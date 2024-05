SPECIAL: Audio Reference - Produkt 1 im Fokus, April/Mai 2024: dCS Bartók APEX

Innovative, fortschrittliche Technologien in luxuriösen, mit höchster Sorgfalt gefertigten Produkten – diese Kombination zeichnen die exklusiven Komponenten der Manufaktur von dCS seit jeher aus. Seit der Gründung im Jahre 1987, also seit über 35 Jahren, strebt die Manufaktur mit Stammsitz in Cambridge, England, nach technischer Perfektion für einen maximal authentischen, vollumfänglich natürlichen Klang. Das versierte Team aus Designern, Ingenieuren und Technikern entwickelt und konstruiert die audiophilen HiFi-Geräte dafür nicht nur vor Ort in Cambridge, auch die Fertigung von Hand findet komplett im Firmenhauptquartiert statt.

dCS fokussiert sich hier stark auf den Bereich Digitaltechnologie und hat im Laufe seines Bestehens ein ganzes Sortiment an Maßstäbe setzenden, enorm innovativen Produkten und Technologien auf den Markt gebracht. Im Bereich hochperformanter DACs, aber auch Disc-Player und Master-Clock-Generatoren gibt der Hersteller im wahrsten Sinne des Wortes den Takt an und nimmt eine global führende Position ein.

Frontansicht dCS Bartók APEX

Das Ziel der Briten ist zweifellos eine schlichtweg perfekte Digitalsektion. Wenngleich wichtig, steht aber nicht das Messergebnis im Vordergrund, sondern eine absolut originalgetreue, emotionale Musikwiedergabe. Das dCS-Team kann nicht nur eine enorm hohe Kompetenz in ihrem Fachbereich vorweisen, es handelt sich auch durchweg um passionierte, audiophile Klangenthusiasten – und das spürt man beim Hören der Geräte sofort.

Der dCS Bartók APEX vereint die gesamte DNA des leistungsorientierten Herstellers aus England in einem sehr eleganten, hochwertigst verarbeiteten Gehäuse. Hier kommen die Erfahrungen und die Expertise des über 35-jährigen Bestehens der Manufaktur zusammen und genau deshalb ist der Bartók Apex unser Produkt des Monats im April 2024.

Bedienelemente am Gerät

Anzeige



Vorstufe, DAC, Upsampler und Music Streamer – der Bartók APEX ist all das. Trotz der hohen Integration widmet dCS jeder einzelnen Sektion der flexiblen Komponente maximale Aufmerksamkeit. Kompromisse? Fehlanzeige!

Dafür zeichnen Technologien wie der APEX Ring DAC, ein eigens entwickelter, extrem hochwertiger D/A-Wandler, eine mit höchster Sorgfalt konstruierte Clocking-Architektur und streng ausgewählte Bauteile verantwortlich. Hinzu kommen ein flexibles Anschluss-Sortiment, eine besonders umfangreiche Streaming-Plattform mit komfortabler App-Bedienung und ein schlichtweg makelloses Äußeres.

Display, Standfuß und Bedienelemente

Bartók APEX Drehregler (hier die Variante mit Kopfhörer-Verstärker)

Exzellente Verarbeitung und Materialqualität

Anzeige



Wenden wir uns den einzelnen Details im dCS Bartók APEX zu, die für die außergewöhnlich hohe Klangqualität der umfangreich ausgestatteten Vorstufe verantwortlich sind.

Herzstück und zentrales Element der Signalverarbeitung ist der bereits genannte APEX Ring DAC. Die Basis bildet der dCS Ring DAC. Das D/A-Wandlersystem, welches in allen bisherigen exklusiven dCS DACs zum Einsatz kommt, wurde in seinen Anfängen für die professionellen Audioprodukte von dCS entworfen und seit inzwischen über dreißig Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Diese Systeme finden in Profi-Studios auf der ganzen Welt Verwendung und stehen für wahrlich überragende akustische Leistungsfähigkeit. Bei der APEX-Variante wurde die Platine komplett neu konfiguriert und insbesondere die analoge Ausgangsstufe eklatant verbessert. Das Ergebnis sind nochmals weniger Verzerrungen und eine um ein Vielfaches gesteigerte Linearität.

