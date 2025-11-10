Mitteldeutsche HiFi-Tage: Sharp zeigt den RP-TT100 Plattenspieler mit den CP-SS30 Bluetooth-Lautsprechern

Sharps Plattenspieler RP-TT100 (oben im Bild), ein Vollautomat mit Bluetooth und USB-C für sehr faire 199 EUR, wurde auch auf den Mitteldeutschen HiFi-Tagen präsentiert. Er besitzt einen einen geätzten Aluminiumteller, einen Metalltonarm sowie ein recht edel wirkendes, dezentes, mattschwarzes Gehäuse.

Hier geht es direkt zum RP-TT100 bei Sharp

Blick von oben

Tonarm

Eine getönte Staubschutzhaube gehört mit zum Lieferumfang. Gerade Einsteiger ins Vinyl-Busniess werden den vollautomatischen Tonarm mit Schnellvorlauf, Rücklauf, Pause und Wiederholung sehr schätzen. Der RP-TT100 ist ab Werk mit dem Audio-Technica AT-3600L Tonabnehmer ausgestattet und besitzt nicht nur einen umschaltbaren Phono-/Line-Ausgang, sondern ebenso einen USB-C-Anschluss zur leichten Digitalisierung von Vinyl. Weitere Merkmale umfassen eine 3-stufige Verstärkungsregelung sowie den modernen Bluetooth 5.4-Standard für die drahtlose Verbindung mit Lautsprechern. Natürlich fehlt auch der Erdungsanschluss zur Minimierung von Störgeräuschen nicht, und eine Fernbedienung gehört auch noch zum Lieferumfang.

Anzeige



Linker Lautsprecher

Rechter Lautsprecher

Fernbedienungen für Plattenspieler und Bluetooth-Lautsprecher

Dank der erwähnten Bluetooth 5.4-Übertragung kann man ihn sehr gut kabellos mit den Sharp CP-SS30 Regallautsprechern (UVP 169 Euro) verbinden, die als passendes Ausgabeorgan auf den Mitteldeutschen HiFi-Tagen präsent waren.

Hier geht es direkt zu den CP-SS30 bei Sharp

Die aktiven 2-Wege-Boxen bieten 60 Watt (RMS) an Leistung und besitzen im Sinne einer tadellosen Klangqualität ein Holzgehäuse. Neben Bluetooth stehen USB, ein optischer Digitalanschluss, RCA und AUX bereit. Es finden sich 5 EQ Presets und die Möglichkeit für den Anwender, Bass und Höhen selber zu justieren. Die Lautsprecherabdeckungen vorne können auch wahlweise entfernt werden. Für die bequeme Bedienung von der Couch aus liegt eine Fernbedienung bei.

Anzeige

