Mitteldeutsche HiFi-Tage 2025: Technics feiert die Europa-Premiere der Grand Class Master Edition-Plattenspieler SL-1200 GMEES/SL-120 GMEEK und zeigt weitere Produkt-Highlights

Technics hat das Beste vom Besten mitgebracht zu den Mitteldeutschen HiFi-Tagen: Nämlich die „Master Edition“ der Grand Class „G“ Plattenspielermodelle SL-1200 GMEES (silbern) und SL-1210 GMEEK (Schwarz).

Master Edition in Schwarz

Der neue Technics Grand Class Master Edition-Plattenspieler kommt ab Januar 2026 für 5.499,- € (UVP) bei autorisierten Technics-Händlern in Europa. Das ikonische Gerät wird nur in begrenzter Stückzahl verfügbar sein, 1.200 Stück (weltweit) in Silber (SL-1200GME) und 1.210 Stück (weltweit) in Schwarz (SL-1210GME) - da muss man schnell sein, möchte man zu den stolzen Besitzern dieses Ausnahme-Plattenspielers gehören.

Technics bedauert sehr, dass das Modell SL-1200/1210G zum Ende 2025 eingestellt werden muss, da einige Teile, die man von einem externen Anbieter bezieht, nicht mehr verfügbar sind. Allerdings feiert Technics das Ende des SL-1200/1210 ‚G‘-Modells mit der wahrhaft grandiosen Technics Grand Class Master Edition, die beste Technics-Plattenspielertechnologie in einem Sammlerstück vereint, das Legendenstatus bekommen dürfte.

Die Master Edition und die Historie der SL-1200er Plattenspieler

Und nun schauen wir uns den ikonischen Technics Grand Class Master Edition Plattenspieler einmal genauer an. Gleich spielfertig aufgebaut, überzeugt die Kombination aus modernster ΔΣ-Drive-Technologie (Delta Sigma Drive) und der exzellenten mechanischen SL-1200 „G“-Chassisplattform - das Resultat ist der beste Plattenspieler dieser Baureihe, den Technics laut eigenen Angaben jemals auf den Markt gebracht hat. Mit dem hoch präzisen, feinen und charismatischen, exzellent aufgelösten Klang, so wird beim kurzen Zuhören schnell deutlich, werden sogar audiophil veranlange Anwender schnell eine tiefe Zuneigung zur Master Edition der Serie SL-1200G/1210G entwickeln. Auch die formidable optische Erscheinung mit den nobel wirkenden goldenen Akzenten trägt mit dazu bei, dass man sich hier etwas ganz Besonderes gönnt, wenn man bei der Master Edition zugreift.

Höhepunkt einer legendären Plattenspieler-Serie

Die SL-1200er Plattenspieler-Serie besitzt im Hause Technics eine lange Tradition über mehrere Jahrzehnte. Die Ursprünge der SL-1200er Plattenspieler-Serie gehen bis ins Jahr 1972 zurück. Die erfolgreiche Plattform wurde natürlich über die Jahrzehnte kontinuierlich weiterentwickelt und hat in der gesamten Laufbahn Millionen von Musikfreunden dazu gebracht, die Audiowiedergabe mittels Vinyl zum akustischen Kult werden zu lassen – das betrifft den privaten wie auch den professionellen Bereich. Kaum ein anderer Plattenspieler dürfte in dieser Hinsicht ähnlich erfolgreich gewesen sein.

Mit digitaler Motorsteuerung

Im Jahr 2016, also vor rund neun Jahren, wurde das Modell dann unter der Bezeichnung SL-1200GAE wieder eingeführt, weltweit auf 1.200 Stück limitiert und präsentierte sich revolutionär aufgrund des erstmaligen Einsatzes eines eisenkernlosen Motors in Kombination mit digitaler Motorsteuerungstechnologie. Das Ergebnis verwundert kaum, der SL-1200GAE war umgehend direkt nach der Markteinführung ausverkauft und setzte zudem neue qualitative Wiedergabestandards. Auf dieser Grundlage hat Technics in den letzten 10 Jahren eine neue Plattenspieler-Produktreihe entwickelt, die bewiesen hat, dass die kernlose Direktantriebstechnologie für ultimative Vinyl-Wiedergabequalität ein großer Vorteil ist.

