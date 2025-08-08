SPECIAL: Alle Informationen zum Bowers & Wilkins Sommerfestival in der SG Akustik Villa Schellbach am 30. August

Der 30. August 2025 ist ein Datum, das sich der HiFi-Liebhaber dringend merken sollte: Just an diesem Tag, von 10 Uhr bis 18 Uhr, findet nämlich das große Bowers & Wilkins Sommerfestival 2025 in der Baden-Badener SG Akustik Villa Schellbach, der denkmalgeschützten "Klangvilla" in der Fremersbergstraße 67A, statt. Neben feinsten Lautsprechern der ikonischen britischen Manufaktur gibt es auch Luxus-Automobile des ebenfalls legendären britischen Herstellers Aston Martin zu bestaunen. SG Akustik und B&W arbeiten hier mit Aston Martin Baden-Baden zusammen, daher kann man ausgewählte Fahrzeug-Highlights rund um die Villa Schellbach bewundern. Aston Martin setzt in seinen Fahrzeugen auf hochentwickelte Audiosysteme von Bowers & Wilkins, beide Unternehmen pflegen daher eine intensive Kooperation.

Allerdings steht nicht nur das Angebot von Aston Martin im Mittelpunkt der Veranstaltung, sondern auch die nicht minder edlen Lautsprecher von Bowers & Wilkins.

Ikonen des Lautsprecherbaus: Nautilus bei SG Akustik in der "Klangvilla"

Und hier wäre ganz zu Beginn die legendäre Nautilus zu nennen, mit ihrer ikonischen Form und dem unnachahmlichen Klang. 100.000 EUR kostet das Paar bei SG Akustik. Die erhältlichen Ausführungen beinhalten Schwarz, Silbern sowie Midnight Blue. Weitere Farben gibt es auf Anfrage.

Nautilus in Midnight Blue

Technische Merkmale des Ausnahme-Schallwandlers umfassen die Nautilus-Röhrentechnologie sowie eine aktive Frequenzweiche.

Unverkennbares Design

Die 4-Wege-Konstruktion setzt auf einen 300 mm Tieftöner mit Aluminiummembran, einen 100 mm Treiber mit Aluminium-/Polymer-Sandwich-Membran für den unteren Mitteltonbereich, eine 50 mm messende Aluminium-Kalotte für den oberen Mitteltonbereich und einen 25 mm-Aluminium-Hochtöner. Inklusive dem Sockel wiegt einer der beeindruckenden Ultra-Luxus-Lautsprecher satte 86,5 kg.

Ebenfalls präsentiert wird die 800er D4-Serie. Diese besteht aus den folgenden Modellen:

801 D4 Signature in Midnight Blue

801 D4 Signature in California Burl Gloss

801 D4 Signature (außen) in einem kompromisslosen High-End-Setup

801 D4 Signature: Dieser große und extrem klangstarke Standlautsprecher in California Burl Gloss oder Midnight Blue liegt bei 55.000 EUR Paarpreis. Im Vergleich zur normalen, bereits exzellenten 801 D4 wurde er nochmals in zahlreichen Punkten auf ein höheres Gesamtniveau gehoben. Der 801 D4 Signature Lautsprecher verfügt über optimierte Technologien, einschließlich des hochentwickelten Diamond Dome-Hochtöners und des Solid Body Tweeter-on-Top-Gehäuses. Es zeichnet sich durch eine verlängerte Form mit einem längeren Röhrenladesystem und einem komplett neuen Design des Hochtongitters aus, das einen noch freieren und offeneren Klang bei hohen Frequenzen erzeugt. Ergänzt werden die Maßnahmen durch eine weiterentwickelte, nochmals akustisch stärkere Frequenzweiche. Der Dreiwege-Lautsprecher besitzt einen 25 mm Diamond Dome Hochtöner, einen 150 mm Continuum-Konus FST-Mitteltöner und zwei 250 mm Aerofoil-Basstreiber. 100,6 kg wiegt einer der audiophilen Lautsprecher.

Im Verlauf eines Sg Akustik Events konnte man die Unterschiede zwischen der 801 D4 Signature und der "Standardversion" erleben

801 D4: Die "normale" Version kommt auf einen Paarpreis von 42.000 EUR und steht in Schwarz glänzend, Satin Walnuss, Satin Rosenut und Weiß zur Verfügung. Technisch ist sie bis auf die erwähnten, verfeinerten Details bei der 801 D4 Signature identisch.

802 D4: Die zweitgrößte Standbox der 800er D4-Baureihe kommt auf einen Paarpreis von 31.000 EUR. Sie ist in den identischen Farbausführungen wie die 801 D4 lieferbar. Bestückt ist sie mit dem 25 mm Diamantkalotten-Hochtöner, nach dem "Tweeter On Top"-Prinzip von B&W in einem eigenen Gehäuse untergebracht, einem 150 mm Continuum-FST-Mitteltöner und zwei jeweils 200 mm messenden Aerofoil-Basschassis. 88,1 kg wiegt einer der Lautsprecher.

