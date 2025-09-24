SPECIAL: AVM veröffentlicht Qobuz Connect-Update für Streaming-Modelle

AVM gibt die Unterstützung von Qobuz Connect für zahlreiche Modelle bekannt. Nachdem bereits Lösungen wie AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect MAX und Roon Ready integriert wurden, kann man nun auch den beliebten Musikstreamingdienst Qobuz mit eigener App nutzen und die Inhalte direkt per Qobuz Connect über die AVM-Modelle wiedergeben.

Der AVM Evolution AS 3.3 im Testbetrieb

Exzellente Verarbeitung und hohe Funktionsvielfalt

Viele der kompatiblen und Qobuz Connect-fähigen Geräte hatten wir bereits auch im Testbetrieb. Darunter z.B. auch den brandneuen AVM Streaming-Vollverstärker Evolution AS 3.3 (Test). Als CS 3.3 ist der Verstärker auch mit einem CD-Laufwerk erhältlich. Mit kraftvollen 350 Watt Dauerleistung an 4 Ohm, exklusiver DAC-Bestückung und feinster hochauflösender Signalverarbeitung haben uns die Komponenten vollends überzeugt. Unser Fazit: "Top-Klang und Vollausstattung!" Mit Qobuz Connect kommt jetzt noch ein weiteres praxisrelevantes Feature hinzu.

Der AVM PAS 5.3 im edlen Cellini Finish

Auch der mit Röhren bestückte Streaming-Vorverstärker AVM Evolution PAS 5.3 erhält Qobuz Connect und kommt so mit noch umfassender AVM X-Stream Engine daher. Mit Double Quad D/A-Konverter, Phono MM/MC-Eingang mit sehr hochwertiger Phonostufe und flexibler Schnittstellenbestückung tritt er sehr vielseitig auf und erfüllt selbst hohe audiophile Ansprüche. Hier wird eine außergewöhnlich hohe akustische Performance geboten, mit maximaler Dynamik, ausgeprägter Räumlichkeit und exzellenter Balance und Sensibilität.

Der AVM MP 5.3 in eleganter schwarzer Ausführung

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Der MP 5.3 gibt Blick auf die integrierte Röhrentechnik frei

Ebenfalls mit der X-Stream Engine und Röhrentechnologie ausgestattet ist der AVM Evolution MP 5.3, der MP 3.3 bleibt bei einer konventionellen Transistorvorstufe, ist sonst aber praktisch identisch ausgestattet. Ein hochwertiges CD-Laufwerk im Slot In-Style, selektierte Double Quad ESS-Premium-DACs vom Typ ESS9028PRO und eine vollständig analoge Lautstärkeregelung sind nur ein Teil der selektierten Komponenten und Bauteile im MP 5.3 und MP 3.3. Die Verarbeitung ist, AVM-typisch, auf überdurchschnittlich hohem Niveau und auch was die Anschlussbestückung betrifft, präsentieren sich die Modelle sehr flexibel.

Maximale Performance bei kompakten Abmessungen: AVM Inspiration CS 2.3

Ansicht von schräg hinten

Der AVM AS 2.3 macht ebenfalls eine tadellose Figur

Beim All-In-One CD-/Netzwerk-Receiver Inspiration CS 2.3 darf Qobuz Connect natürlich ebenfalls nicht fehlen. Der kompakte und sehr edle Streaming-Receiver liefert kräftige 2 x 140 Watt an 4 Ohm und bietet alle relevanten Netzwerk-Annehmlichkeiten inklusive Roon Ready, Tidal, AirPlay 2 und jetzt auch Qobuz Connect. Auch hier arbeitet ein Quad-DAC von ESS und eine hochwertige Phonostufe (MM/MC) ist integriert.

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Kompromisslose Verarbeitungsqualität, langzeitstabile Materialien, feinste Technik und eine imposante akustische Peformance sind dem kompakten Allrounder zueigen. Der CS 2.3 bringt ein hochwertiges CD-Laufwerk mit. Der AS 2.3 verzichtet hierauf, ist sonst aber mit den identischem Premium-Komponenten und Features versehen.

