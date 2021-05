Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

SPECIAL: Alles zu den neuen Canton GLE Lautsprechern und Power Subs

Bereits gestern haben wir im News-Bereich über die Neu-Präsentation der überarbeiteten GLE-Serie von Canton berichtet. Die sehr beliebte Baureihe wurde vom Hersteller aus dem Taunus umfangreich überarbeitet. Zahlreiche neue Modelle sind zum Portfolio hinzugekommen, sofort besticht das neue Design mit ovalen Abdeckungen und natürlich unübersehbar: die neuen Titanium-Membranen der Komponenten. Ein authentisches, dynamisches Klangbild liegt im Fokus, so Canton. Wir sehen uns die neuen Modelle im Einzelnen genau an.

GLE 90

GLE 90 in schwarz

Mitteltöner im oberen Bereich

Alu-Mangan Hochtöner

GLE 90 in weiß mit Abdeckgitter

Detail Sockel

Zunächst das Flaggschiff, bzw. zwei neue Flaggschiffe! Mit der Canton GLE 496.2 AR hat die Lautsprecher-Manufaktur schon im letzten Jahr eine Standbox mit integriertem Dolby Atmos-Aufsatzmodul präsentiert. Nun folgt mit der GLE 90 AR ein aktuelles Modell, dass bis auf den nach oben abstrahlenden "Top-Firing"-Aufsatz quasi identisch zum konventionellen Topmodell der neuen Serie ist, der GLE 90.

Der 3-Wege Standlautsprecher ist zum Preis von 549 Euro erhältlich und ist neben schwarz und weiß auch in Makassar erhältlich. Wie bereits erwähnt, wurden die Aluminiummembranen der Tief- und Mittelton-Treiber vollständig durch Membranen aus Titanium ersetzt. Zwei 192 mm große Woofer arbeiten in der GLE 90 mit einem mit 174 mm ebenfalls groß bemessenen Mitteltöner zusammen. Obenrum arbeitet das bewährte Canton Alu-Mangan Hochtonsystem mit 25 mm Kalotte inklusive Waveguides. Bis auf 40.000 Hz spielt der Tweeter hinaus. Polycarbonatkörbe, kräftige Magnetantriebe und dreifach gefaltete Wave-Sicken zeichnen die Treiber ebenfalls aus.

Alle neuen Lautsprecher der Serie setzen auf Dekorfolie in Schwarz und Weiß sowie seidenmatt lackierten Schallwänden. Die GLE 90 und ausgewählte andere Modelle können ebenfalls in Makassar erworben werden. Die ovalen Lautsprecherabdeckungen wirken modern und haften magnetisch an der Schallwand. Die Abmessungen des GLE 90 Flaggschiffes lauten 105 x 21 x 30 cm (HxBxT).

Prinzip: 3-Wege Bassreflex

Nenn- / Musikbelastbarkeit: 150 / 320 Watt

Übertragungsbereich: 20…40.000 Hz

Übergangsfrequenz: 300 / 3.200 Hz

Tieftonchassis: 2 x 192 mm, Titanium (Wave-Sicke)

Mitteltonchassis: 1 x 174 mm, Titanium (Wave-Sicke)

Hochtonchassis: 1 x 25 mm, Alu-Mangan

Impedanz: 4...8 Ohm

Abmessungen (BxHxT): 21 x 106 x 31 cm

Gewicht: 19,6 kg

Garantie: 5 Jahre

GLE 80

GLE 80

Rückseite

Direkt unterhalb der GLE 90 rangiert der zweite Standlausprecher der neuen Baureihe. Ebenfalls als 3-Wege Bassreflexsystem konzipiert ist der GLE 80 für 499 Euro erhältlich und mit Abmessungen von 100 x 19 x 30 cm (HxBxT) nur geringfügig kleiner als das Topmodell. Bei der GLE 80 sind sowohl Mitteltöner als auch Tieftöner als 174 mm große Membran ausgeführt, obenrum agiert wie überall das Alu-Mangan Hochtonsystem.

Prinzip: 3-Wege Bassreflex

Nenn- / Musikbelastbarkeit: 120 / 280 Watt

Übertragungsbereich: 23…40.000 Hz

Übergangsfrequenz: 300 / 3.200 Hz

Tieftonchassis: 2 x 174 mm, Titanium (Wave-Sicke)

Mitteltonchassis: 1 x 174 mm, Titanium (Wave-Sicke)

Hochtonchassis: 1 x 25 mm, Alu-Mangan

Impedanz: 4...8 Ohm

Abmessungen (BxHxT): 19 x 99 x 31 cm

Gewicht: 18 kg

Garantie: 5 Jahre

GLE 70

GLE 70 mit Abdeckgitter

Detail der Titanium-Membran

GLE 70 in schwarz

Unterer Bereich

Anschlüsse

Die GLE 70 ist der kleinste Standlautsprecher im neuen GLE-Portfolio und bezüglich der Gehäuseabmessungen schon etwas sparsamer. Dennoch soller mit einem dynamischen und erwachsenen Klangbild überzeugen können. Hier an Bord: Jeweils 1 x 174 mm Titaniumchassis, einmal für den Tiefton- und einmal für den Mitteltonbereich. Der GLE 70 ist ein 2,5-Wege BR-System.

