Mitteldeutsche HiFi-Tage: Der Auftritt von sonoro mit ORCHESTRA Shaped Signature, MAESTRO Quantum Signature und dem All-In-One AVATON

Für 2.990 EUR sind die sonoro ORCHESTRA Shaped Signature bereits auf der sonoro Website gelistet. In Leipzig waren die sehr attraktiven, edlen Standlautsprecher die Stars beim sonoro Auftritt. Sie spielen in der sächsischen Metropole zusammen mit dem sonoro MAESTRO Quantum Signature, einem hochentwickelten Stereo-Streamingverstärker mit CD und DAB. Für einen klaren, authentischen Klang zuständig sind unter anderem streng selektierte Bauteile.

MAESTRO Quantum Signature

Saubere Verarbeitung, hochwertige Materialqualität

Signature-Schriftzug

Sie dienen der passenden Abstimmung auf das sonoro Klangprofil. Für Präzision beim Hören stehen zudem selektierte ESS-DACs, die digitale Lautstärkeregelung und der "True Fidelity" Modus für puren Klang gemäß dem klassischem HiFi-Ideal. Der MAESTRO Quantum Signature zeigt sich beim Thema Streaming schon beinahe unverschämt flexibel. Features umfassen zum Beispiel qobuz Connect, TIDAL Connect, Spotify Connect, AirPlay 2, plus der Vorbereitung für Bluetooth LE Audio und Auracast. Die Kompatibilität zu sonoro Smart Home + Multiroom-Anwendung ergänzt den reichhaltigen Umfang.

ORCHESTRA Shaped Signature

Kommen wir nun aber zum Dreiwege-Lautsprecher ORCHESTRA Shaped Signature – der ersten sonoro Dreiwege-Box. Immer wenn wir diesen Lautsprecher hören, erst in Darmstadt bei den Deutschen HiFi-Tagen, nun in Leipzig, fällt uns sofort eines auf: Wie rund, angenehm und zugleich er für seinen Paarpreis von nicht einmal 3.000 EUR klingt. Da merkt man gleich, dass Profis bei der Abstimmung am Werk waren. Stimmen reproduziert er klar und mit einer gehörigen Portion Charisma, die Höhen sind luftig und zugleich angenehm, und der Bassbereich hat, obwohl der Schallwandler äußerst schlank auftritt (laut Hersteller sogar die bislang schlanksten Lautsprecher, den man entwickelt hat), Fundament und Ausdruckskraft. Wir haben in Leipzig die Titel "Trade It For The Night" (HAEVN) sowie "Magnetic Lies" (Malia & Boris Blank) gehört - und die Präsenz des Lautsprechers ist enorm, er baut eine realistische und atmosphärisch dichte Bühne auf. Angetrieben vom MAESTRO Quantum Signature, der an 4 Ohm pro Kanal kräftige 180 Watt freisetzt, laufen der AMT-Hochtöner, der Mitteltontreiber und die beiden Doppelbässe zu enormer Form auf. Mittel- und Tieftöner setzen dabei auf Membranen aus einer Materialkombination aus Bambus, Kevlar und kanadischen Holzfasern.

Hoch- und Mitteltöner

Bestückt ist der sonoro ORCHESTRA Shaped Signature mit zwei 5,25" Tiefton-Treibern einem 5,25" Mitteltöner und einem Air Motion Transformer (AMT), und der nahtlose, feina auflösende Gesamtauftritt mit sehr gutem Timing bestätigt, dass der konstruktive Aufwand keinesfalls umsonst betrieben wurde.

Zwei Tieftöner

Ohne den für sonoro typischen „German Audio Design“-Anspruch aufzugeben, wurde der neue Lautsprecher in enger Zusammenarbeit mit der Lautspreche-Koryphäe Karl-Heinz Fink, dessen Name grundsätzlich für überragenden Sound unabhängig von der Preisklasse bekannt ist, zur Serienreife gebracht.

Sockel

Dabei werden auch hinsichtlich der Verarbeitung enorme Ansprüche souverän erfüllt. Dem handgeschliffenen Gehäuse inklusive abgerundeter Kanten plus den matten, edlen Oberflächen ist sonoro seiner Designphilosophie und seiner Formensprache treu geblieben. Das neu gestaltete Faceplate des AMT steht für optische Noblesse und akustische Leistungsfähigkeit gleichermaßen.

Die Daten und Merkmale

Signature-Schriftzug unten am Lautsprecher

Schauen wir uns die ganzen technischen Merkmale des sonoro ORCHESTRA Shaped Signature in der Übersicht an:

Tieftöner: 2 x 5,25“-Verbundmembran, Gummisicke, Druckgusskorb, 35,5 mm Schwingspule

Mitteltöner: 1 × 5,25“-Verbundmembran, Gewebesicke, Druckgusskorb, 35,5 mm Schwingspule

Hochtöner: Air Motion Transformer mit Neodym-Antrieb, Membranfläche ca. 85cm² (gefaltet)

Gehäuse aus HDF (Hochdichte Faserplatten)

Empfohlene Verstärkerleistung: ab 50 Watt

Impedanz: 4 Ohm (Minimum 3.6 Ohm @ 37 Hz)

