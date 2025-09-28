SPECIAL: Besuch auf der Home Cinema Trends 2025 bei den Sound Brothers in Kassel

Heute, am zweiten Tag der Home Cinema Trends 2025 bei den Sound Brothers in Kassel, haben wir wieder eine Vielzahl an Geräten gesehen, die sofort unser Interesse geweckt haben - daher haben wir uns unsere Favoriten ausgesucht und in alphabetischer Reihenfolge die wichtigsten Informationen zusammengetragen. Wir wünschen viel Freude beim Lesen!

Cabasse

The Pearl Pelegrina

Unglaublich kraftvoll und klangstark agierte in Kassel die Cabasse Pearl Pelegrina (Paarpreis 30.000 EUR), der zweitgrößter Smart Speaker von Cabasse. Grösster smarter Lautsprecher ist der neu vorgewstellte La Sphère, dessen Auslieferung ab Oktober/November zum Paarpreis 120.000 EUR beginnt.

4-Wege-Koaxial-Lautsprecher

Doch zurück nach Kassel- Besonderheit der Pelegrina ist das Vierwege-Koaxiallautsprecher-System. Vorne arbeitet ein 3-Wege-Tri-Koaxial-System, auf der Rückseite sitzt ein 30 cm Subwoofer.

Rückseite mit 30cm Bass-Chassis

Durch die axiale Anordnung und durch die Laufzeitkorrektur kann man wirklich von einem Vierwege-Koaxialsystem sprechen.

Fuß der Pelegrina

Integriert ist eine komplette Streaming-Plattform. Bei allen The Pearl-Streaminglautsprechern umfasst diese TIDAL, Qobuz (Connect-Funktionalität für TIDAL und Qobuz folgt in Kürze), Spotify Connect, Deezer, Napster, vTuner Internet Radio, AirPlay 2, Chromecast, Roon ready und DANTE-fähig. Im Fuß der The Pearl Pelegrina sitzen vier Endstufen pro Lautsprecher, die unglaubliche 7,2 kW in jeder Box freisetzen.

Klassiker "The Pearl"

Der Klassiker, The Pearl, steht ebenfalls in Kassel bei den Sound Brothers. Sie kam Ende 2018 auf den Markt und war das erste Modell aus dieser Serie. The Pearl arbeitet mit einem 3-Wege-Koaxiallautsprechersystem und kostet 3.400 EUR pro Stück. Auch The Pearl ist komplett mit flexibler Streaming-Plattform ausstaffiert und besitzt 3 Endstufenkanäle pro Lautsprecher mit jeweils 1.650 Watt. Ein 25 cm messender Tieftöner befindet sich auf der Rückseite.

The Pearl Keshi Satellite aus seitlicher Perspektive

Frontale Sicht

Nächstes System, das unser Interesse wecken konnte, ist The Pearl Keshi als 2.1-System.

Im aktiven Subwoofer ist nicht nur die gesamte Elektronik, sondern auch eine leistungsstarke Streaming-Plattform

Dazu gehören zwei Satelliten (Breitbänder) und kugelförmiger, sehr kompakter aktiver Subwoofer, in dem die gesamte Elektronik inklusive der bereits erwähnten Streaming-Plattform integriert ist. Für jeden Satelliten gibt es 300 Watt, auf den Subwoofer entfallen zusätzlich 450 Watt. Komplettpreis fürs außergewöhnlich leistungsstarke 2.1-Ensemble: 2.000 EUR.

Cabasse Eole

Praktische magnetische Halterung

Komplettes 2.1-Setup mit aktivem Subwoofer

Auch passive kugelförmige Lautsprecher von Cabasse gibt es bei den Sound Brothers. Es handelt sich um ein Zweiwege-Koaxiallautsprechersystem namens „Eole“ , der passende aktive Subwoofer, mit dem vorgeführt wurde, ist der kompakte, schmale, aber leistungsstarke Lipari. Als 2.1-Set, also 2 x Eole und 1 x Lipari, werden faire 800 EUR aufgerufen. Das System gibt es auch als 5.1-Ensemble ab 1.100 EUR , mit größeren Subwoofern dann für 1.300 beziehungsweise 1.600 EUR. Alle aktiven Subwoofer haben 200W, Unterschiede beziehen sich auf die Chassis- und Gehäusegröße. So braucht man nur noch einen Stereoverstärker beziehungsweise einen AV-Receiver/Verstärker, und es kann losgehen. Die Eole können auch an der Wand montiert werden und sitzen in einem mit Magneten ausgestatteten multifunktionalen Fuß.

Cabasse - das gesamte Sortiment bei den Sound Brothers

Canton und Marantz

Canton Reference 1 und Reference 2, Marantz AV20 und 12-Kanal-Endstufe AMP20

In einer gemeinsamen Vorführung von Canton und Marantz konnte man akustisch höchst beeindruckende Leistungen genießen.

AMP20

AMP20

Verwendung fanden die Mehrkanal-Vorstufe AV20 und der AMP20 als passender Endverstärker, die AV-Vorstufe wurde von den Sound Brothers sorgfältig mit Dirac Live eingemessen.

Canton Reference 2 und Reference 1

Canton Reference Center

Canton Reference 9

Ein Canton Reference-Setup aus der Reference 1 (alternativ stand auch die Reference 2 dort), dem Reference Center, dem Reference Sub und zwei Reference 9 für den Rear-Bereich wurden aus dem Taunus beigesteuert. Wahlweise konnte man in 5.1 Surround Filmbeispiele genießen oder aber im reinen 2.0 Stereo-Betrieb mit den Reference 1 (alles andere ist in diesem Fall deaktiviert).

Canton Reference bei den Sound Brothers