Die Philosophie hinter der Master Edition

Die High-Tech-Motorsteuerungstechnologie ΔΣ-Drive (Delta Sigma Drive), die auf digitale Signalverarbeitungstechniken von Technics volldigitalen Verstärkern setzt, um Motorschwingungen bis an die Messbarkeitsgrenze zu reduzieren, ist ein weiteres Technics-Aushängeschild. Im hauseigenen Plattenspieler-Angebot profitieren sowohl der SL-1200GR2 als auch der SL-1300G von der Premium-Antriebstechnologie mit einer erstklassigen Laufruhe. Allerdings fehlte den SL-1200/1210 ‚G‘-Modellen bisher diese spezielle Technik. Die finale Version der beliebten SL-1200G/1210G-Serie wurde von den erfahrenen Technics-Ingenieuren in eine Master Edition verwandelt und vereint nun ein Jahrzehnt Technics-Expertise im Plattenspieler-Bau.

Die "Master Edition"

Technics‘ größter technischer Wunsch war es, das legendäre ‚G‘ Modell mit einer limitierten Auflage auf ein nie dagewesenes Niveau zu liften, mit den besten hauseigenen Entwicklungen wie der ΔΣ-Antriebstechnologie und dem rauscharmen Schaltnetzteil. Die Motivation von Technics war es, einfach den besten SL-1200-Plattenspieler aller Zeiten zu bauen und gleichzeitig ein begehrtes Sammlerstück zu schaffen, das auch optisch einen hohen Wiedererkennungswert besitzt.

Modernste Antriebstechnik durch die ΔΣ-Drive-Technologie

Technics‘ ΔΣ-Drive-Technologie stellt das perfekte Sinussignal für den eisenkernlosen Direktantriebsmotor bereit. Durch die PWM-Signalerzeugung mit ΔΣ (Delta-Sigma)-Modulation, wie sie in den komplett digital arbeitenden Verstärkern von Technics eingesetzt wird, können die Motorvibrationen auf ein absolutes Minimum herabgesetzt werden, was zu einer enormen Drehgenauigkeit im Verlauf der Rotation der Platte führt.

Modernste Antriebstechnik

Diese Technics-eigene Technologie wurde zuerst im SL-1200GR2-Plattenspieler von Technics verwendet und später im SL-1300G an den Start gebracht, wo sie mit dem hochentwickelten eisenlosen Doppelrotor/Einzelstator-Motortyp kombiniert wurde, der eine extrem hoch liegende Rotationspräzision für eine überwältigend authentische Schallplattenwiedergabe liefert. Wie beim SL-1300G verwendet Technics auch bei der Master Edition der Serie SL-1200G/1210G den eisenkernlosen Doppelrotor/Einzelstator-Motor, der unerwünschtes Polruckeln außer Kraft setzt und ein hohes Antriebsdrehmoment zum Zweck einer überragenden Rotationsstabilität bereitstellt.

Für die Master Edition der Serie SL-1200G/1210G wurde dieser Motortyp durch eine verstärkte Statorplatine mit nichtmagnetischen Schrauben weiter optimiert, wodurch kleinste Vibrationen nochmals reduziert werden konnten, um den sensiblen Abtastprozess effizient zu glätten. Ein Hybrid-Encoder hält zur Drehzahlerfassung mit einem Hall-Sensor zur Rotorpositionserfassung die Geschwindigkeit der Rotation auch bei äußeren Einflüssen wie verzogenen Vinylscheiben präzise ein, um auch bei kritischen akustischen Instrumenten wie dem Klavier mit seiner Temperatur und Anschlagdynamik der Tasten oder der Geige mit ihrer feinen, filigranen Darstellung eine stimmige Wiedergabe zu gewährleisten.

