SPECIAL: Audio-Technica True Wireless In-Ear-Kopfhörer ATH-CKS50TW mit Sony 360 Reality Audio

Audio-Technica präsentiert mit den ATH-CKS50TW neue In-Ear-Kopfhörer, die mit hohem Tragekomfort, erstaunlicher Klangqualität und hoher Akkulaufzeit überzeugen sollen.

Die kabellosen True Wireless In-Ear-Kopfhörer sind mit einem neu entwickelten Treiber mit großem Durchmesser (9 mm-Solid-Bass-HD-TWS-Treiber) ausgestattet, der laut Hersteller ebenso mit klaren, präzisen Höhen sowie mit satten und kraftvollen Bässen überzeugen kann. Besonderheit der neuen Headphones ist u.a. die Kompatibilität zu Sony 360 Reality Audio. Natürlich ist Bluetooth an Bord, auch der Low Latency-Modus wird unterstützt und die Kopfhörer ermöglichen eine qualitativ hochwertige BT-Übertragung dank aptX Adaptive und AAC. Die Kopfhörer sind IPX4-zertifiziert und decken laut Hersteller einen Frequenzbereich von 5 bis 20.000 Hz ab. Das Gewicht liegt bei 8 g pro Earbud, das Case soll ca. 60 g auf die Waage bringen.

ATH-CKS50TW

weitere Ansicht

Die Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden klingt sehr großzügig bemessen. In Kombination mit dem Ladecase soll man sogar auf bis zu 50 Stunden Musikgenuss kommen. Mit vier LED-Anzeigen hat man den Ladestatus komfortabel im Blick - und dank Schnellladefunktion brauchen die ATH-CKS50TW für 1,5 Stunden Spielzeit lediglich 10 Minuten Ladezeit.

An Bord ist auch eine Noise Cancelling-Funktion, die unangenehme Nebengeräusche filtert und reduziert. Die Geräuschunterdrückung wird einfach mit der integrierten Taste am linken Ohrhörer oder über die Connect-App aktiviert. Insbesondere beim Pendelverkehr, in Flugzeug, Bus und Bahn sollen die Hintergrundgeräusche drastisch verringert werden. Audio-Technica attestiert den TWS-Kopfhörern hohe Verbindungsstabilität. Die ATH-CSK50TW sind mit einer einzigartigen Antennenstruktur ausgestattet, die auf kleinstem Raum Platz findet. Selbst auf stark belebten Plätzen, Bahnhöfen o.ä., sei maximale Signalstabilität stets gewährleistet. Auch eine Hear-Through-Funktion ist Teil der Ausstattung, um wichtige Durchsagen oder Gespräche nicht zu verpassen.

Case mit LED-Anzeigen

Vier Ohrpassgrößen

Lieferumfang

Die neuen Kopfhörer sind kompatibel zur Connect-App von Audio-Technica. Mittels Smartphone können Lautstärke, Klangqualität und EQ-Voreinstellungen justiert und angepasst werden. Tragekomfort bietet das neu gestaltete Design der Ohrhöhrer, welches auch einen sicheren und stabilen Sitz gewährleisten soll. Selbst bei intensiven Sporteinheiten und Workouts bleiben die ATH-CSK50TW sicher an ihrem Platz. Ohraufsätze liegen in den Größen XS, S, M und L bei.

Audio-Technica ATH-CKS50TW

Die True Wireless In-Ears unterstützen den Low Latency-Modus, der bequem über die Connect-App aktiviert werden kann. Der Modus empfiehlt sich, wenn man mit den Audio-Technica Kopfhörern zocken oder einen Film bzw. eine Serie auf dem Smartphone oder Tablet genießen möchte und sorgt dafür, dass Bild und Ton nahezu zeitgleich ausgegeben werden. Dank der Multipoint-Bluetooth-Verbindung ist eine parallele Kopplung mit mehreren Geräten problemlos möglich. Musik hören mit Computer/Tablet und sobald ein Anruf eingeht, nutzt man die TWS-Kopfhörer mit ihrem integrierten MEMS-Mikrofon in Kombination mit dem eigenen Smartphone.

Der Audio-Technica ATH-CKS50TW ist zur UVP von 169 Euro erhältlich.

Spezifikationen in der Übersicht:

Bluetooth® 5.2

50 Stunden Akkulaufzeit (20 Stunden mit der Ohrhörer-Ladekapazität + 30 Stunden mit der des Ladecases

Schnellladeunterstützung - 10 Minuten = 90 Minuten Stromversorgung (in etwa)

Multi-Point-Pairing-Funktion, um mehrere Geräte anzumelden

9 mm Solid Bass HD TWS-Treiber

Noise-Cancelling-Modus

Hear-Through-Funktion

Eingebautes Mikrofon und integrierte Bedienelemente

IPX4

Qualcomm® cVc™ Generation 8.0

Qualcomm® TrueWireless Mirroring

SCMS-T-geschützte Inhalte und 1seg-Übertragungsunterstützung.

Sprachanweisungsfunktion

Kompatibel mit 360 Reality Audio von Sony

Special: Philipp Kind

Bilder: Audio-Technica

Datum: 24.07.2022

Tags: Audio-Technica