AVM AS 30.3 in Silber

Wie üblich bei AVM findet man auch hier eine exzellente Verarbeitung und hohe Materialgüte vor

AVM PAS 30.3 Vorverstärker und AS 30.3 Vollverstärker zählen ebenfalls zu den AVM-Modellen, die jetzt mit der Qobuz Connect-Funktion erweitert werden. Erhältlich in den typischen Farbvarianten Silber, Schwarz und gegen Aufpreis auch in AVM Cellini Chrom sind die Modelle mit höchster Präzision gefertigt und weisen eine makellose Verarbeitungsqualität auf. Die analog arbeitende Vorstufe PAS 30.3 mit X-Stream Engine, Phono MM/MC, zahlreichen weiteren Schnittstellen inklusive HDMI ARC sowie einer integrierten Klangregelung hat uns damals im Test nahezu komplett überzeugt, lediglich das Fehlen der Qobuz Connect-Funktion haben wir kritisiert. Diesem Umstand ist AVM nun begegnet. Zusammen mit den Monoblöcken MA 30.3 MK2 setzt der Vorverstärker auch heute noch in der Preisklasse akustische Maßstäbe. Den AS 30.3 haben wir erst im Mai 2025 getestet und auch bei dieser Komponente aus Malsch finden wir eine erstklassige Verarbeitung, hohe Flexibilität und eine hervorragende Klangqualität vor.

Bereits auf der High End 2025 waren die AVM HiFi-Komponenten von Qobuz zertifiziert und Qobuz Connect konnte bereits live demonstriert werden.

Alle AVM-Modelle mit Qobuz Connect in der Übersicht

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Für alle folgenden AVM-Geräte ist Qobuz Connect ab sofort verfügbar:

OVATION‑Line:

EVOLUTION‑Line:

INSPIRATION‑Line:

AVM30.3‑Line:

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Laut AVM werden auch weitere Geräte zertifiziert. Sollte man keines aus der obigen Liste besitzen und Qobuz Connect ist für die eigene Komponente noch nicht verfügbar, soll man von Zeit zu Zeit prüfen, ob ein Firmware-Update vorliegt. Laut eigenen Angaben arbeitet man mit Hochdruck daran, Qobuz Connect in alle AVM Geräte, die die entsprechenden technischen Voraussetzungen mitbringen, zu integrieren.

Laut AVM soll Qobuz Connect noch für weitere AVM-Modelle kommen

Was ist Qobuz Connect?

Mit Qobuz Connect kann man die kompatiblen AVM-Modelle direkt über die Qobuz-eigene App steuern und muss keine Umwege über Drittanbieter-Apps o.ä. gehen. Per Ethernet oder WiFi angebunden, greift man mit der Qobuz App direkt auf die Server des Hi-Res-Streamingdienstes zu. Die Daten werden nicht über die App abgespielt, sondern direkt an das AVM-Gerät übertragen. So bleibt die hohe Qualität erhalten und es gibt weniger Verzerrungen, weniger Paketverluste und weniger Jitter. Zudem kann man praktisch nahtlos die Wiedergabe zwischen verschiedenen Geräten ohne Unterbrechung fortsetzen. Gerade noch hat man am Kopfhörer ein Lied via Qobuz abgespielt und im nächsten Moment tönt beispielsweise schon der AVM-Verstärker.

Termine

An folgenden Terminen und Orten kann man AVM gemeinsam mit Qobuz Connect erleben:

Auditorium Sound days 19. & 20.9.2025

AVM Tag beim Hifi Center Liedmann 27.9.2025

The London Hifi Show (Ascot) 27./28.9.2025

Dutch Audio show 4.75.10.2025

Take5 Show Stockholm 11.10.2025

Deutsche Hifi Tage Darmstadt 18. & 19.10.2025

MDHT Leipzig 08. - 09.11.2025

Finest Audio Show Zürich 1. & 2.11.2025

Special: Philipp Kind

Fotos: AVM, Sven Wunderlich

Datum: 24.09.2025