Mechanische Konstruktion der Extraklasse

Aufwändiger Aufbau

In der Master Edition vom SL-1200G/1210G werden alle elektronischen Motorantriebstechniken mit der mechanisch nahezu optimalen Produktplattform kombiniert, die das Modell „G“ auszeichnet. Das 4-schichtige Unterchassis aus Aluminium-Druckguss und BMC (Bulk Moulding Compound) wird um eine 10mm starke, strichgeschliffene Aluminium-Deckplatte und eine schwere Gummibeschichtung des Unterchassis ergänzt. Daraus ergibt sich ein unter mechanischen Aspekten enorm steifes Fundament, das unerwünschte Vibrationen im Sinne eines ungestörten Abtastprozess der Schallplatte unterdrückt. Ein zusätzlicher Gewinn. Für die untadelig präzise Rotation ist der 3-schichtige Plattenteller aus Aluminiumdruckguss, schwingungsdämpfendem schweren Gummi auf der Unterseite und einer edlen, 2 mm dicken Messingplatte für eine weitere Vibrationsreduzierung vorgesehen. Zusammen mit der Vollgummimatte erreicht das Gesamtgewicht der Konstruktion üppige 3,6kg, was eine hohe Massenträgheit ermöglicht, die zu einer vollumfänglich gleichmäßigen Rotation beiträgt und eine außergewöhnliche Anfassqualität bietet. Jeder Plattenteller der Master Edition der Serie SL-1200G/1210G wird einzeln auf speziellen Maschinen ausgewuchtet, um eine perfekte Rotation ohne die geringsten Unebenheiten sicherzustellen.

Hinterer Teil des Tonarms

Tonarm von vorn aus gesehen

Der hochempfindliche S-förmige Magnesium-Tonarm mit Präzisionslagern, die ein extrem geringes Losbrechmoment ermöglichen, kann die vibrationsfreie Chassis- und Antriebstechnik für ein präzises Ablesen der Schallplatten-Tonspur komplett ausnutzen. Hocheffiziente Dämpfungsfüße mit dem synthetischen Hightech-Absorbermaterial α-Gel halten externe Vibrationen von der Standfläche fern und garantieren so einen ungestörten Musikgenuss.

Hochentwickelte Stromversorgungs-Technologie

Die hervorragenden Eigenschaften des mechanischen und elektronischen Antriebssystems werden durch das neue, mehrstufige Schaltnetzteil unterstützt, das ähnlich dem im Referenz-Plattenspieler SL-1000R verwendeten Exemplar aufgebaut ist. Es handelt sich um eine Kombination aus einem rauscharmen Hochgeschwindigkeitsnetzteil, das mit über 100 kHz arbeitet, und einer Rauschunterdrückungsschaltung, die verbleibendes Rauschen durch Einspeisen des gegenphasigen Stroms eliminiert. Aufgrund dieser Methode wird ein außergewöhnlich geringes Grundrauschen erreicht, was wiederum ein erstklassiges Signal-Rausch-Verhältnis ermöglicht und die Wiedergabequalität des Musiksignals weiter optimiert.

Sammlerstück und Ikone des Plattenspielerbaus

Der Master Edition SL-1200G/1210G Plattenspieler als das ultimative, limitierte Modell der SL-1200 Serie weist im Hinblick auf das Design charakteristische Stilelemente auf, um die produktspezifische Exklusivität zu vorteilhaft zu betonen. Daher ist die Sonderedition mit den folgenden goldfarbenen Elementen ausgestattet, um sich vom „G“-Standardmodell zu unterscheiden: Tonarm mit goldfarbener Lackierung, Headshell mit goldfarbenem Aufdruck des Technics-Logos, Deckplatte mit goldfarbenem Technics-Logo, Logoplakette „Master Edition“ mit Seriennummer, und eine Staubschutzhülle mit goldfarbenem Technics-Logo-Aufdruck.

Jetzt beschäftigen wir uns mit dem Rest der Kette.

Referenz-Verstärker SU-R1000

SU-R1000

Der Technics SU-R1000 ist schon so etwas wie eine Legende im Portfolio und wird zu einem Kaufpreis von 8.499 EUR angeboten. Der exzellent verarbeitete SU-R1000 liefert bei 1 kHz, 0,5 Prozent Klirrfaktor, 8 Ohm 20 kHz LPF 150 Watt pro Kanal. An vier Ohm sind es, unter sonst identischen Bedingungen, 300 Watt/Kanal. Wir hatten den nobel auftretenden Vollverstärker auch schon vor einiger Zeit im großen Praxistest.

