SPECIAL: beyerdynamic MMX 300 PRO - Das neue Gaming-Headset mit Studioklang

Das MMX 300 PRO ist das neue Topmodell der Gaming-Headsets von beyerdynamic und bereits die dritte Generation der erfolgreichen Modelle. Es tritt damit in große Fußstapfen, denn die Vorgänger zählen mit exzellenter akustischer Leistungsfähigkeit zum attraktiven Preis zu den besten Gaming-Kopfhörern am deutschen Markt. Neben authentischem Studioklang will der Neuzugang auch mit überragender Sprachverständlichkeit überzeugen. Der Hersteller hat das Mikrofon daher nochmals optimiert. Aber auch andere relevante Bauteile und Komponenten wurden überarbeitet und verbessert. Für das Herzstück setzt man auf den besonders hochwertigen, für Gaming angepassten, STELLAR.45-Treiber. Der MMX 300 PRO wird von erfahrenen Mitarbeitern von beyerdynamic in Deutschland von Hand produziert. Auch eine Personalisierung in der beliebten beyerdynamic MANUFAKTUR ist möglich.

Top-Qualität für maximale Performance

Der Sound des MMX 300 PRO ist von hoher Natürlichkeit, aber auch von enormer Präzision, Transparenz und weitläufiger Räumlichkeit geprägt. Beim Zocken profitiert man dabei erheblich, insbesondere die Lokalisierung von Gegnern gelingt damit blitzschnell und zuverlässig. Gerade bei FPS-Games und Multiplayer-Shootern entscheiden oft Millisekunden über Erfolg und Niederlage. Mit dem MMX 300 PRO will beyerdynamic hier den entscheidenden Vorteil liefern. Aber auch bei der Musikwiedergabe profitiert man von den exzellenten Eigenschaften des STELLAR.45-Treibers. Neben den genannten Eigenschaften zeichnet den zentralen Klangerzeuger im Gaming-Headset auch eine außerordentliche Dynamik, Feindetaillierung und Kraft aus.

beyerdynamic MMX 300 PRO auf Kopfhörerständer

Kein Wunder, dass der STELLAR.45-Treiber auch in anderen hochwertigen Studio-Kopfhörern des Herstellers zum Einsatz kommt. Für den MMX 300 PRO wurde er eigens optimiert. Im Vergleich zum Vorgängermodell werden hier, laut beyerdynamic, ein noch ausgewogeneres Tief- und Hochtonprofil realisiert und insgesamt mehr Authentizität geboten. Wer nach dem Zocken entspannt und mit hoher Klangtreue Musik genießen möchte, scheint hier perfekt aufgehoben. Die geschlossene Bauweise sorgt dafür, dass Außengeräusche weitgehend abgeschirmt werden und man sich vollständig auf das Spiel oder das Musikerlebnis konzentrieren kann.

In Kürze im Test

Der beyerdynamic MMX 300 PRO wird schon in Kürze bei uns zum Test eintreffen. Die Klangperformance, sowohl beim Gaming und der Musikwiedergabe, werden wir dann natürlich genau überprüfen. Ebenso - unter anderem - die Leistungsfähigkeit des Mikrofons, die Verarbeitungs- und Materialqualität sowie den Tragekomfort.

Optimierte Ergonomie für höchsten Tragekomfort

Beste Sprachverständlichkeit und hoher Tragekomfort

Unabdingbar bei Multiplayer-Games ist der Voice-Chat. Mit dem integrierten Kondensatormikrofon soll das MMX 300 PRO überdurchschnittlich klare Sprachverständlichkeit bieten, frei von Rauschen oder sonstigen Störfaktoren. Der Hersteller kann hier auf jahrzehntelange Erfahrung bei der Mikrofon-Entwicklung und Herstellung zurückgreifen und schon dem Vorgänger des neuen Modells konnten wir eine sehr gute Stimmenabbildung attestieren. Beim MMX 300 PRO hat beyerdynamic das Mikro nochmals weiter verbessert.

Ein entspanntes Tragen des Kopfhörers über mehrere Stunden hinweg ist für passionierte Gamer immens wichtig. Der Idealfall: Man spürt gar nicht, dass man ein Headset auf dem Kopf hat. Dafür nimmt beyerdynamic eine Reihe an Maßnahmen und Optimierungen vor. Neu ist die Fontanellenaussparung, die besonders dem störenden Drücken an der Oberseite des Schädels entgegenwirkt. In Kombination mit den bewährten Velourspolstern sollen auch ausgiebige Gaming-Sessions ohne jegliche Einschränkungen möglich sein.

Made in Germany

beyerdynamic setzt schon seit jeher auf die präzise Fertigung in Handarbeit am Betriebsstandort in Deutschland. Auch beim MMX 300 PRO wird nichts dem Zufall überlassen. Jedes fertiggestellte Gaming-Headset durchläuft eine strenge Qualitätskontrolle, bevor es in den Versand geht. Das Treibersystem weist strengste Toleranzen auf und wird bereits während der Produktion mehrfach vermessen. Damit man auch bei der hohen Beanspruchung lange Freude am MMX 300 PRO hat, kommen ausschließlich strapazierfähige Materialien aus Metall und hochwertige Kunststoffe zum Einsatz. Sollte doch einmal Ersatz benötigt werden, kann man entsprechende Ersatzteile nachbestellen. Auch die Ohrpolster kann man problemlos selbst austauschen.

“Mit dem MMX 300 PRO haben wir ein Headset geschaffen, das nicht nur klanglich führend ist, sondern auch in Sachen Tragekomfort und Verarbeitung den anspruchsvollen Bedürfnissen heutiger Gamer entspricht”, erklärt Andreas Rapp, Geschäftsführer von beyerdynamic. “Wir sind überzeugt, dass dieses Headset ein langlebiger Begleiter für ambitionierte Spieler sein wird.”

beyerdynamic MMX 300 PRO und PS5

Für PC und Konsole

Das beyerdynamic MMX 300 PRO lässt sich natürlich problemlos mit PC oder Mac verbinden, bietet aber genauso Einsatzmöglichkeiten an allen aktuell verfügbaren Konsolen. Dank des niederohmigen STELLAR.45-Treiber mit 48 Ohm ist der Anschluss an PC, Playstation, Xbox oder Nintendo Switch kein Problem. Die Bedienung wird an Konsolen mit einem beiliegenden Y-Adapter sichergestellt.

Individuelles MANUFAKTUR-Design

Die Online-Konfigurationsplattform MANUFAKTUR von beyerdynamic erlaubt die Gestaltung des MMX 300 PRO Gaming-Headsets nach persönlichen Vorlieben. Es gibt diverse Auswahlmöglichkeiten bei den Ohrpolstern und beim Zierring. Außerdem kann man ein Bild der Wahl auf die Hörerschale drucken und die Kopfhörergabeln mit einer persönlichen Lasergravur versehen lassen.

Die Technischen Daten, den Preis sowie einen direkten Vergleich mit dem Vorgänger MMX 300 (2. Generation) findet man auf der nächsten Seite!