Darstellbarer Frequenzbereich: 35Hz - 24kHz @ -6dB

Empfindlichkeit: 88 dB @ 1m & 2.83 Volt

Weiche: LKR 4. Ordnung

Trennfrequenzen: 300 Hz, 2.700 Hz

Abmessungen (B*H*T): ca. 180 x 968 x 350 mm

Abmessungen (B*H*T): ca. 280 x 1041 x 350 mm (inklusive Standfüße)

Gewicht: ca. 23,8 kg je Lautsprecher

Weitere Merkmale umfassen:

Ein handgeschliffenes Gehäuse, veredelt mit einem hochwertigen matten Finish mit verrundeten Gehäusekanten

Ausgewählte Details in Aluminium

Flächenbündige Chassis-Integration ohne sichtbare Verschraubungen

Gestaltet und entwickelt in Deutschland

Unser Fazit

Setup in Leipzig

Klar gibt es Lautsprecher wie den sprichwörtlichen "Sand am Meer". Aber richtig gute, homogen klingende sowie bezahlbare, fein verarbeitete Lautsprecher? Da dünnt sich das Sortiment umgehend merklich aus, und der sonoro ORCHESTRA Shaped Signature betritt mit gesundem Selbstbewusstsein die Bühne. Sein gefälliger, klarer Klang, sein straffer, durchaus nachdrücklicher Bass und die fein nivellierte Stimmwiedergabe zeigen die Handschrift des legendären Lautsprecher-Experten und -Entwicklers Karl-Heinz Fink klar auf. Unserer Meinung nach hat der ORCHESTRA Shaped Signature definitiv das Zeug zum Bestseller, erst recht in der Kombination mit dem MAESTRO Quantum Signature, einem äußerst flexibel einzusetzenden, leistungsfähigen Stereo-Streamingvollverstärker. Ein hochwertiger Plattenspieler ergänzt später noch die sonoro Signature-Serie.

Weiter geht es mit den sonoro Neuheiten mit dem All-In-One-Device AVATON.

sonoro AVATON

AVATON

Für 1199 EUR steht AVATON aus dem Hause sonoro bereit, ebenfalls eine Neuheit. Hierbei handelt es sich um ein attraktives, zugleich kompaktes 2.1-Stereo-Musiksystem, das wahlweise in Graphit Matt, Schwarz Matt oder in Weiß-Matt mit silbernen Elementen lieferbar ist und im Gegensatz zu anderen sonoro All-In-Ones auf ein CD-Laufwerk bewusst verzichtet. Fünf Verstärkerkanäle sind integriert, für den Vortrieb sorgen effiziente Class D-Endstufen.

Aus schräger Perspektive

An Bord befindet sich zudem die Dynamic Bass-Funktion für eine nachdrückliche Tieftonwiedergabe. AVATON lässt sich schnell & unkompliziert in Smart Home-Setups integrieren. Streaming-technisch ist das All-In-One-System voll ausgestattet und trumpft mit AirPlay 2 und Google Cast sowie Bluetooth und WiFi auf. Spotify Connect, qobuz Connect und TIDAL Connect vervollständigen das Sortiment. Vorhanden sind auch ein DAB+ und ein klassischer UKW-Tuner.

Linke Seite

Für weiteren Mehrwert beim sehr hochwertig verarbeiteten AVATON sorgt der HDMI-Anschluss inklusive ARC. Daher ist es ein Leichtes, AVATON mit dem Smart-TV zu verbinden, sodass das sonoro Musiksystem die Tonwiedergabe übernimmt. Vorhanden an Anschlüssen sind ferner USB-A, USB-C und ein optischer Digitaleingang. Wir haben die sehr gute Verarbeitung schon erwähnt, sie manifestiert sich in einer extrem akkurat hergestellten, lasergeschnittenen Aluminiumfront. Diese scheint, bedingt durch den Einsatz einer sogenannten Schattenfuge, im von Hand geschliffenen, mit mehrschichtigem Lack veredelten Holzgehäuse zu schweben.

Rechte Seite

Integriert in die Front wurde ein 4 Zoll messendes Farb-Display. Man kann AVATON entweder direkt am Gerät, über die Fernbedienung oder aber besonders komfortabel über die sonoro audio App steuern. Bestückt ist AVATON mit 2 x 0,75 Zoll-Hochtönern, 2 x 3 Zoll Mitteltönern und einem 5,25 Zoll messenden Basstreiber,

Mit leistungsstarkem DSP

An Bord befinden sich ein leistungsstarker digitaler Soundprozessor, die bereits erwähnte 3D Sound + Dynamic Bass-Funktion und eine Einstellmöglichkeit für Bässe sowie Höhen. Nicht weniger als insgesamt 99 Favoritenspeicherplätze für sämtliche Musikquellen sprechen ebebfalls für sich.

Unser Fazit

Mit AVATON stellt sonoro ein weiteres sehr leistungsstarkes All-In-One-Device vor, das sich perfekt für Anwender eignet, die kein CD-Laufwerk benötigen, ansonsten aber auf eine komplette Ausstattung setzen möchten. Mit der sauberen Verarbeitung, der hohen Fertigungsqualität und den umfassenden Streamingfunktionen ist das 2.1 Musiksystem ein sehr attraktives Angebot.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 09. November 2025