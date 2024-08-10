SPECIAL: Alles über den neuen Hegel "Streamliner" H400 Vollverstärker

Der H400 als neuer Hegel-Streaming-Verstärker kommt nach derzeitigem Stand ab September 2024 für 6.995 EUR auf den Markt. In diesem Special haben wir alles zum neuen Hightech-Vollverstärker zusammengetragen. Der Hegel H400 ersetzt den H390 und überzeugt durch seine enorme Leistungsfähigkeit. Besitzer des nordischen Kraftpaketes können nahezu jeden Lautsprecher anschließen und sich zudem über moderne, sehr umfangreiche Streaming- und Mutiroom-Funktionen freuen.

Schick und leistungsstark

Mit einer Leistung von 250 Watt, einem High-End-DAC und dem geballten Paket an Streaming- Technologie benötigt der H400 lediglich noch ein hochwertigesPaar von Lautsprechern, damit man ein vollständiges audiophiles System erhält. Zum ersten Mal überhaupt haben die Norweger darüber hinaus eine Hegel Control App entwickelt.

Wenden wir uns den Einzelheiten zu. Der Hegel-Verstärker H400, liebevoll Streamliner genannt, ist ein Class-AB-Verstärker, der eine Leistung von 250 W an 8 Ohm liefert und für bis zu 2-Ohm-Lasten stabil ist. Mit einem hervorragenden Dämpfungsfaktor von 4000 ermöglicht der H400 eine strikte Kontrolle über die angeschlossenenLautsprecher und liefert einen exakten und lebendigen Klang. Dank der Dual-Mono-Konstruktion und dem symmetrischen Layout des H400 ist diese hochwertige Akustik möglich.

Durch den Verzicht auf einen Equalizer bleibt die Signalintegrität erhalten, während Hegels hauseigene SoundEngine 2-Technologie eine sofortige Verzerrungskorrektur während der Verstärkung durchführt. Das Ergebnis ist ein besonders detailverliebter, über alle Maßen klarer Klang, der mitreißt und zugleich extrem authentisch ist. Gleichzeitig wird die Leistungseffizienz maximiert.

Anzeige

Der H400 verfügt über viele spezielle Funktionen, die auch im noch größeren H600 zu finden sind. Er besitzt das gleiche Dual-Mono-Design, die gleiche moderne Streaming-Plattform und einen hochwertigen,auf den Bit genauen DAC, der auf dem des H600 basiert. Diese gemeinsamen Merkmale bedeuten, dass der H400 einen ähnlich hohen Standard an

Klangqualität und Vielseitigkeit bietet, Jeder Bestandteil des H400 wurde sorgfältig im eigenen Haus entwickelt, um eine nahezu perfekte Qualitätskontrolle und ein durchdachtes Design zu gewährleisten. Durch diesen Ansatz vermeidet Hegel zu viele Schritte und unzureichende Kompromisse. Da die Entwicklung „unter einem Dach“ stattfindet, kann Hegel sämtliche Komponenten und Funktionen optimal aufeinander abstimmen, was wiederum die Gesamteffizienz und die Zuverlässigkeit maximiert. Diese firmeninterne Entwicklungsstrategie ermöglicht auch eine zügige Implementierung neuer Funktionen und Verbesserungen.

Hochwertig und langlebig, macht der H400 überall eine gute Figur

Der H400 besteht aus hochwertigen Materialien und Komponenten und ist auf enorme Langlebigkeit und erstklassige Zuverlässigkeit ausgelegt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten und den Bedarf an Wartungsmaßnahmen zu minimieren. Dank der SoundEngine 2-Technologie ist der H400 energieeffizient und verbraucht nur wenig Strom, während er zugleich eine erstklassige Performance sicherstellt. Diese Technologie und die automatische Standby-Funktion des Verstärkers reduzieren die Energieverschwendung und die Umweltbelastung, ohne die Klangqualität zu beeinträchtigen.

