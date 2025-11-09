Mitteldeutsche HiFi-Tage: AVM präsentiert alle Komponenten der neuen Ovation S-Serie

AVM präsentiert aktuell auf den Mitteldeutschen HiFi-Tagen die gesamte neue Ovatíon S-Baureihe. Über den All-In-One Ovation CS 8.3 S haben wir bereits aus Darmstad ausführlich berichtet, nehmen wir uns nun in der sächsischen Metropole die drei übrigen Kandidaten vor.

AS 8.3 S

Der Ovation AS 8.3 S ist identisch zum Ovation CS 8.3 S, nur ohne CD-Laufwerk. Natürlich führen wir die wichtigsten Merkmale nochmals auf. Es findet sich eine Röhre in der Vorstufe, und AVM; hat eine neue Röhrenschaltung mit deutlich geringerer Spannung im Vergleich zum Vorgänger, entwickelt, nun stehen 12 V statt 120 V an. Bedingt durch neue Röhrenschaltung konnte ein Kondensator aus den Signalweg genommen werden, dadurch geht die untere Grenzfrequenz herunter, was dann für mehr Kontrolle sorgt.

Innenleben - der S-DAC (im separaten kleinen Gehäuse mit AVM-Schriftzug) ist gut erkennbar

Mit 2 x 550 Watt an 4 Ohm mangelt es nicht an schierer Leistung, die aber auch entsprechend, typisch für AVM, kultiviert vorgetragen wird. Ein äußerst hochwertiger Phonoentzerrer, den man sogar über die RC-X-App einstellen kann, arbeitet mit MC- und mit MM-Tonabnehmern zusammen. Die X-Stream Engine sorgt für zeitgemäße Streaming-Eigenschaften. Integriert sind z.B. AirPlay 2, TIDAL Connect, Qobuz Connect und Spotify Connect. Der ultrapotente S-DAC, den es beim Vorgänger zum Nachrüsten gab, ist jetzt serienmäßig. Zum Ausstatungsumfang gehört ferner HDMI-ARC für eine komfortable Zusammenarbeit mit dem Smart TV.

Rückseite

Integriert haben die AVM-Ingenieure ebenfalls einen sehr potenten, neu entwickelten Kopfhörerverstärker. Weitere Merkmale umfassen die Speaker A+B Umschaltung und eine USB-C-Schnittstelle. Sehr interessant: Integriert ist ein Mini-Power Conditioner im Gerät, er filtert intern und eine reine Akustik störende HF-Störungen werden entfernt. Die verwendete Schaltung basiert auf der in den großen Power Conditionern verwendeten Topologie, ist aber natürlich einfacher gehalten. Der Preis beträgt 19.490 EUR, die Auslieferung erfolgt voraussichtlich ab Januar 2026, der Verstärker ist aber jetzt schon bestellbar.

PAS 8.3 S

Rückseite

Der PAS 8.3 S ist identisch zum AS 8.3 S, bis auf die bei der Vorstufe nicht vorhandenen Endstufen. Der Preis lautet hier 17.990 EUR.

MP 8.3 S

Massive Verarbeitung

Fehlt noch der MP 8.3 S Media Player für 17.990 EUR. Die Ausstattung umfasst einen HDMI ARC-Anschluss, die X-Stream Engine, eine Röhrenstufe, und ein kleiner Power Conditioner findet sich ebenfalls in der Liste. Das hochwertige CD-Laufwerk arbeitet nach Red Book Standard. Ein Phonoeingang ist hier nicht vorhanden.

Das AVM Setup mit ELAC Concentro S 507.2

AVM-Equipment

Kommen wir zum Schluss doch nochmals kurz auf den Ovation CS 8.3 S . Der von uns bei den Deutschen HiFi-Tagen in Darmstadt ausführlich vorgestellte All-In-One-Verstärker mit CD-Laufwerk wird in Leipzig an den ELAC Concentro S 507.2 betrieben. Man hat noch eine Ovation SA 8.3 Lite Stereoendstufe mit hingestellt, dieser aber fällt nur die Aufgabe als zusätzlicher Blickfang zu.

Ovation CS 8.3 S

ELAC Concentro S 507.2

Für die Klangerzeugung zusammen mit den ELAC Lautsprechern sorgte ausschließlich der Ovation CS 8.3 S. Und das Team aus AVM und ELAC läuft extrem rund: Ein sämiger, nahtloser sowie kräftiger Klang, stets exzellent ausbalanciert, mit einer feinen Detaillierung aller akustischen Ebenen und enormen Reserven.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 09. November 2025

