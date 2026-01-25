SPECIAL: Dan D'Agostino Momentum Z - Ultra-Highend-Monoblock-Verstärker im edlen Design

Beim US-amerikanischen Ultra-Highend-Hersteller Dan D'Agostino steht eine neue, ikonische Mono-Endstufe vor dem Verkaufsstart. Der in Deutschland von Audio Reference aus Hamburg, einer bestens bekannten Größe beim Thema Luxus-HiFi, vertriebene Hersteller hat anlässlich des 15-jährigen Firmenjubiläums den Momentum Z entwickelt.

Wie es sich für einen typischen Verstärker aus der Edelschmiede gehört, wird ein enormes Leistungspotential geboben. Im Falle des Momentum Z heißt dies 500 Watt an 8 Ω, 1.000 Watt an 4 Ω und 2.000 Watt an 2 Ω - und die Wiedergabe erfolgt stets mit unglaublicher Kontrolle, Geschwindigkeit und dynamischer Bandbreite. Herzstück des Momentum Z ist der neue "Kinetic Drive Regulator", der auch unter extremer Beanspruchung eine unerschütterliche Stabilität sowie Reinheit garantiert. Mit einer neu entwickelten JFET-Eingangsstufe, Ethernet-fähiger Leistungsüberwachung plus einem aus massivem Aluminium und Kupfer gefertigten Gehäuse beeindruckt der neue Verstärker durch feinste Verarbeitung, bestmögliche Technik und unverwechselbare Optik.

Rückseite

Was genau hat es mit der Möglichkeit zur Internetverbindung auf sich? Mit einem integrierten RJ45-Ethernet-Anschluss offeriert der Momentum Z einen präzisen Einblick in die Leistungs- und Serviceparameter, die das softwarebasierte Steuerungssystem optimiert. Über jeden Webbrowser ist es möglich, die Leistungsdaten des Verstärkers einsehen, wie beispielsweise Betriebsspannungen, Temperatur, Vorspannung, Gleichstromversatz, oder der 12-V-Triggerstatus. Alles wird fortlaufend überwacht und auf verbundenen Geräten übers Heimnetzwerk angezeigt. Über dasselbe Dashboard lassen sich auch die Einstellungen des Frontpanels steuern.

Natürlich sticht auch das Design wieder hervor. Ein charakteristisches Merkmal der Dan D'Agostino Master Audio Momentum-Verstärker stellt die unverwechselbare Verwendung von massiven Kupferkühlkörpern dar. Und die Entscheidung für dieses Material und diese spezielle Optik basiert sowohl auf der technischen Leistung als auch auf der optischen Ästhetik. Kupfer beeindruckt durch eine fast doppelt so hohe Wärmeleitfähigkeit im Vergleich zu Aluminium, wodurch die Wärme schneller und zudem gleichmäßiger von den im wahrsten Sinne des Wortes "Hot Spots" des Verstärkers abgeleitet werden kann.

Typisches, extrem hochwertiges Design, das an Schweizer Luxusuhren erinnert

Diese nur schwer zu übertreffende thermische Effizienz befördert nicht nur die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit auf ein extrem hohes Niveau, sondern garantiert darüber hinaus optimale Betriebsbedingungen für die kritischen Schaltkreise des Verstärkers und steht daher für klangliche Stabilität selbst unter enorm hoher Belastung. Über die zahlreichen technischen Vorteile hinaus ist das geformte Kupferdesign zu einem ikonischen ästhetischen Markenzeichen der Dan D'Agostino-Verstärker geworden. Kupfer gehört sozusagen zur DNA der Marke und ein Symbol für das Bekenntnis des Unternehmens zu kompromisslosen Materialien, feinster Handwerkskunst und dem nahtlosen Zusammenspiel von Form und Funktion.

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Wenden wir uns den Highlights der Eingangsstufe zu. Der Momentum Z ist der erste Verstärker von Dan D'Agostino, der auf eine auf "Junction Field-Effect Transistors" (JFET) basierende Eingangsstufe setzt. Ganz vorne im Verstärker, an dem Punkt, an dem das empfindliche Musiksignal zum ersten Mal in den Schaltkreis eintritt, ist die Wahl des Bauteils entscheidend. JFETs sind für diese Aufgabe exzellent geeignet, da sie eine enorm hohe Eingangsimpedanz und zugleich ein extrem geringes Rauschen bieten. Auf diese Art und Weise kann praktisch jede noch so kleine Einzelheit des eingehenden Quellsignals erhalten bleiben. Aus technischer Sicht arbeiten JFETs mit einer gleichmäßigen, linearen Übertragungscharakteristik mit natürlicher Lastbehandlung.

