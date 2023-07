Passive Lautsprecher - unsere sechs Favoriten von Dali, KEF, Nubert, Canton, Elac und Quadral Aurum

Trotz des großen Angebots an aktiven Lautsprechersystemen erfreuen sich klassische passive Boxen nach wie vor einer großen Beliebtheit. Die Kombination aus einem Stereoverstärker, einem Stereoreceiver oder einer Vor-/Endstufenkombination und passiven, hochwertigen Lautsprechern verspricht nach wie vor ein hohes Maß an Klangqualität. In diesem Special stellen wir sechs Favoriten aus dem Bereich der klassischen passiven Schallwandler vor, drei Regallautsprecher und drei Standlautsprecher.

Dali Opticon 2 MK2

Klassische Optik

Dali Opticon 2 MK2: Mit einem Paarpreis ab rund 1.200 EUR erweist sich die Opticon 2 MK2 als klangstarke Zweiwege-Box in klassischer Optik, mit der Dali-typischen Holzfasermembran für den Tiefmitteltonbereich.

Holzfasermembran

Made in Denmark

Ungewöhnlich und sehr lobenswert ist, dass die gesamte Opticon-Baureihe komplett im Dali-Stammwerk in Dänemark gefertigt wird. Die Fertigungsqualität ist demnach tadellos, und dass dalio hier mit Sorgfalt entwickelt hat, merkt man auch am differenzierten, in sich schlüssigen Klangbild.

KEF R3 Meta

R3 Meta

KEF R3 Meta: Die KEF R3 Meta mit einem Paarpreis von rund 2.100 EUR ist eine der besten Regallautsprecher, den wir kennen, vor allem, wenn man den Kaufpreis mit einbezieht.

UNi Q-Chassis

Edel auch mit Schutzgitter

Die noble Optik spricht für sich, klare Linien, Bauhaus-Style - das sieht top aus, und die dünnen, exzellent verarbeiteten Lautsprecher-Schutzgitter passen perfekt dazu. Akustisch, dank Meta-Absorptionsmaterial hinter dem Hochtöner und dem legendären koaxialen Uni-Q-Chassis, liefert die Dreiwege-Kompatbox eine zutiefst beeindruckende Vorstellung ab. Lebendig, zugleich homogen, mit einem Hang zu einer ungemein kultivierten Gesamtdarstellung, eignet sich die R3 Meta für praktisch jedes Material optimal.

Nubert nuLine 334

nuLine 334

Nubert nuLine 334:Die größte Standbox aus dem Nubert nuLine-Portfolio ist für die gebotene Leistung mit einem Paarpreis von 2.750 EUR sehr fair kalkuliert. Ihre präzise, auf den Punkt kommende Akustik macht sie besonders für den Liebhaber auch des klassischen HiFi-Ideals attraktiv. Unglaublich ist die Pegelfestigkeit der nuLine 334, die problemlos auch an leistungsstarken Vor-/Endstufen-Kombinationen betrieben werden kann.

Hervorragende Verarbeitung

Klangwahschalter zwischen den Terminals

Die hochwertigen Chassis korrespondieren perfekt mit dem Unibody-Gehäuse mit dem Qualitätsniveau erstklassiger Möbelstücke. Hinten an den Bi-Wiring-Terminals finden sich zudem Kippschalter zur Klangbeeinflussung: Ein Bass-Schalter und ein Höhen-Schalter.