Der H400-Vollverstärker wurde entwickelt, um eine intuitive Bedienung zu fokussieren. Er verfügt über eine schlanke, minimalistische Vorderseite mit zwei Multifunktionsknöpfen für die Quellenauswahl und die Lautstärkeregelung. Die Knöpfe können auch gedrückt werden, um das Gerät stummzuschalten, zu pausieren oder durch das Menü zu navigieren. Das zentral untergebrachte Display ist klar und auch aus der Entfernung gut ablesbar und zeigt nur die wichtigsten Informationen an. Um ein sauberes und aufgeräumtes Erscheinungsbild zu gewährleisten, befindet sich die Einschalttaste diskret unterhalb des Verstärkers.

Rückseite

Anzeige



Der H400 offeriert eine umfassende Auswahl an analogen und digitalen Eingängen, die eine nahtlose Kompatibilität mit verschiedenen Audioquellen garantieren. Dank seiner enormen Performance, Detailtreue und Kontrolle kann man, wie schon erwähnt, nahezu jeden Lautsprecher anschließen, auch solche, die sich nur schwer ansteuern lassen.

Anschlüsse im Detail

Dank der automatischen Signaldetektion erkennt der H400 angeschlossene digitale Audioquellen sofort und schaltet auf den richtigen Eingang um. Alle Eingänge können auf eine feste, hohe Lautstärke eingestellt werden, was die Verwendung von Heimkino-Vorverstärkern und Multiroom-Geräten ermöglicht. Er besitzt zudem eine TV-Fernbedienungsfunktion, mit man den Verstärker über die TV-Fernbedienung steuern kann,

Der H400 ist per App steuerbar

Anzeige



Neu entwickelt hat Hegel eine App für Streaming und Steuerung. Der H400 unterstützt beliebte Streaming-Plattformen wie AirPlay, Spotify Connect, Roon Ready, Tidal Connect, Google Cast™ und UPnP. Der stolze Besitzer kann den Verstärker direkt über diese Dienste steuern. Darüber hinaus bietet die Hegel Control App eine Lautstärkeregelung und Eingangssteuerung sowie Zugriff auf Internetradio, Podcasts und die Wiedergabe von Medienservern. Multi-Room Audio unterstützt der H400 über Roon, AirPlay sowie Google Cast und ermöglicht die synchronisierte Musikwiedergabe in verschiedenen Bereichen des Hauses.

Hier die technischen Daten in der Übersicht:

Ausgangsleistung 2*250 W an 8 Ohm, Dual Mono

Minimaler Lastwiderstand 2 Ohm

Analoge Eingänge 1*Symmetrisch (XLR), 2*Unsymmetrisch (RCA)

Digitale Ausgänge 1*Koaxial (BNC) S/PDIF - 24/192

Digitale Eingänge 1*Koaxial (BNC) S/PDIF - 24/192, DSD64(DoP), MQA 8x

1*Koaxial (RCA) S/PDIF - 24/192, DSD64(DoP), MQA 8x

3*Optisch S/PDIF - 24/96, MQA 8x

1*USB - 32/384, DSD256(DoP), MQA 8x

1*Netzwerk - 24/192, DSD64, MQA 8x

Line-Level-Ausgänge 1*unausgeglichen fest(RCA), 1*unausgeglichen variabel(RCA)

Streaming Spotify Connect, Roon Ready, Tidal Connect, Google Cast, AirPlay, airable Internet Radio und Podcast, UPnP

Streaming-Formate MP3, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, DSF, DFF, AAC, PCM, MQA, Ogg

Frequenzgang 5 Hz-180 kHz

Geräuschspannungsabstand Mehr als 100 dB

Übersprechen Weniger als -100 dB

Klirrgrad Weniger als 0,005 % @ 50W 8 Ohm 1 kHz

Intermodulationsverzerrungen Weniger als 0,01 % (19 kHz + 20 kHz)

Dämpfungsfaktor Mehr als 4000 ( Leistungsendstufe)

Abmessungen/Gewicht 15 cm x 43 cm x 44 cm (HxBxT), 20 kg

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Hegel

Datum: 10. August 2024