Zwar findet sich beim Premium-Vollverstärker kein HDMI-Terminal, ansonsten ist aber nahezu alles vorhanden: First Class-Lautsprecherkabel-Anschlussterminals (LS-Paare A+B), Analog In: XLR (Line), Line 1, Line 2 (Cinch), Phono XLR (Balanced), Phono Cinch L/R, Phono Earth, sowie auch eine digitale Anschluss-Eingangssektion. Digital In: Coax 1, Coax 2, Optisch 1, Optisch, PC1, PC2 (USB), USB-A für Updates, eine Control-Buchse. An Ausgängen sind vorhanden (analog): Rec Out (Cinch), Rec In (Cinch), sowie ein Pre-Out (Cinch), und Main In (Cinch).

Technisch greift man in die Vollen, zum Beispiel durch eine spezielle Jitter-Reduktionsschaltung, die aus einem Taktgenerator für das Noise Shaping zur Jitter-Reduzierung im unteren sowie einem besonders exakt arbeitendem Abtastraten-Konverter im hohen Frequenzbereich besteht. Technics setzt zusätzlich auf eine besonders hochwertige PWM-Wandlerbaugruppe, um Fehler bei der Konvertierung in PWM (Pulse Width Modulation) praktisch unmöglich zu machen. Weiter geht es mit dem Feature ADCT (Active Distortion Cancelling Technology), was grundsätzlich für eine optimale Zusammenarbeit mit den angeschlossenen Lautsprechern sorgt. Bei unterschiedlichsten Lautsprechertypen wird eine hervorragende Klangleistung sichergestellt, indem Abweichungen zwischen dem Lautsprecher-Ausgang und dem JENO-Ausgang ermittelt werden. Im Anschluss daran wird das digitale Ausgangssignal entsprechend korrigiert.

Sehr hochwertige Verarbeitung

Der Technics SU-R1000 verwendet ein Schaltnetzteil für eine höchst stabile Stromversorgung. Die "Advanced Speed Silent Power Supply" entfernt störendes Modulationsrauschen, indem das System die Schaltfrequenz ins 400 kHz-Band legt. Zudem wird ein "Super Low Noise Regulator" für geringstmögliches Rauschen in hohen Frequenzbereichen verbaut.

Technics verwendet im SU-R1000 vier unabhängige Stromversorgungseinheiten für verschiedene Schaltungsblöcke, um jeden Schaltkreis optimal bedienen zu können. Der Phono-EQ, der diffizile Analogsignale verarbeitet, ist dabei besonders anfällig für Rauschen, das über die Stromversorgungsleitung übertragen wird. Daher verwendet der SU-R1000 separate Stromversorgungen für die analogen sowie die digitalen Schaltungen in der Vorverstärkerstufe. Auch verwendet er eigene Stromversorgungen für den linken und rechten Endstufen-Kanal. Mittels der vier unabhängigen Netzteile eliminiert der SU-R1000 effektiv leitungsinduzierte Störungen zwischen den Schaltungsblöcken. Das ermöglicht einen enormen Signal-/Rauschabstand bei exzellenter Kanaltrennung.

Zur Phono-Wiedergabe gleich noch ein Detail: Der "Crosstalk Canceller" misst das Übersprecher des Tonabnehmers und führt im Anschluss eine Rückwärtskorrektur mit dem integrieren DSP durch. Die Übersprechcharakteristik wird optimiert, das führt zu einem exakteren Klangbild und einem erweiterten räumlichen Aufbau.

Im Team mit dem SL-G700 M2

Besagter Phono-Eingang wie auch die analogen Eingangsschaltkreise besitzen einen vollständig diskreten Aufbau. Die USB-Eingangsschaltung ist zudem mit einem Kondensator aus hochwertigem Rubin-Glimmer und einem Power-Conditioner mit magnetischen Kohleschichtwiderständen versehen worden. So wird elektrisches Rauschen blockiert und externe Störsignale präsentieren sich als drastisch herabgesetzt. Der A/D-Wandler ist mit einem Hochleitungs-Chip von Asahi Kasei Microdevices (AKM) zur präzisen Analog/Digital-Wandlung bestückt.