Prinzip: 2½-Wege Bassreflex

Nenn- / Musikbelastbarkeit: 110 / 170 Watt

Übertragungsbereich: 25…40.000 Hz

Übergangsfrequenz: 300 / 3.200 Hz

Tieftonchassis: 1 x 174 mm, Titanium (Wave-Sicke)

Mitteltonchassis: 1 x 174 mm, Titanium (Wave-Sicke)

Hochtonchassis: 1 x 25 mm, Alu-Mangan

Impedanz: 4...8 Ohm

Abmessungen (BxHxT): 19 x 96 x 29 cm

Gewicht: 15,2 kg

Garantie: 5 Jahre

GLE 50 Center

GLE 50 Center

Ansicht ohne Abdeckgitter

Schwarzes Modell

Rückseite

Wir bewegen uns der Nomenklatur nach "abwärts" und landen damit beim GLE 50 Centerlautsprecher. Damit man sich ein passendes Heimkino-Setup mit allen Modellen zusammenstellen kann, ist der Center im GLE-Sortiment neben schwarz und weiß ebenfalls in der Ausführung Makassar zu haben. Der geschlossene 2,5-Wege Lautsprecher setzt auf zwei 154 mm Tiefmitteltöner, natürlich aus Titanium, die vom 25 mm Alu-Mangan Hochtonsystem begleitet werden. Der GLE 50 kann mit Abmessungen von 45,5 x 17 x 30 cm (HxBxT) in einem Rack unterhalb des Fernsehers platziert werden oder findet auf dem passenden Lautsprecherständer LS 660 Platz.

Prinzip: 2½-Wege geschlossen

Nenn- / Musikbelastbarkeit: 80 / 140 Watt

Übertragungsbereich: 30…40.000 Hz

Übergangsfrequenz: 400 / 3.000 Hz

Tieftonchassis: 1 x 154 mm, Titanium

Mitteltonchassis: 1 x 154 mm, Titanium

Hochtonchassis: 1 x 25 mm, Alu-Mangan

Impedanz: 4...8 Ohm

Abmessungen (BxHxT): 45,5 x 17 x 31 cm

Gewicht: 8,6 kg

Lieferbares Zubehör: Lautsprecherständer LS 660

Garantie: 5 Jahre

GLE 30

GLE 30 in schwarz

Detailansicht

Rückseite

Weißes Modell

Der kompakte GLE 30 ist ein 2-Wege Bassreflex Lautsprecher zum attraktiven Preis von 269 Euro. Er ist der "Größte" unter den Kleinen und kommt mit einem 174 mm großen Tiefmitteltöner und dem 25 mm Alu Mangan System ausgestattet. Auch er kann mit den Lautsprecherständern LS 660 kombiniert werden

Prinzip: 2-Wege Bassreflex

Nenn- / Musikbelastbarkeit: 90 / 140 Watt

Übertragungsbereich: 38…40.000 Hz

Übergangsfrequenz: 3.000 Hz

Tieftonchassis: 1 x 174 mm, Titanium (Wave-Sicke)

Hochtonchassis: 1 x 25 mm, Alu-Mangan

Impedanz: 4...8 Ohm

Abmessungen (BxHxT): 19 x 36 x 28 cm

Gewicht: 6,4 kg

Lieferbares Zubehör: Lautsprecherständer LS 660

Garantie: 5 Jahre

GLE 20

GLE 20

Rückseite

Der GLE 20 gehört zu den Modellen, die nicht nur in schwarz und weiß, sondern zusätzlich in Makassar erhältlich sind. Er kostet 239 Euro und bietet als 2-Wege Bassreflexsystem sehr wohnraumfreundliche Dimensionen. Der Tieftmitteltöner ist hier 154 mm groß und auch der GLE 20 ist in der Lage, mit dem Alu-Mangan Hochtonsystem auf 40.000 kHz zu spielen.