Zum High End-Ring DAC APEX gesellen sich die Clocking-Architektur und die digitale Verarbeitungsplattform sowie weitere Elektronik-Bausteine der legendären Vivaldi- und Rossini-Systeme von dCS. Darunter ist auch ein mehrstufiges DXD-Oversampling-Design mit schaltbarem DSD-Upsampling an Bord. Der Anwender kann hier aus verschiedenen PCM- und DSD-Filtern wählen.

Gesamtansicht vorne des dCS Bartók APEX mit integriertem Kopfhörer-Verstärker

Anzeige



Rückseite

Der kraftvolle, dynamische Sound des ursprünglichen Bartóks steckt auch im Bartók APEX. Die Überarbeitung manifestiert sich in einem zusätzlich überdurchschnittlich transparenten Klang. Feinste Details werden herausgearbeitet, dabei agiert die Komponente mit maximaler Impulstreue und blitzschneller Reaktion. Unabhängig davon, wie groß der Dynamiksprung ist, der Bartók bleibt unbeeindruckt, souverän und kombiniert das Ganze mit absoluter akustischer Reinheit und unter Berücksichtigung feinster Nuancen. Ein Klangteppich mit enorm dichter Atmosphäre und mit in ihrer Position klar nachvollziehbaren, praktisch perfekt strukturierten Details, versetzt selbst anspruchsvolle HiFi-Fans ins Staunen.

Doch auch Vielseitigkeit ist, wie erwähnt, Trumpf. Zusätzlich zur üppig bestückten Anschluss-Sektion mit USB, AES, Dual AES, koaxialen und optischen Digitaleingängen sowie Word Clock-Eingängen und XLR und Cinch-Ausgängen bringt die dCS-Vorstufe einen leistungsstarken UPnP-kompatiblen Streamer mit. In Kombination mit der dCS Mosaic-App wird Zugriff auf Tidal, Spotify, Qobuz, Deezer und Internetradio möglich. Von Speicherlaufwerken werden Dateien direkt wiedergegeben und auch AirPlay ist integriert.

An Dateiformaten wird alles Relevante, natürlich auch sämtliche verlustfrei komprimierten Dateien, unterstützt. Auch DSD in nativen sowie in DoP-Formaten. Der dCS Bartók APEX ist außerdem Roon Ready. Die intuitiv bedienbare, freundlich gestaltete Benutzeroberfläche der Mosaic App greift auf verschiedene Quellen problemlos zu, steuert das Gerät und ermöglicht auch Firmware-Upgrade.

Anzeige



Wem die Funktionsvielfalt noch nicht ausreicht, der kann dem Bartók APEX auf Wunsch noch einen überdurchschnittlich performanten Kopfhörerverstärker spendieren. Das Kernstück ist die analoge dCS-Ausgangsstufe, die mit echtem Class-A-Betrieb über alle Ausgänge für eine erstklassige Klangqualität sorgt – selbst sehr hochwertige Kopfhörer eignen sich ideal für die Zusammenarbeit mit dem Bartók Kopfhörer-Verstärker. Dabei kommen eigene Stromversorgungen für die analoge und digitale Verarbeitung für ein minimales Übersprechen und geringstes Rauschen zum Einsatz. Eine mehrstufige Leistungsregelung und die doppelten Netztransformatoren sorgen für eine strikte Isolation des DAC-Teils vom Kopfhörerverstärker. Sowohl Headphones mit hoher als auch mit niedriger Impedanz arbeiten kompromisslos mit dem Verstärker zusammen. Vier einstellbare Verstärkungseinstellungen sorgen für Flexibilität und optimalen Klang mit einer Vielzahl von Systemen.

dCS Bartók APEX

All diese innovativen, modernen und bis ins feinste Detail durchdachten Technologien sind verantwortlich dafür, dass der dCS Bartók APEX eine situationsunabhängig überragende Klangperformance bietet. Über alle Lautstärkebereiche hinweg und an allen Ausgängen. Mit größter Sorgfalt und Liebe zum Detail verarbeitet bietet die multifunktionale Vorstufe zudem enorme Langzeitstabilität und ein höchst elegantes, zeitlos schickes Design.

Ende Mai kommt dann unser zweites "Produkt im Fokus" von Audio Referfence.

Special: Philipp Kind

Fotos: dCS, Carsten Rampacher

Datum: 06.05.2024

Anzeige



Tags: Audio Reference