Beleuchtete VU-Meter

Der gesamte Aufbau des SU-R1000 geriet aufwändig. Sowohl der obere und untere Bereich als auch die einzelnen Schaltungsblöcke werden durch massive Stahlschirmbleche voneinander getrennt. Diese Elemente sind zusätzlich noch für die Optimierung der Gehäusesteifigkeit verantwortlich. Die Frontplatte ist 10 mm dick, während die Seitenwände und die obere Abdeckung aus 6 mm-Aluminiumplatten bestehen. Die massiven Gerätefüße, die das Gehäuse tragen, werden aus Gusseisen hergestellt.

Technics SB-G90M2 Standlautsprecher

Der SB-G90M2 ist ein Dreiwege-Bassreflex-Standlautsprecher aus der Grand Class-Serie, ist der SB-G90M2, der sich exzellent mit einem Technics-Verstärker kombinieren lässt.

Zusammen mit einem Lautsprecher aus dem SC-CX700-Ensemble

Als zentrales Chassis verwendet der Schallwandler einen von Technics entwickelten Zweiwege-Koaxialtreiber mit 25-mm Hochtonkalotte im Zentrum und 160 mm Mitteltonmembran aus Aluminium. Abgerundet wird der Standlautsprecher durch zwei ebenfalls jeweils 160 mm messende Tieftöner. Die SB-G90M2 verfügen über Technics‘ Advanced Phase Precision Driver-Technologie. Aufgrund von Computer-Analysen und Simulationen konnte man mit der "Finite Elemente Methode" Struktur und Form des Koaxial-Treibers optimieren, damit Eigenresonanzen und Verzerrungen deutlich reduziert werden.

Koaxialer Treiber

Das koaxiale Chassis ist in einer im Inneren des Gehäuse eingebauten "zweiten" Schallwand unterbracht. Diese Prinzip wurde aufgrund geringstmöglicher Störungen der klanglichen Reinheit gewählt. Auch das Gehäuse haben die Technics-Ingenieure wirkungsvoll optimiert und daher mit zusätzlichen Versteifungen ausgestattet. Über einen mehrfach gefalteten Wave Guide verfügt die Konstruktion ebenfalls.

Basschassis

Außerdem werden durch eine präzise berechnete Menge von akustischem Dämmmaterial an ausgesuchten Stellen ein Großteil der störenden Gehäuseresonanzen eliminiert. Zudem bringen die SB-G90M2 Boxen ein doppeltes Paar von Anschluss-Schraubklemmen für Bi-Wiring und Bi-Amping mit.

Außer der eben beschriebenen Kette stehen noch weitere Technics-Komponenten hier in Leipzig.

Technics SC-CX700 Aktiv-/Streaminglautsprecher

SC-CX700 in Terracotta

Bei den SC-CX-700, die hier vor Ort in allen drei Farben gezeigt werden, handelt es sich um drahtlos kommunizierende Aktiv-/Streaming-Lautsprecher mit 200 Watt Gesamtausgangleistung zum Setpreis von 2.499 EUR, die mit ihrem Dinamica-beschichtetem Gehäuse besonders attraktiv auftreten. Wir hatten das moderne, leistungsstarke Ensemble, das über einen HDMI-ARC-Anschluss für die einfache Verbindung mit dem Smart-TV verfügt, auch bei uns zum Test in der Redaktion.

Und hier in elegantem Grau

Natürlich sind TIDAL Connect, Spoitfy Connect und Qobuz Connect, an Bord, ebenso Roon ready, und AirPlay 2 sowie Google Chromecast. Zusätzliche Plattformen, die man mit den SC-CX-700 nutzen kann, umfassen beispielsweise Amazon Music und Deezer, zudem gibt es eine Internet Radio-Funktion. Das SC-CX-700 Set kann man komfortabel mittels der Technics Audio Center App einrichten sowie bedienen. Neben dem Zugriff auf sämtliche Streaming-Services, ist beispielsweise auch die praktische Space Tune-Funktion über die App bedienbar. Drei Space-Tune-Modi sind vorkonfiguriert: Frei, Wand oder in der Ecke, damit die beiden eleganten Wireless-Lautsprecher bei jeder räumlichen Situation ihr akustisches Potential komplett freisetzen können. Variante vier: Automatische, individuelle Abstimmung mit Hilfe des integrierten Mikrofons.