Prinzip: 2-Wege Bassreflex

Nenn- / Musikbelastbarkeit: 70 / 130 Watt

Übertragungsbereich: 42…40.000 Hz

Übergangsfrequenz: 3.200 Hz

Tieftonchassis: 1 x 154 mm, Titanium (Wave-Sicke)

Hochtonchassis: 1 x 25 mm, Alu-Mangan

Impedanz: 4...8 Ohm

Abmessungen (BxHxT): 17 x 29,5 x 27 cm

Gewicht: 4,6 kg

Lieferbares Zubehör: Lautsprecherständer LS 660

Garantie: 5 Jahre

GLE 15 OnWall

GLE 15 OnWall

Modell in weiß

Mit dem GLE 15 OnWall starten wir in die Kategorie Wandlautsprecher der neuen GLE Serie. In schwarz und weiß ist der GLE 15 OnWall für 329 Euro erhältlich und ist mit der geringen Bautiefe von nur 8,5 cm perfekt für die Wandmontage geeignet. Der Lautsprecher kann horizontal oder vertikal betrieben werden und eignet sich sowohl als Stereo- als auch Effektlautsprecher - sogar als Center kann man ihn laut Canton exzellent nutzen. Die Wandhalterung ist integriert, die sonstige Ausstattung entspricht komplett der neuen GLE Serie. Der Titanium-Tiefmitteltöner ist 154 mmm groß, zudem kommt ein identisch großer Passivtöner zum Einsatz.

Prinzip: 2-Wege geschlossen

Nenn- / Musikbelastbarkeit: 60 / 110 Watt

Übertragungsbereich: 43…40.000 Hz

Übergangsfrequenz: 3.000 Hz

Hochtonchassis: 1 x 25 mm, Alu-Mangan

Impedanz: 4...8 Ohm

Abmessungen (BxHxT): 17 x 52 x 8,5 cm

Gewicht: 3,6 kg

Besonderheiten: Integrierte Wandhalterung

Garantie: 5 Jahre

GLE 10 Pro

GLE 10 Pro

Der GLE 10 Pro als Wand- und Deckenlautsprecher ist ebenfalls sehr vielseitig einsetzbar. 239 Euro kostet der 10 cm tiefe Schallwandler, der sich auch an der Zimmerdecke für die immersiven Tonformate gut machen soll. Der Universalbügel dient dabei sowohl der Wand- als auch Deckenmontage und richtet den GLE 10 Pro auf Wunsch direkt auf die Hörposition aus. Selbst in den sehr günstigen Preisklassen weicht Canton nicht von der Bestückung ab: Ein 154 mm Titanium Tiefmitteltöner kommt neben dem 25 mm Alu-Mangan Hochtöner zum Einsatz.

Prinzip: 2-Wege, geschlossen

Nenn- / Musikbelastbarkeit: 60 / 100 Watt

Übertragungsbereich: 45…40.000 Hz

Übergangsfrequenz: 3.200 Hz

Tieftonchassis: 1 x 154 mm, Titanium (Wave-Sicke)

Hochtonchassis: 1 x 25 mm, Alu-Mangan

Impedanz: 4...8 Ohm

Abmessungen (BxHxT): 17 x 29,5 x 10 cm

Gewicht: 3,1 kg

Besonderheiten

Als Deckenlautsprecher für Dolby Atmos Anwendung geeignet

Universalbügel für Wand- & Deckenmontage, schwenkbar

Ovale Stoffabdeckung, abnehmbar

Schallwand in Matt-Lack

Polycarbonat-Lautsprecherkorb

GLE 10

GLE 10 in schwarz mit Abdeckgitter

Frontansicht

Rückseite mit Wandhalterung

Anschluss-Terminals

Der GLE 10 ist, wie der GLE 10 Pro, der kleinste im Bunde der neuen GLE Lautsprecher. Er verzichtet auf den praktischen Universalbügel, kostet dafür aber lediglich 209 Euro. An die Wand kann er, dank integrierter Schlüsselloch-Halterung aber ebenfalls sehr einfach montiert werden. Schwarz, weiß und Makassar sind die möglichen Ausführungen. Auch die identisch hochwertigen Lautsprecheranschlüsse sind hier integriert.

Prinzip: 2-Wege geschlossen

Nenn- / Musikbelastbarkeit: 60 / 100 Watt

Übertragungsbereich: 45…40.000 Hz

Übergangsfrequenz: 3.200 Hz

Tieftonchassis: 1 x 160 mm, Titanium (Wave-Sicke)

Hochtonchassis: 1 x 25 mm, Alu-Mangan

Impedanz: 4...8 Ohm

Abmessungen (BxHxT): 17 x 29,5 x 10 cm

Gewicht: 3 kg

Besonderheiten:

Integrierte Wandhalterung

Magnetische Ovale Stoffbespannung

Preise:

