SPECIAL: Canton Smart Libero

Bereits in einer News haben wir über den neuen Canton Smart Libero berichtet. In diesem Special möchten wir den smarten Lautsprecher nun umfangreicher vorstellen.

Canton Smart Libero in Schwarz

Hier in weißer Variante

Canton sieht im Smart Libero ein "flexibles Surround-Sound-Erlebnis fürs Canton Smart Heimkino" und legt besonderen Wert auf die Verbindung von schicker Optik und smarter Funktionalität. Der Smart Libero stellt die perfekte Ergänzung als Surround-Lautsprecher für die Canton Smart Soundbars oder für Smart Connect 5.1 und Smart Amp 5.1 dar.

Ideale Ergänzung zu Soundbar-Systemen

Die modernen Zusatzlautsprecher werden kabellos in ein bestehendes Canton Smart System eingebunden und sind ausschließlich paarweise erhältlich. Das attraktive Design mit edlen Stoffbezügen und einer hochwertigen Glasoberfläche setzt optische Akzente.

An der Wand montiert

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Die Smart Libero integrieren sich optisch nahtlos

Im Bücherregal

Integriert werden die Smart Libero Zusatzlautsprecher mittels der Canton Smart App, wahlweise auch über die Canton Smart Fernbedienung - was alles innerahlb kurzer Zeit gelingt. Was die Unterbringung der Smart Libero Lautsprecher angeht, kann man die eleganten Aktivlautsprecher entweder an der Wand montieren, auf einem Sideboard unterbringen oder durch den Erwerb der Canton LS 40 Lautsprecherständer auf letzteren positionieren. Sogar als Deckenlautsprecher, z.B. für den Dolby Atmos- oder DTS:X-Einsatz, kann man den Canton Smart Libero verwenden.

360 Grad umfassende Stoffbespannung

Optische Merkmale der Speaker umfassen das puristische, zeitlose Gehäuse und eine hochwertig ausgeführte 360°-Stoffbespannung. So gerüstet, fügen sich die Smart Libero Lautsprecher nahtlos in nahezu jedes Wohnambiente ein. Die Noblesse ausstrahlende Glasober- und -unterseite verleihen ihnen aus jedem Blickwinkel ein elegantes Aussehen, insbesondere auch bei der Wahl Wandmontage als Unterbringungsvariante.

Rückseite

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Hinter dem minimalistischen Erscheinungsbild verbirgt sich modernste Canton-Klangtechnologie, die jedes Setup mit klarer, dynamischer Wiedergabe auf ein neues Klangniveau hebt.

Canton-Schriftzug oben

Der Canton Smart Libero ist ab sofort im Fachhandel und im Canton Onlineshop erhältlich. Der Preis liegt bei 389 € pro Paar. Gehen wir nun aufh die technischen Daten genauer ein. Jeder Lautsprecher wiegt 0,7 kg und ist 11 cm breit, 15 cm hoch und 8 cm tief.

Weißes Modell, Ansicht direkt von vorne

Es handelt sich um eine geschlossene 2-Wege-Konstruktion, die einen 25 mm Gewebehochtöner und einen 78 mm-Tief-/Mitteltöner mit Cellusose-Graphit-Membran umfasst. Frequenzen zwischen 40 Hz und 23 kHz können übertragen werden, und die Systemleistung liegt bei 70 Watt.

Special: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 14. Dezember 2025

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