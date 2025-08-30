PREVIEW vom B&W-Sommerfest in der SG Akustik Villa Schellbach: B&W 801 D4 Signature an Marantz Serie 10

Hier auf dem Bowers & Wilkins Sommerfest in der SG Akustik Villa Schellbach hatten wir auch die Möglichkeit, die B&W Signatur 801 D4 an den hochklassigen Marantz Stereokomponenten der Serie 10 zu hören.

Im Zentrum steht der Stereo-Vollverstärker Marantz MODEL 10 (14.500 EUR). Ergänzt wird die Serie um den SACD 10 SACD/CD-Player (11.000 EUR) und mit dem LINK 10n Netzwerk-Audio-Player (12.000 EUR). Schon die optische Erscheinung der in fünf Jahren aufwändiger Entwicklungsarbeit zur Serienreife gebrachten Boliden ist imposant. Beste Materialqualität, feine Details und eine handwerklich überragende Verarbeitung sorgen für einen Eindruck, der sofort untermauert, dass diese Komponenten zur absoluten Luxusklasse gehören. Die Oberflächengüte der Frontblenden ist exzellent, und alle Bedienelemente sind edel sowie langzeitstabil ausgeführt. Erstklassige OLED-Displays und besonders hochwertig ausgeführte Fernbedienungen gehören ebenfalls mit zum Konzept.

Marantz MODEL 10

MODEL 10

Wenden wir uns dem Marantz MODEL 10 Vollverstärker zu, der auf einer vollständig entwickelten symmetrischen Dual-Mono-Verstärkertopologie und einem komplett verkupferten, dreischichtigen Gehäuse mit einer innovativen Designstruktur, die für eine vollständige Trennung der einzelnen Sektionen sorgt, basiert.

Beim Marantz MODEL 10 handelt es sich eigentlich im übertragenen Sinne um rinr Vor-/Endstufensektion in einem einzigen Gehäuse, denn zwei komplett getrennte Bereiche sind für Vorstufe und Endstufen vorgesehen. Die zwei Sektionen sind mit eigenen Netzteilen und isolierten Hoch- und Niederspannungsschaltungen ausgestattet und sind vollständig voneinander isoliert, sodass keine gegenseitigen Störungen auftreten können. Das Endstufenmodul wurde fürs Model 10 komplett neu und in Zusammenarbeit mit Purifi entwickelt. Von diesen Modulen werden zwei im Marantz Vollverstärker verbaut, um einen Dual-Mono-Betrieb im Sinne bester Klangqualität zu ermöglichen. Der Marantz MODEL 10 arbeitet daher als vollsymmetrischer Verstärker vom Eingang bis zum Ausgang, mit eigenen Netzteilen für jeden Verstärkerkanal sowie einer Vorstufe, die ihrerseits von einem separaten linearen Netzteil versorgt wird.

Bedingt durch den hohen konstruktiven Aufbau sind die Verzerrungen extrem gering. 0,05% Klirr im gesamten Audioband werden bei voller Leistung gemessen und fallen bei halber Leistung laut Marantz noch um eine Größenordnung besser aus. Eine maximale Stromstärke von bis zu 30 Ampere steht für einen überdurchschnittlich weiten Dynamikbereich und einen lastunabhängigen Frequenzgang.

Die Signale erhält die hochwertige Endstufensektion entweder über den sowohl symmetrisch als auch unsymmetrisch ausgeführten Endstufen-Direkteingang - das Marantz MODEL 10 kann also unter Umgehung der Lautstärkeregelung und Vorstufe als dedizierte Endstufe verwendet werden - oder von einem ebenfalls neu entwickelten Vorverstärker. Er basiert auf der neuesten Generation der HDAM-Analogschaltung von Marantz. Die hauseigene Technologie wurde erstmals 1992 im PM-99SE-Verstärker verwendet, um eine optimale Kombination aus Reaktionsgeschwindigkeit und Signaltransparenz erzielen zu können. Die aktuelle Generation ist, so führt Marantz aus, die bisher leistungsfähigste.

An Leistung stehen üppig bemessene 2 x 250 Watt an 8 Ohm sowie 2 x 500 Watt an 4 Ohm bereit. Wem dies nicht ausreicht und wer die Vorteile von Bi-Amping nutzen möchte, kann ein zweites Marantz MODEL 10 hinzufügen. Dabei wird das von Marantz entwickelte F.C.B.S. (Floating Control Bus System) verwendet, um zwei Verstärker nahtlos miteinander zu verbinden und zu steuern. Theoretisch ist damit die Verbindung von insgesamt vier Marantz MODEL 10 möglich.

Premium-Finish

Bullauge

Oben haben wir bereits das edle Design und die Premium-Verarbeitung angesprochen. In Bezug auf den Marantz MODEL 10 manifestiert sich das auch in den CNC-gefrästen, gedrehten Aluminium-Drehknöpfen für die Lautstärke- und Eingangswahl. Alle sind einzeln gelagert und bringen, wie wir selbst feststellen konnten, eine nahezu perfekte Haptik verfügen. Sogar die ebenfalls schon kurz erwähnte Fernbedienung ist ein Highlight: Sie ist mit einer tealfarbenen Aluminiumoberfläche versehen, die für zusätzliches Gewicht und erstklassigs Bediengefühl steht.