Zusammen mit dem SL-40 CBT Plattenspieler mit Bluetooth

Den SL-40 CBT (799 EUR) hatten wir auch im Test

Die Anschlusssektion beinhaltet praktischerweise auch einen Phono MM-Eingang, sodass man mit den SC-CX-700 auch in Verbindung mit Plattenspielern einsetzen kann, die keinen eigenen Phono-Entzerrer besitzen. Technisches Kernmerkmal ist das "Technics Orchestration Concept", das verschiedene Lautsprecher-, Verstärker- und Signalverarbeitungs- Technologien zusammenfasst. Die Technics Signature Sound Technology besteht aus der akustischen Solitude-Konstruktion (eigene Gehäusesektionen für Elektronik und Lautsprecher-Komponenten), dem Phase Precision Treiber 4 als Koaxialchassis, der JENO-Engine für optimierte Signalverarbeitung und der präzisen Membransteuerung.

Technics SU-G700M2 und Technics SL-G700M2 - das japanische Dreamteam

Set aus SU-G700M2 und SL-G700M2

Ebenfalls zu sehen in Leipzig sind die Modelle SU-G700M2 (Stereo-Vollverstärker) und SL-G700M2 (Universalplayer mit Disc-Laufwerk sowie umfangreichen Streaming-Funktionen). Das Set aus beiden edlen Geräten wird als „Jubiläumspaket“ zum 60. Geburtstag der Marke Technics für 4.999 EUR anstatt normal für 5.598 EUR offeriert - dieses verlockende Angebot geht noch bis zum 31.12.2025.

Hier geht es zum Jubiläums-G700 PACK direkt bei Technics

Wir hatten beide Produkte im Einzeltest:

Den kraftvollen Stereovollverstärker SU-G700M2 und den äußerst flexibel einzusetzenden Multiformat-Player SL-G700M2. Richtig interessant wird es, wenn beide Komponenten als Team auftreten.

Klangstarkes und üppig ausgestattetes "Team"

Die zwei Technics-Komponenten punkten mit dezent-noblen Erscheinung und der hohen Materialqualität. Sie beeindrucken darüber hinaus mit einem kompromisslos auf Hochleistung getrimmten Layout innen. Zunächst fällt auf, dass das in mehrere Kammern aufgeteilt ist, zum Zweck bestmöglicher Unterdrückung von potentiellen gegenseitigen Störungen der empfindlichen Baugruppen. Zudem legte Technics bei den Grand Class-Modellen den Fokus auf eine leistungsstarke sowie sauber arbeitende Stromversorgung. Dass möglichst wenig Zeitlauffehler im digitalen Signal, bekannt als „Jitter“, auftreten, gehört natürlich auch mit dazu.

Rechte Seite der Komponenten

Von großem Interesse, um ein Team aus dem SL-G700M2 und dem SU-G700M2 zu formen, ist die Systemsteuerverbindung. Das Legen der erforderlichen Kabel findet bei abgezogenem Netzkabel seitens des SU-G700M2 statt. Beide Control-Buchsen am Multiformat-Player sowie am Vollverstärker verbindet man mittels eines Systemkabels miteinander. Zudem benötigt man noch ein Kabel vom koaxialen Digitalausgang am SL-G700M2 zum koaxialen digitalen Eingang am SU-G700M2. Im Anschluss wird das Netzkabel wieder angeschlossen, und der Vollverstärker ist bereit, in Betrieb genommen zu werden. Im nächsten Schritt bewegt man sich ins Setup-Menü des SU-G700M2 und navigiert mit den Pfeiltasten bis zum Punkt „System Control“. Unter diesem Punkt bestätigt man mit „OK“. Über die Pfeiltasten wird nun die Eingangsquelle fürs verbundene Gerät, also den SL-G700M2, bestimmt. Nach der Auswahl wird „OK“ gedrückt, und die Konfiguration ist abgeschlossen - die Systemsteuerung ist ab jetzt betriebsfertig.

