzept des kompromisslosen Premiumslautsprechers besteht aus der Bowers & Wilkins Nautilus-Röhrentechnologie und umfasst eine aktive Frequenzweiche. Die 4-Wege-Konstruktion verwendet einen 300 mm Tieftöner mit Aluminiummembran, einen 100 mm Treiber mit Aluminium-/Polymer-Sandwich-Membran für den unteren Mitteltonbereich, eine 50 mm messende Aluminium-Kalotte für den oberen Mitteltonbereich sowie einen 25 mm-Aluminium-Hochtöner. Inklusive dem Sockel wiegt einer der beeindruckenden Ultra-Luxus-Lautsprecher üppige 86,5 kg.

Die Bowers & Wilkins Nautilus an den Marantz-Komponenten (Marantz LINK 10n, Marantz AMP 10) konnte durch den ungemein räumlichen, exzellent bis ins Detail gestaffelten Klang auf sich aufmerksam machen. Sehr lebendig, zugleich über alle Maßen kultiviert - das ist Hörgenuss auf Luxus-Niveau.

Natürlich gibt es die Marantz-Modelle auch bei SG Aksustik:

Anzeige