Gitter oben

Bevor man das Innere erblickt, kommt man am charakteristischen Gitter auf der Oberseite nicht vorbei. Dieses fällt durch Marantz' ikonischem rhythmischen Designmuster auf und wird von innen beleuchtet. Das exklusive Topcover findet seine Fortsetzung durch aufwändige Komponenten in anderen Bereichen der Konstruktion des Gerätes. Hochsolide Aluminium-Seitenteile mit einer Wandstärke von beinahe 16mm garantieren eine resonanzarme Struktur. An der Vorderseite findet man ein spezielles Hairline-Finish der Bedienoberfläche aus stranggepresstem Aluminium. In diesem Bereich setzt Marantz ebenfalls auf eine dezente LED-Beleuchtung, die um die gesamte Baugruppe herum eingebettet ist. Die Beleuchtungsintensität kann man in 20 Stufen präzise einstellen.

Aufbau innen

Im Inneren dann fällt das verkupfterte Chassis auf, und die Aufteilung, wie schon weiter oben im Text erwähnt, in unterschiedliche, streng voneinander separtierte Sektionen. Zentral im vorderen Bereich ist der Transformator angeordnet, und das gesamte Layout wirkt stringent sowie durchdacht. Natürlich sind als Kurzzeitstromspeicher auch Elektrolyt-Kondensatoren mit hoher Fassungskapazität verbaut.

Rückseite

Auf der Rückseite findet sich eine Vielzahl an analogen Eingängen, beispielsweise zwei symmetrische XLR-Schnittstellen, drei analoge Cinch-Eingänge sowie eine hochwertige Phonostufe mit Kompatibilität zu MM- und MC-Tonabnehmersystemen, die in 3 Impedanz-Stufen anpassbar ist. Vorverstärkerausgänge sind, sowohl als XLR als auch Cinch ausgeführt, selbstverständlich an Bord.

Wie schon von uns angesprochen, kann den Marantz MODEL 10 auch als Endverstärker betrieben werden und besitzt den für diese Nutzung nötigen Direkteingang. Der interne Vorverstärker samt Lautstärkeregelung bei dieser Verwendung komplett umgangen. Der Einsatz als reine Endstufe bietet sich dann an, wenn der Vollverstärker mit dem LINK 10n Netzwerk-Audio-Player zusammenarbeitet. Außerdem stehen wählbare A/B-Lautsprecherausgänge sowie ein sehr hochwertiger Kopfhörerausgang mit diskretem Verstärker bereit.

Kommen wir nun zum Marantz SACD 10.

SACD 10

Der SACD-Player Marantz SACD 10 ist ebenfalls mit langzeitstabiler, hochentwickelter Technologie ausgestattet und wird nach denselben hohen Standards gefertigt wie der Marantz MODEL 10 Vollverstärker. Der gesamte Aufbau fußt auf einem neuentwickelten, verkupferten Chassis mit drei Schichten und mit mehreren Kammern, die eine komplette Separierung einzelner Funktionsbereiche sicherstellen. Dank dieses Aufbaus kann es während des Betriebs nicht zu gegenseitigen Beeinflussungen kommen. Zwei in sich unterteilte, durch strategisch platzierte Abschirmungen isolierte Bereiche garantieren, dass die digitalen und analogen Schaltungen vollständig voneinander getrennt sind.

Rückseite

Einer formidalen Klangqualität zuträglich ist auch eine leistungsfähige Stromversorgung. Marantz setzt hier auf zwei Ringkerntransformatoren, die in verkupferten Kammern untergebracht sind und in symmetrischer Anordnung auf beiden Seiten des Chassis montiert werden. Sie sind zudem für die vollständig getrennten Stromversorgungen für den digitalen und analogen Bereich verantwortlich. Letztgenannte sind an beiden Seiten des von Marantz entwickelten und gefertigten Disc-Transportmechanismus SACDM-3 aus Aluminium zu finden, der in der Mitte des Geräts angebracht wurde und aufwändig isoliert ist.

Die von Marantz erdachten digitalen Schaltungen des SACD 10 basieren auf der verbesserten Marantz Musical Mastering-(MMM-)Technologie. Eintreffende PCM-Signale werden in DSD umgewandelt und an einen Tiefpassfilter geschickt, um daraus analoge Signale zu generieren. Dabei offeriert MMM zusätzlich anpassbare digitale Filter, Dithering sowie Noise Shaping, um die Klangqualität entsprechend den Vorlieben der Anwender zu optimieren. Im analogen Bereich wird das Signal durch die erneut optimierten Marantz HDAM-Technologie vollsymmetrisch verarbeitet und am XLR-Ausgang, opitional auch zusätzlich am Cinch-Ausgang, ausgegeben.

Außer einem koaxialen und einem optischen Ausgang finden sich auch eine Reihe digitaler Eingänge: Ein koaxialer, zwei optische, ein USB-A- und ein USB-B-Eingang sorgen hier für Flexibilität und machen den SACD 10 zum leistungsstarken digitalen Partner für den rein analogen Marantz MODEL 10. Für ungestörtes Musikhören ist auch ein sorgfältig aufgebauter Kopfhörerverstärker vorhanden, sodass man hier kein separates zusätzliches Gerät für eine hochwertige Headphone-Verstärkung kaufen muss.

Exzellente Qualität

Das über alle Maßen hochwertige Gehäuse ist aus Materialien in Luxus-Qualität gefertigt. Die robuste Abdeckplatte wird aus 12 mm starkem Aluminium hergestellt, die Seitenteile sind sogar knapp 16 mm dick. Das Resultat ist eine extrem stabile und steife Struktur, die unerwünschte Vibrationen praktisch komplett verhindert und daher die perfekte mechanische Plattform für eine optimale Funktionsweise des SACD-Mechanismus repräsentiert.

