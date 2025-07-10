SPECIAL: Alles über die neue Canton GLE S2-Lautsprecherserie
Cantons GLE-Lautsprecherserie ist seit Generationen äußert beliebt - zum sehr fairen Preis wird eine deutlich über dem Durchschntt liegende Klangqualität offeriert, und die Modellauswahl innerhalb der Baureihe ist stets groß. Nun führen die Hessen die neuen Canton GLE S2-Modelle ein und präsentieren ein frisches Design sowie hochwertige Technik.
Die neue Canton GLE S2-Baureihe: Der Überblick
Die neue Canton GLE S2 Serie ist das Ergebnis intensiver und sorgfältigef Entwicklungsarbeit. Die bewährten, akustisch starken und belastbaren Titanium-Treiber wurden um einen innovativen Fertigungsschritt ergänzt: Eine schwarze Beschichtung veredelt die Treiber zu ATB-Mittel- und Tieftönern (Aluminium Titan Black) sowie AB-Hochtönern (Aluminium Black). Diese Kombination steht nicht nur für markante optische Akzente, sondern punktet ebenso durch maximale Steifigkeit bei gleichzeitig extrem geringem Gewicht. Daher ermöglicht die GLE S2-Baureihe eine präzise und homogene Klangwiedergabe auch bei hohen Pegeln.
Neue Treibertechnologie
Basschassis der Canton GLE 90 S2
Canton GLE 90 S2 - Mitteltonchassis
Fokussiert bei der neuen Canton GLE S2 Serie wird die moderne Treibertechnologie. Die Kombination aus Aluminium Titan Black und Aluminium Black garantiert eine vielschichtige, zugleich lebendige Wiedergabe über das gesamte Frequenzspektrum. Die GLE S2 Serie tritt den Beweis dafür an dass hochwertiger Klang nicht zwingend mit einem hohen Preisniveau einher gehen muss.
Hochtöner der Canton GLE 30 S2
Maximale Qualität zum fairen Preis, das sorgt für Beliebtheit beim Stereo-Fan und beim Mehrkanal-Liebhaber. In allen Tief- und Mitteltonchassis kommt die weiterentwickelte ATB-Technologie zum Einsatz: steife Titan-Aluminium-Membranen mit geringem Gewicht und schwarzer Oberflächenveredelung. Zusammen mit den AB-Hochtönern und ihrem weiterentwickelten Waveguide kann ein exaktes, verzerrungsarmes Klangbild erzielt werden.
Hochwertigkeit auch beim Design
Ovale Abdeckungen, elegantes Design
GLE 70 S2 mit schickem, minimalistischem Gehäuse
Canton GLE 50 S2 Center, optisch sehr attraktiv gerade mit dem passenden Standfuß (optional erhältlich)
Optisch brilliert die Canton GLE S2 Baureihe durch ihre moderne, zugleich zeitlose
Formsprache. Die magnetisch haftenden, ovalen Stoffabdeckungen sind dabei ein mittlerweile typisches Canton-Merkmal. Die Lautsprecher sind in
den Ausführungen „Weiß Dekor“ mit weiß-seidenmatter Schallwand sowie in
„Schwarz Dekor“, „Makassar Dekor“ und „Nussbaum Dekor“ mit schwarz-
seidenmatter Schallwand zu haben.
Sockel GLE 90 S2
Durch diese Auswahl an lieferbaren Oberflächen integriert sich die GLE S2 Serie nahtlos ins moderne, elegante Wohnambiente.
Große Auswahl an Modellen
Canton GLE 80 S2 plus passendes AR 4 S2 Aufsatzmodul
Canton GLE 30 S2 mit passendem Stativ
Mit der neuen Generation erweitert Canton die Auswahl an unterschiedlichen Lautsprechermodellen innerhalb der GLE S2 Serie weiter. Besonders erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist der neue GLE 15 Pro S2, eine Pro-
Version des On-Wall-Lautsprechers GLE 15 S2.
Überall hochwertige Terminals, hier bei der GLE 90 S2
Aufgrund optimierter Wand- und Deckenhalterung kann man den Lautsprecher nicht nur als Stereo- oder Effektlautsprecher nutzen, sondern auch ideal als 3D-Deckenlautsprecher verwenden. Zusätzlich wird das Modellportfolio der GLE S2 Serie durch neue Farbausführungen, etwa beim GLE 90 S2 und GLE 30 S2 in Nussbaumdekor, erweitert.
