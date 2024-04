SPECIAL: Cambridge Audio Melomania M100 - neuer TWS In-Ear-Kopfhörer für knapp 200 EUR

Cambridge Audio hat mit dem Melomania M100 einen neuen TWS In-Ear-Kopfhörer vorgestellt, der besonders versierte Musikliebhaber ansprechen soll. Die Ausstattungsliste umfasst unter anderem die aptX Lossless-Unterstützung und eune moderne aktive Geräuschunterdrückung.

Der Melomania M100 basiert auf über 50 Jahren Erfahrung im Audiobereich und der Leidenschaft für Musik, die bereits in die Vorgänger eingeflossen sind. Er liefert dank eines Class-AB-Verstärkers und seiner sorgfältig abgestimmten Premium-Treiber einen sauberen, detailreichen Klang und überzeugt auch mit einer einfach zu handhabenden App.

Hochwertige Treiber und Class AB-Verstärkung

Wie alle Cambridge-Produkte wurde auch der M100 im Londoner Hauptquartier, Melomania, von demselben Team entwickelt, das hinter zahlreichen hochwertigen und performanten Hi-Fi-Geräten steht. Speziell angefertigte 10-mm-Premium-Treiber mit Neodym-Magneten werden mit einer Class-AB-Verstärkung kombiniert, wie sie auch in den beliebten Cambridge-HiFi-Verstärkern der CX-Serie zum Einsatz kommt. Um zu garantieren, dass diese Kombination ihr volles Potenzial entfalten kann, ist der M100 mit Qualcomms Snapdragon Sound mit aptX Lossless Wireless- und aktueller Bluetooth 5.3-Technologie ausgestattet. Diese ermöglicht die kabellose Wiedergabe in CD-Qualität.

Die aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancellation, ANC) setzt auf eine hybride Kombination aus Feed-Back- und Feed-Forward-Technologie mit externen Mikrofonen zur Erfassung von Umgebungsgeräuschen und Mikrofonen im Gehörgang. Der M100 ist ab Werk auf den von Cambridge Audio gewohnten homogenen, klaren und räumlich authentischen „Great British Sound“ abgestimmt. Um individuellen Geschmäckern gerecht zu werden, bietet der M100 eine Reihe von Optionen, die es ermöglichen, den Klang an die persönlichen Vorlieben anzupassen - und zwar mit Hilfe der neuen Melomania Connect-App. Hier stehen sechs Presets zur Verfügung, die Feinabstimmung ermöglicht ein 7-Band-Equalizer.

Wichtig bei einem TWS In-ear-Kopfhörer sind neben akustischer Leistungsfähigkeit, moderner ANC und umfangreich bestückter App noch weitere Faktoren: Ein ausdauernder Akku und ein komfortabler Sitz.

Anzeige



Erstklassige Akkulaufzeit

Der M100 bietet mit einer einzigen Ladung bis zu 10 Stunden Wiedergabe bei aktiviertem ANC bzw. 16 Stunden bei ausgeschalteter Geräuschunterdrückung - das sind, selbst dann, wenn man die besten Konkurrenten in dieser Disziplin betrachtet, exzellente Werte, die zeigen, was heute an Akku-Laufzeit mit TWS-Hörern möglich ist.

Im eleganten Ladecase können die TWS In-Ears zweimal voll geladen werden

Im mitgelieferten Transport-Ladecase laden die M100 zweimal voll auf, sodass die Akkulaufzeit insgesamt höchst beachtliche 52 Stunden beträgt.

QI-Laden ebenfalls möglich

Anzeige

Dabei sorgt die Schnellladefunktion nach nur 10 Minuten Ladezeit für weitere 2 Stunden Akku-Laufzeit

Hervorragender Tragekomfort

Um den M100 so komfortabel wie möglich zu entwickeln, wurden die Daten von tausenden Ohrpaaren penibel ausgewertet. Das Ergebnis ist ein optimal ausbalancierter und leichter Ohrhörer mit überragendem Tragekomfort. Drei Größen von Silikon- und zwei Größen von Memory-Foam-Aufsätzen sorgen dafür, dass jeder Anwender die exakt passende Kombination aus langanhaltendem Komfort und einer passgenauen, geräuschisolierenden Abdichtung findet.

Dank zeitgemäßer Bluetooth-Technologie verbindet sich der M100 schnell & sicher mit jedem Smartphone oder digitalem Musikplayer. Besonders komfortabel koppeln sich Android- oder Windows-Geräte via Google Fast Pair und Microsoft Swift Pair.

Anzeige



Touch-Sensoren außen

Die Touch-Bedienelemente erlauben, so verspricht der Hersteller, eine reaktionsschnelle und intuitive Steuerung des M100. Alle Touch-Bedienelemente der Ohrhörer können über die Melomania Connect-App individuell angepasst werden. Der M100 besitzt auch einen Gaming-Modus. Mittels diesem wird eine besonders niedrige Latenz von nur 80 ms erreicht und Synchronisierungsprobleme bei bestimmten Videoinhalten werden behoben.

Cambridge Audio hat sich bei der Neuentwicklung des TWS In-Ear-Kopfhörers auf die Verwendung nachhaltiger Materialien konzentriert, wo immer dies möglich war. So wird recyceltes Neodym für die Treibermagnete verwendet, und 50% recyceltes Plastik kommen zum Einsatz. Die M100 werden außerdem in einer plastikfreien Verpackung ausgeliefert. Dieses Bestreben, ein nachhaltigeres Produkt zu entwickeln, baut auf der Unterstützung von Cambridge als Gründungsstifter der Öko-Musik-Wohltätigkeitsorganisation EarthPercent auf, die vom legendären Brian Eno mitbegründet wurde.

Preispunkt: Knapp 200 EUR

Anzeige



Wenden wir uns noch den Preisen und der Verfügbarkeit zu: Der Cambridge Audio Melomania M100 ist ab sofort im Webshop von Cambridge Audio und im Amazon Webshop erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 199,00 Euro (unverbindliche Preisempfehlung inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer).

Special: Carsten Rampacher, RTFM Presse

Fotos: Cambridge Audio/RTFM Presse

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 07. April 2024

Anzeige

Tags: Cambridge Audio