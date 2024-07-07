SPECIAL: B&M EasyLink für verlustfreie Signalübertragung und perfekte Wohnraumintegration

Backes&Müller sagt "Tschüss, dicke Kabel" und verabschiedet sich mit einer neuen Technologie von der kabelgebundenen Signalübertragung. B&M EasyLink heißt die neue verlustfreie Digitalübertragung bis hin zu den Lautsprecherchassis. Das Digitalsignal wird dabei laut Angaben des Herstellers in voller Auflösung übertragen, außerdem ermöglicht B&M EasyLink eine verlustfreie Lautstärkeregelung über ein einziges, flexibel zu verlegendes Kabel. Für optimale Klangqualität und gleichzeitig elegante Wohnraumintegration.

Die perfekt verlustfreie digitale High-End-Kette sei mit allen aktuellen Aktivlautsprechern von Backes&Müller möglich. Der Hersteller integriert ab sofort die neue B&M EasyLink Technologie in alle ab Mai 2024 produzierten Lautsprecher und Digitalvorstufen. Die Verbindung eines einzigen dünnen und flexiblen Netzwerkkabels soll zur Übertagung hochauflösender, digital unveränderter Musiksignale nebst Lautstärkereglung und Equalizersteuerung dienen.

Einkabel-Verbindung von der ICE Vorstufe zum B&M Aktivlautsprecher

Nur ein einziges dünnes Kabel führt von der Vorstufe zur Aktivbox

Verlustfrei bis zum Lautsprecherchassis

Anzeige

Wer digitale Musikdaten von z.B. einem Netzwerk-Streamer zum digitalen Aktivlautsprecher sendet, muss bei konventionellem Transfer grundsätzlich mit Verlusten rechnen. Entweder wird das Signal durch eine analoge Übertragungsstrecke mit Vorstufe geschickt - hierbei entstehen mehrmalige Umwandlungen von Digital zu Analog - oder die Signale werden vom Streaming-Player digital in der Lautstärke geregelt. Das wiederum erfordert die Umrechnung auf digitaler Ebene und geht mit Dynamikverlust einher.

Die digitalen Aktivlautsprecher von Backes&Müller hingegen bieten in Kombination mit einer Digitalvorstufe ICE die Möglichkeit, Audiodaten in voller Auflösung unter Vermeidung von Jitter und Umrechnungsfehlern zu übertragen. Die gewünschte Lautstärke wird als Steuersignal zum Lautsprecher geschickt und erst in den einzelnen Endstufen geregelt. Maximale Musikauflösung ohne Jitterstörung und Dynamikverluste sei damit gewährleistet.

Backes&Müller ICE 500

Rückseite

Eines für alles

Für den Datentransfer benötigt die B&M EasyLink-Technologie nur ein einziges dünnes Kabel. Sowohl die Audiosignale als auch das Steuersignal für die Lautstärke wird damit übertragen. Das gestaltet offensichtlich die Integration in den Wohnraum einer ICE Vorstufe und B&M Aktivlautsprecher besonders einfach. Das Kabel wird zwischen Vorstufe und Lautsprecher gezogen, der Durchmesser beträgt dabei lediglich bis zu 2,5mm. Auch Flachbandkabel in haushaltsüblicher Menge arbeiten mit der B&M Technologie verlustfrei.

Anzeige



Eine Verlegung unter Teppichen, hinter Möbeln oder Sockelleisten gelingt damit unproblematisch. Kabel mit erweitertem Durchmesser oder besonders steife Varianten, die eine aufwändige Schirmung mitbringen, sind schlicht nicht notwendig. Selbst die Programmierung der eingebauten zeitrichtigen Raumentzerrung im Lautsprecher kann über das B&M Pegelprogrammiergerät (PPG) und die ICE Vorstufe erfolgen.

Anschluss mittels CAT5/6/7-Kabel

Ab sofort alle Backes&Müller Aktivlautsprecher mit B&M EasyLink

Alle ab Mai 2024 produzierten und ausgelieferten Lautsprecher von Backes&Müller sowie alle Digitalvorstufen der ICE-Serie sind mit der neuen Übertragungstechnologie B&M EasyLink ausgestattet. Als Kabel kann jedes CAT5/6/7 Kabel haushaltsüblicher Länge zum Einsatz kommen.

Anzeige



Setup-Diagramm

Special: Philipp Kind

Fotos: Backes&Müller

Datum: 07.07.2024