GLE 90 AR Standlautsprecher mit Dolby Atmos: 849 Euro

GLE 90 Standlautsprecher: 549 Euro

GLE 80 Standlautsprecher: 499 Euro

GLE 70 Standlautsprecher: 449 Euro

GLE 50 Centerlautsprecher: 339 Euro

GLE 30 Kompaktlautsprecher: 269 Euro

GLE 20 Kompaktlautsprecher: 239 Euro

GLE 15 Wandlautsprecher: 329 Euro

GLE 10 Wandlautsprecher: 209 Euro

GLE 10 Pro Wandlautsprecher: 239 Euro

AR 4 Dolby Atmos Lautsprecher: 349 Euro

Power Subs

Canton Power Sub 12

Mit den neuen Power Subs erweitert Canton auch das LFE-Portfolio. Es handelt sich um drei Subwoofer mit Downfire-Passivmembran in drei unterschiedlichen Größen. Sie sollen perfekt mit der neuen GLE Serie harmonieren, aber auch gut zu sämtlichen anderen qualitativ hochwertigen Lautsprechern passen.

Auch Power Sub 12, Power Sub 10 und Power Sub 8 setzen beim Membranmaterial auf Titanium. Sie arbeiten nach dem Bassreflexprinzip mit Downfire-Passivmembran und sollen mit üppig dimensionierten Antrieben inklusive Wave-Sicken-Technologie der neuesten Generation ausgestattet sein. Die Titanium-Chassis sollen insbesondere für hohe Reaktionsfreudigkeit und ein Höchstmaß an Präzision verantwortlich zeichnen.

Auch die Power Subs setzen auf eine seidenmatt lackierte Front und hochwertige Dekorfolien, die ovalen Stoffbespannungen in schwarz sind auch hier magnetisch befestigt.

Die Canton Power Subs bringen die bewährte SC-Technologie mit, die die Aktiv-Subs vor Schäden bewahrt und geringste Verzerrungen sicherstellt. Außerdem sind die Komponenten laut Hersteller besonders unkritisch in der Aufstellung. Dafür ist eine "Room-Compensation-Schaltung" integriert.

Power Sub 12

Power Sub 12

Weißes Modell

Rückseite

Prinzip: Bassreflex mit Passivmembran

Nenn- / Musikleistung: 200 / 380 Watt

Übertragungsbereich: 20...200 Hz

Übergangsfrequenz: 50...200 Hz (regelbar)

Tieftonchassis: 1 x 308 mm, Titanium (Wave-Sicke), 1 x 308 mm, Titanium (passiv)

Abmessungen (BxHxT): 36 x 47,5 x 50 cm

Gewicht: 24 kg

Anschluss

2 High-Level-Eingänge (Lautsprecherkabel)

2 Low-Level-Eingänge (chinch)

Ausstattung

Ein- und Ausschaltautomatik

Regelbare Lautstärke

Regelbare Phasenanpassung

Regelbare Übergangsfrequenz

Besonderheiten

SC-Technologie

Ovale Frontabdeckung

Power Sub 10

Power Sub 10

Ansicht von unten

Rückseite

Prinzip: Bassreflex mit Passivmembran

Nenn- / Musikleistung: 200 / 330 Watt

Übertragungsbereich: 22...200 Hz

Übergangsfrequenz: 50...200 Hz (regelbar)

Tieftonchassis: 1 x 257 mm, Titanium (Wave-Sicke), 1 x 257 mm, Passivtreiber

Abmessungen (BxHxT): 32 x 43,5 x 45,5 cm

Gewicht: 15 kg

Anschluss

2 High-Level-Eingänge (Lautsprecherkabel)

2 Low-Level-Eingänge (chinch)

Ausstattung

Ein- und Ausschaltautomatik

Regelbare Lautstärke

Regelbare Phasenanpassung

Regelbare Übergangsfrequenz

Besonderheiten

SC-Technologie

Lange Stoffbespannung

Power Sub 8

Power Sub 8

Frontansicht in schwarz

Unterseite

Rückseite

Prinzip: Bassreflex

Nenn- / Musikleistung: 200 / 280 Watt

Übertragungsbereich: 25...200 Hz

Übergangsfrequenz: 50...200 Hz (regelbar)

Tieftonchassis: 1 x 219 mm, titanium (Wave-Sicke), 1 x 219 mm, Passivtreiber

Abmessungen (BxHxT): 27,5 x 38 x 42 cm

Gewicht: 12 kg

Anschluss

2 High-Level-Eingänge (Lautsprecherkabel)

2 Low-Level-Eingänge (chinch)

Ausstattung

Ein- und Ausschaltautomatik

Regelbare Lautstärke

Regelbare Phasenanpassung

Regelbare Übergangsfrequenz

SC-Technologie

Ovale Stoffabdeckung

Preise

Power Sub 12: 779 Euro

Power Sub 10: 649 Euro

Power Sub 8: 539 Euro

Canton GLE 2021

Special: Philipp Kind

Bilder: Canton

Datum: 01.05.2021