Dieses Design setzt Verzerrungen auf ein Minimum herab und ermöglicht, dass musikalische Details im Mikrobereich unverfälscht und ohne Verfärbungen in die Verstärkerstufen transportiert werden. Die Pluspunkte sind immens: Ein ruhigerer Hintergrund, der auch subtile räumliche Details offenlegt, eine überaus authentische akustische Präsenz im Mitteltonbereich, die vokale Elemente und akustische Instrumente zum Leben erweckt, und sowie eine überdurchschnittlich offene, zugleich realistische Klangbühne. Durch den Einsatz von JFETs in der Eingangsstufe erzielt der Verstärker eine Balance zwischen technischer Präzision und musikalischer Wärme, die auf kompromisslosem Referenzniveau liegt. Daher können gerade äußerst hochwertige Aufnahmen sowohl mit messerscharfer Genauigkeit als auch mit tiefer emotionaler Wirkung erlebt werden können.

Die komplett im analogen Bereich arbeitende Ultrahochgeschwindigkeits-Steuerstufe liefert eine sofortige und enorme Stromkapazität, während das softwarebasierte Steuerungssystem die Vorspannung und andere Betriebsparameter fortlaufend in Echtzeit überwacht. Dadurch werden absolute Stabilität und musikalische Kohärenz erreicht.

Der von Dan D'Agostinoo entwickelte "Kinetic Drive Regulator", zu Beginn des Artikels schon kurz erwähnt, ist ebenfalls ein wichtiges Merkmal, garantiert er doch einen bedeutenden Fortschritt sowohl in der technischen Präzision als auch in der klanglichen Verfeinerung. Die Technologie vereint diese Fortschritte in einer einzigen, äußerst durchdacht ausgeführten Architektur. Aufgrund der Kombination der hervorragenden Modulationseigenschaften von MOSFETs und der hohen Strombelastbarkeit von Bipolartransistoren ist der Momentum Z praktisch vollständig immun gegen Wechselstromschwankungen sowie gegenüber leistungsmindernden Aspekten, die Lautsprecher bei der normalen Wiedergabe von Musik über Verstärker mit sich bringen. Der "Kinetic Drive Regulator" agiert so, dass das Musiksignal komplett unbeeinflusst, demnach rein bleibt und nicht durch äußere Einflüsse beeinträchtigt wird - was einer überaus authentischen, realistischen Wiedergabe schaden würde.

Das Innenleben

Anders als bei ungeregelten Architekturen, bei denen es Spannungssschwankungen - je nach Bedarf der aktuellen Quelle und eingehenden Wechselstromschwankungen - geben kann, sorgt der Momentum Z unter allen Betriebsbedingungen für stets konstante, überaus stabile Spannung. Diese Stabilität garantiert, dass der Ausgangsstufe ein besonders sauberer, wellenfreier Strom zugeführt wird, wodurch Rauschen, Verzerrungen und Leitungsstörungen in deutlichem Umfang herabgesetzt werden. Die Vorteile sind sowohl messbar als auch hörbar.

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Das Resultat ist ein Verstärker, der extrem impulstreu, dynamisch und stabil ist. Tiefe Frequenzen gewinnen an glaubwürdiger Gewichtung und an klarer Definition. Mittlere Frequenzen, von vokalen Elementen bis zu komplexen Instrumenten wie beispielsweise Streichern, werden homogen und extrem klar präsentiert, während die Höhen eine exzellente Transparenz und Brillanz mit untadeliger akustischer Harmonie zu verbinden wissen - auch hier merkt man, wie ausgefeilt die gesamte Technologie beim neuen Verstärker arbeitet. Und: Da der Verstärker unmittelbar sauberen Strom liefern kann, wenn das aktuelle Quellsignal dies erfordert, bleiben komplexe Passagen auch bei höheren Lautstärken oder schwierigen Lautsprecherlasten untadelig akkurat hinsichtlich ihrer Struktur und entfalten eine lebendige Wirkung.

Auch beim Momentum Z-Netzteil haben die Dan D'Agostino-Entwickler einen unglaublich hohen Standard umsetzen können. Man kann das Netzteil als streng regulierte, dynamisch reagierende Plattform für musikalische Genauigkeit betrachten. Durch den Einsatz moderner Halbleiter und innovativer Schaltungsentwicklung erreicht es ein herausragendes Gleichgewicht zwischen technischer Präzision und ausdrucksstarker Musikalität.

Unser Fazit

Dan D'Agostino besteht zwar erst 15 Jahre, schon jetzt aber gelten die HiFi-Bausteine der Nobel-Manufaktur als legendär. Dazu tragen enorm hochwertige Technik und ein ikonisches Design mit enorm hohem Wiedererkennungswert bei. Der Momentum Z ist, wie es sich für ein Dan D'Agostino-Produkt gehört, mit bis ins letzte Detail sorgfältig entwickelter Technologie ausgestattet und verfügt über ein enormes Leistungsvermögen sowie die für die Marke charakteristische Optik inklusive den edlen Kupferelementen.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Audio Reference/Dan D'Agostino

Datum: 25. Januar 2026