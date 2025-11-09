Mitteldeutsche HiFi-Tage: Der JVC DLA-NZ900 begeistert mit seinem grandiosen Bild auf der Steward-Leinwand

JVC trumpft auf den Mitteldeutschen HiFi-Tagen mit dem D-ILA-Beamer-Flaggschiff DLA-NZ900 - präsentiert von Jochen Hahn - auf. Der Premium-Beamer ist vor kurzem durch ein umfangreiches Firmware-Update noch attraktiver geworden. Da dieses Update außergewöhnlich tiefgreifend ist, dies möchten wir gleich zu Beginn schreiben, muss der DLA-NZ900 (und ebenso der DLA-NZ800, für den dieses Update auch bereitsteht) neu kalibriert werden.

Übersicht über JVCs exzellente Range an Projektoren

Wenden wir uns gleich nochmals auf die elementaren Eigenschaften des DLA-NZ900 und anschließend dem Update zu. Bevor wir mit dem DLA-NZ900 durchstarten, noch einige Details zum Setup in Leipzig.

"Die drei Muskertiere" (von links nach rechts): Ralf Lulay, Jochen Hand, Sebastian Zucalli

Verwendung findet eine Stewart Studiotek 130 G4 Leinwand mit einer Diagonale von 3,40 Meter. Ralf Lulay, Geschäftsführer von Screenprofessional, steht mit Rat und Tat zur Seite und beantwortet alle Fragen zum Thema Stewart. Für die passende Beschallung sorgt ein Monitor Audio Ensemble aus der Cinergy-Serie.

Storm Audio ISR Fusion 20

Da fehlt noch etwas? Richtig, der StormAudio Mehrkanal-Receiver, in Deutschland im Vertrieb von mediacraft und in Leipzig vertreten durch Sebastian Zucalli. Der Storm Audio ISR Fusion 20 bietet 20 Kanäle hinsichtlich des Decodings und 16 Endstufen an Bord, an 8 Ohm werden pro Kanal 150 Watt gestemmt und an 4 Ohm grnadiose 300 Watt pro Kanal. Natürlich verfügt der AV-Receiver über Decoder für Auro-3D, Dolby Atmos und DTS:X. Im Ausstattungsumfang enthalten ist auch Dirac Live Room Correction, die Dirac Live Bass Control und das Dirac Live Active Room Treatment. Es finden sich in der nicht enden wollenden Feature-Liste zum AV-Receiver unter anderem ein flexibles Bass-Routing (bis zu 6 Zonen), ein parametrischer EQ pro Kanal mit bis zu 20 Filtern, 7 HDMI-Eingänge und 2 Ausgänge sowie die Kompatibilität zu 8K, HDR10+, Dolby Vision und HLG.

Der DLA-NZ900

DLA-NZ900

Das absolute Topmodell aus JVCs Projektoren-Palette ist der DLA-NZ900 für knapp 22.000 EUR. Er bringt 3.300 Lumen Lichtleistung mit und weist ein natives Kontrastverhältnis von 150.000:1 auf. Er verfügt zudem über die zweite Generation des 8K/e-shiftX-Algorithmus. Beim von JVC selbst entwickelten 8K/e-shift-Verfahren wird die Auflösung eines 4K-Signals verdoppelt, indem jedes Teilbild um 0,5 Pixel in alle vier Richtungen verschoben wird. So entsteht ein exaktes, palstisches 8K-Bild. In der neuen Generation konnte die gesamte Schärfe-Leistung nochmals verbessert werden – was man sieht.

Seit einigen Wochen mit neuester Firmware-Version

Durch den Algorithmus steigt der Detailreichtum deutlich an. Ein hervorragendes Kontrastverhältnis ist bereits durch den dieser Generation zugrunde liegenden 0,69 Zoll 4K D-ILA-Chip gegeben, und dies wird nochmals besser durch die dynamische Laserlichtsteuerung. Sie analysiert das eingehende Videosignal präzise, damit die abgegebene Menge an Licht automatisch angepasst wird. So ist es möglich, einen Kontrast von ∞:1 zu realisieren - indem bei dunklen Sequenzen die Lichtquelle komplett deaktiviert wird. Bilder können daher in einer Qualität produziert werden, die der menschlichen Wahrnehmung äußerst nahe kommt. Zugleich ermöglicht der aktuelle Algorithmus eine besonders präzise, effektive Steuerung des Lasers für nahezu perfekte individuelle Bildanpassungen.

