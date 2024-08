SPECIAL: Dali präsentiert RUBIKORE Lautsprecherserie auf der High End 2024

Neues aus Dänemark! Dali nimmt die High End Messe in München zum Anlass, die neue RUBIKORE Lautsprecherserie gebührend zu präsentieren. Inspieriert vom Flaggschiff-Lautsprecher KORE verwendet die neue RUBIKORE Serie verschiedene innovative Technologien des Topmodells. Darunter die Clarity Cone-Technologie, SMC-Treiber, SMC-Kore-Induktoren, Hybrid-Hochtönermodule mit einem neuen Low-Loss-Dome-Hochtöner und Continous-Flare-Bassreflexöffnungen.

Kombiniert mit hochwertigen Materialien und Bauteilen soll in der RUBIKORE Serie hohe Leistung und High-End-Klangqualität zusammenkommen. Den Einsatzzweck sieht der Hersteller sowohl in anspruchsvollen Stereo-Setups als auch beim Mehrkanal-Enthusiasten im Heimkino.

Die RUBIKORE Lautsprecher in der Übersicht:

Standlautsprecher RUBIKORE 8

Standlautsprecher RUBIKORE 6

Regallautsprecher RUBIKORE 2

Wandlautsprecher RUBIKORE ON-WALL

LCR-Heimkino-Lautsprecher RUBIKORE CINEMA

Die RUBIKORE Baureihe ist in den Oberflächen Hochglanz-Schwarz, Hochglanz-Maroon, Natural-Walnut und Hochglanz-Weiß verfügbar.

Dali RUBIKORE 8 - Topmodell der neuen Lautsprecherserie

Anzeige



KORE-Basis

Wie eingangs erwähnt, setzen die RUBIKORE Lautsprecher auf zahlreiche Technologien der wegweisenden Dali KORE. Zentrales Element sind hierbei die Clarity Cone-Technologie-Bass-/Mittelton-Treiber-Membranen, die eine überdurchschnittliche natürliche Klarheit in den Mitten ohne jegliche Verfärbung realisieren sollen.

Ergänzt wird dies durch die SMC-Antriebssysteme von Dali für minimale Verzerrungen und hohe Effizienz. In den Standlautsprechern RUBIKORE 8 und RUBIKORE 6 wird die Klangreinheit zusätzlich durch SMC KORE-Kerne in den Frequenzweichen optimiert und Signalverlust erheblich reduziert. Die Weiche ist zudem mit hochwertigen Mundorf-Kondensatoren ausgestattet.

In den Gehäusen der RUBIKORE 8, 6 und 2 integriert der Hersteller Continous Flare Reflex Ports zur Steigerung der Effizienz und eine besonders geräuscharme Bassreflex-Konstruktion.

Der Hochtöner, eine neue Entwicklung, die auf dem EVO-K Hybridhochtöner des KORE Flaggschiffs basiert, soll maximale Auflösung bieten. Im sogenannten Low-Loss Dome Hochtöner wird, zum Erreichen dieses Ziels, kein Ferrofluid in der Magnetspalte verwendet.

Hohe Performance

Anzeige



Die Clarity Cone-Technologie SMC Tief- und Mitteltöner setzen auf Papier- und Holzfasermembranen. Mit dem bewährten Material hat Dali bereits jahrelange Erfahrung. So wird nicht nur eine exzellente Gesamtdarstellung erreicht, auch die Synergie zwischen dem Dali Hybridhochtöner und den Tief- und Mitteltontreibern ermöglicht, so der Hersteller, außergewöhnliche Details und Klarheit in den hohen Frequenzen. Gleichzeitig sollen aber alle Komponenten der RUBIKORE Serie mit einem sehr entspannten, angenehmen, weitläufigen Klang überzeugen und sich auch bei der Verstärker-Wahl sehr flexibel zeigen. Audiophile Stereo-Raffinesse wird hier mit immersivem, dynamischem Heimkino-Sound kombiniert.

Die RUBIKORE 6 im Stereo-Aufbau im Wohnzimmer

Handgefertigt

In der RUBIKORE Serie sieht Dali auch ein Zeugnis für die traditionsreiche Schreiner- und Tischlerkunst Dänemarks. Die sorgfältig zusammengesetzten und mit akribischer Präzision gefertigten Gehäuse sind umfassend versteift und bieten eine sehr stabile Grundlage für die Töner.

Anzeige



Alle Lautsprecher der neuen Baureihe werden von Dali in Dänemark von Hand gefertigt und montiert. Dabei achtet man auch auf Nachhaltigkeit und setzt auf lokale Komponentenlieferanten, mit denen man bereits lange zusammenarbeitet.

Für HiFi-Genuss und Heimkino-Entertainment

Audiophile Raffinesse und brillante Detaillierung auf der einen Seite, ein eindrückliches, ganzheitliches Spektrum, Klarheit, Dynamik und Emotaniolität auf der anderen Seite. Die Kombination aller genannten Eigenschaften macht die RUBIKORE Serie, laut Dali, zum perfekten Spielpartner. Unabhängig davon, ob man ein gehobenes Stereo-Setup bevorzugt oder als anspruchsvoller Filmfan ein dediziertes Heimkino betreibt. Die RUBIKON Lautsprecher wurden darauf ausgelegt, alle modernen Unterhaltungsbedürfnisse zu erfüllen. Fesselnder, immersiver Klang in jeder Situation lautete das Ziel bei der Entstehung der neuen Serie.

Verfügbarkeit, Preise und Einzelbeschreibungen zu den neuen RUBIKORE Lautsprechern auf Seite 2!

Bildergalerie auf Seite 3!

Anzeige



Seiten: 1 2 3

Weiter auf: Nächste Seite Tags: Dali