Kommen wir zu den Eigenschaften der beiden Devices und starten mit dem SL-G700M2.

Erstklassige Kette zum erstklassigen Preis

SL-G700M2

Der SL-G700M2 setzt auf zwei ESS ES9026PRO DAC-Chips im Dual Mono-Design für eine äußerst exakte, zeitrichtige D/A-Wandlung und besitzt ein mehrstufiges, besonders rauscharm arbeitendes Netzteil. Kennzeichen ist auch die aktive Geräuschunterdrückung durch Stromeinspeisung. Im Inneren finden sich vier unabhängige Bereiche: Stromversorgung, digitale Sektion, analoge Sektion sowie geschirmten Disc-Laufwerk mit niedrigstmöglichem Laufgeräusch. Für Stabilität sorgen die 7 mm starke Aluminium-Frontplatte, 3 mm starke Aluminium-Seitenteile und ein dreischichtiges Gehäuse, ebenso die Disc-Basis aus Aluminium-Druckguss. Zur Ausstattung gehören die Funktion “Pure Disc Playback“ für optimierte Klangqualität sowie extrem umfangreiche Netzwerk- und Streamingfunktionen: WiFi- und Bluetooth-Modul, Apple AirPlay 2, Google Chromecast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Roon ready, Deezerund Internet Radio-Portal sowie ein MQA-Decoder. Unterstützt werden bis zu 384 kHz/32-Bit PCM, bis zu 11,2 MHz DSD. Das Gerät kann zudem komplett über die App gesteuert werden.

Nun ist der SU-G700M2 an der Reihe.

SU-G700M2

SU-G700M2 im Detail

Der Vollverstärker leistet 140 Watt an 4 Ohm und 70 Watt an 8 Ohm. Er weist ein dreiteilig aufgebautes Innenleben mit speziellen Trennwänden zwischen den einzelnen Sektionen und die Load Adaptive Phase Calibration (LAPC) für bestmöglichen Klang unabhängig vom Impedanzverlauf des angeschlossenen Lautsprechers auf. Im Inneren arbeitet eine moderne digitale Verstärkung (Advanced Digital Amplification) durch JENO-Engine für geringstmöglichen Jitter. Ein äußerst rauscharmes Schaltnetzteil befindet sich ebenfalls im konsequent aufgebauten Geräteinneren. Wer auch noch einen Plattenspieler verbinden möchte, verwendet den regelbaren Phono MC-Eingang. Fürs ungestörte Hören mit an Bord ist noch ein AA-Kopfhörerverstärker für klaren, reinen Klang, und für höchstmögliche akustische Reinheit steht ein echnics-exklusiver Blockkondensator aus dem SU-R1000 im Netzteil.

Unser Tipp

Das Technics-Gespann weiß durch die nahtlose Zusammenarbeit ebenso wie durch den realistischen, kraftvollen und zugleich detaillierten Klang zu überzeugen. Die enorme Funktionsvielfalt und das hohe Maß an Flexibilität des SL-G700M2 setzt Maßstäbe ebenso die fundierte, authentische Verstärkung mittels des SU-G700M2. Mit diesen beiden Komponenten holt man sich mit Liebe zum Detail entwickelte, absolut langzeitstabile Komponenten ins Haus, die jeder Wiedergabeaufforderung mit exzellenter Qualität nachgehen.

Fazit zum Technics-Auftritt in Leipzig

Das Setup in Leipzig

Technics ist zum 60-jährigen Firmenjubiläum stärker denn je und feiert auf den Mitteldeutschen HiFi-Tagen mit Nachdruck und limitierten Grand Class Plattenspieler-Editionen. Passende kraftvoll-authentisch aufspielende Verstärker, Highend-Universalplayer, aufwändig aufgebaute Lautsprecher und umfangreich ausgestattete aktive Lautsprecher-Sets mit Streaming-Funktion zeigen den enormen Umfang des Portfolios.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 08. November 2025