Extrem hochwertige Optik und ein extrem helles, kontrastreiches Bild

Hinsichtlich der Anschlusssektion bereit steht ein 48 Gbps 8K60P-Eingang für native 8K-Signale. Zudem ist der D-ILA-Beamer kompatibel zu HFR (4K@120 Hz mit Low Latency Modus). Zudem ist eine kabellose Übertragung für 3D-Projektion möglich, ein optionales Funk-Übertragungssystem besteht aus der mit Akku betriebenen 3D-Brille namens PK-AG3 und dem 3D-Synchronisationssender PK-EM2.

Absolutes Premiumniveau beim Spitzenmodell garantiert das HQ Ganzglas-Objektiv. Es steht für eine extrem hohe Detailschärfe bei 4K- und bei 8K-Auflösungen. Es besteht aus 18 optischen Elementen in 16 Gruppen. Damit Bilder in erstklassiger Auflösung an jedem Punkt innerhalb der Projektionsfläche optimal präsentieren zu können, besitzt der JVC DLA-NZ900 ED-Linsen, die für den jeweiligen Brechungsindex der RGB-Farben exakt kalibriert wurden.

Beamer von hinten

Mit diesen Voraussetzungen ist es möglich, chromatische Aberrationen und Farbsäume auch in dem Fall zu unterbinden, wenn man die Lens Shift-Funktion einsetzt. Das Ergebnis zeigt sich in einer kompromisslos präzisen Wiedergabe von 4K oder 8K Inhalten. Auch im hochfrequenten Bildbereich wird eine überragende Detailtreue offeriert.

"Volles Haus" bei jeder Vorführung

Der Reiz des XXL-Bildes ist enorm

Das Update

Zunächst umfasst das seit kurzem zur Verfügung stehende Update Frame Adapt HDR Vivid, dieses Feature ermöglicht hellere, lebendigere Farben sowie gesteigerte Kontraste und erweist sich als bestens geeignet für realistischere HDR-Bilder. Hinzu kommt die Highlight Colour Control. Sie optimiert die Sättigung in Szenen mit hoher Intensität, zur Wahl stehen hier die Stufen Low, Mid und High. Weiter perfektioniert wurde auch die MPC-Superauflösung, die nun mit einer „Smoother“-Funktion für schärfere Details und reduziertes Kompressionsrauschen bei 8K-Inhalten ausgestattet ist. Gamer haben ebenfalls allen Grund zur Freude, denn der Auto Low Latency Mode (ALLM) kommt ergänzend hinzu und garantiert extrem kurze Reaktionszeiten. Der Modus ist automatisch aktiv bei ALLM-kompatiblen Zuspielern. Ergänzt wird das Angebot durch eine neue Menüführung im Sinne einer komfortableren, übersichtlicheren Bedienung, auch bei HDR-Content. Wichtig zu nennen wären noch die auf ein höheres Niveau gehobenen Kalibrierungsoptionen. Eine präzisere Farbanpassung und neue Zielwerte für besonders exakte visuelle Verbesserungen stehen hier an. Bleiben noch die erweiterten Presets: Man kann benutzerdefinierte Videoeinstellungen nun rasch per Tastendruck abrufen.

Das Bild

Premium-Bildwerfer

Der JVC DLA-NZ900 ist alles andere als ein Schnäppchen - das möchte dieser Meister der grandiosen Bildwiedergabe aber auch gar nicht sein. Das Bild ist traumhaft hell, auch auf großen Leinwänden, und unglaublich plastisch. Der Dynamikumfang, den Kontrast betreffend, ist so groß, dass auch die Vorzüge vpn HDR-Inhalten nahezu vollumfänglich zutage gefördert werden können. Die hohe fFrbtreue ist ein weiterer großer Pluspunkt, und natürlich das satte, tiefe Schwarz. Hier verblasst vieles, was man visuell kennt, und was man zuvor für überragend hielt. Der NZ900 steht einfach für Premium-Kino im eigenen Zuhause, und er schafft es auch immer, einen authentischen Filmlook (die richtige Kalibrierung natürlich vorausgesetzt) zu generieren. Die fließende Wiedergabe von Kamerafahrten und Bewegungen bei zugleich nicht nachlassender Bildschärfe beweist, dass beim JVC DLA-NZ900 auf jedes Detail geachtet wurde.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 08. November 2025