803 D4: Dieser Standlautsprecher ist ein sehr guter Kompromiss aus vertretbaren Abmessungen und einem vollumfänglich dynamischen sowie kultivierten Klang, auch im größeren Hörraum. 25.000 EUR beträgt der Paarpreis, die erhältlichen Farbversionen sind die gleichen wie bei den größeren Modellen. Die Chassisbestückung umfasst auch hier den 25 mm Diamantkalotten-Hochtöner (25 mm) und den Continuum-FST-Mitteltöner (150 mm). Hinzu kommen mit jeweils 180 mm etwas kleinere Basstreiber im Vergleich zur 802 D4, ebenfalls als Aerofoil-Einheiten ausgeführt. 62,15 kg wiegt einer der Dreiwege-Schallwandler.

804 D4: Die kleinste Standbox der Serie bringt die gleiche Auswahl an Gehäuseausführungen mit und wird zum Paarpreis von 16.000 EUR angeboten. Die 804 D4 ist ideal für etwas kleinere Lokalitäten, in denen man aber trotzdem nicht auf einen Standlautsprecher verzichten möchte. Sie tritt schlank und elegant auf und wiegt 36,85 kg pro Lautsprecher. Als Treiber fungieren der 25 mm Diamantkalotten-Hochtöner, ein 130 mm messender Continuum-FST-Mitteltöner und zwei 165 mm Aerofoil-Basschassis.

805 D4: Wer einen kompakten Regallautsprecher sucht, aber auf eine hochklassige Akustik nicht verzichten möchte, greift zum B&W 805 D4 für einen Paarpreis von 10.000 EUR. Die für die 800er D4-Baureihe typischen vier eleganten Farbvarianten stehen auch beim kompaktesten Lautsprecher der Serie zur Wahl. 15,55 kg wiegt einer der beiden feinen Schallwandler. Bestückt ist der 805 D4 mit dem 25 mm messenden Diamantkalotten-Hochtöner und einem 125 mm-Continuum-Mittel-/Tieftöner.

Ferner fokussiert wird die 700er S3 Signature-Serie.

705 S3 Signature (Regallautsprecher, 4.000 EUR Paarpreis)) und 702 S3 Signature (Standlautsprecher, 8.500 EUR Paarpreis)

Hier nehmen wir uns das Topmodell, den 702 S3 Signature, genauer vor. Alternativ sind noch der Regallautsprecher 705 S3 Signature sowie der Center HTM71 S3 Signature verfügbar (2.500 EUR/Stück). Spezielle Farben zeichnen die 700er S3-Signature-Serie ebenfalls aus. Midnight Blue und Datuk Gloss heißen die exklusiven Farbtöne.

Die 702 S3 Signature (außen) und die 705 S3 Signature (innen) in Datuk Gloss

Nun aber zur hochwertigen Dreiwege-Standbox 702 S3 Signature für 8.500 EUR Paarpreis. Sie basiert hinsichtlich der Spezifikationen auf dem 702 S3 als Flaggschiff der 700 Serie. Erwähnenswert ist der Carbon Dome-Hochtöner, der in einem entkoppelten Tweeter-on-Top-Gehäuse aus Aluminium arbeitet. Das Hochtönergitter der Signature Version wurde von den 2023 eingeführten Modellen der 800 Serie Signature übernommen. Der vollständig entkoppelte Mitteltöner ist als Continuum™-Membran mit FST™-Technologie ausgeführt.

702 S3 Signature in Midnight Blue

Die bewährte biomimetische Aufhängung wirkt unerwünschten, von der Treiberrückseite ausgehenden Verfärbungen wirkungsvoll entgegen. Drei 165-mm-Bassmembranen (6,5 Zoll) mit Aerofoil™-Profil des 702 S3 Signature sind vorhanden, inklusive optimierten Treiberaufhängungen („Spinnen“). Viel getan wurde auch an der Frequenzweiche der 702 S3 Sognaturen. Besonders hochwertige Kondensatoren von Mundorf, optimierte Spulen und besonders leistungsfähige Bypass-Kondensatoren tragen dazu bei, die akustische Transparenz und die klangliche Finesse weiter zu erhöhen. Besonders langzeitstabile Lautsprecherklemmen aus Messing stellen einen akkuraten Signalfluss in den Lautsprecher sicher.

Hinter diesem Portal beginnt ein audiophiles Paradies

Blick ins Innere der Villa

Nachdem wir nun die Höhepunkte des B&W-Portfolios durchgegangen sind, möchten wir eine Besonderheit zum Schluss nicht verschweigen: In Baden-Baden erwartet die Besucher eine Bowers & Wilkins-Premiere. Wir können daher abschließend nur empfehlen, sich anzumelden:

Der wunderschöne Garten der Klangvilla ist natürlich geöffnet, das Gleiche gilt für die Bar und das Expresso-Mobil. Der Pizzabäcker ist bestellt.

Der wunderschöne Garten ist auch geöffnet

Somit offeriert der 30. August 2025 eine Reise durch zahlreiche Genusswelten, oder, wie es SG Akustik ausdrückt: "Heiße Höreindrücke hinter kühlen Mauern und englische Sportwagen". Also audiophile, "automobile" und kulinarische Highlights in einem Event vereint.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: SG Akustik, Bowers & Wilkins

Datum: 08. August 2025