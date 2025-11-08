Mitteldeutsche HiFi-Tage 2025: SVS führt Ultra Evolution Pinnacle und Ultra Evolution Bookshelf + SB-3000 vor

Auf der Suche nach richtig gutem, vollmundigen Sound, einer Optik mit hohem Wiedererkennungswert und einer guten Portion High Tech? Dann lohnt es sich, auf die SVS Ultra Evolution Pinnacle und auf die SVS Ultra Evolution Bookshelf zu achten, die aktuell auf den Mitteldeutschen Hifi-Tagen in Leipzig vorgeführt werden.

Das Setup

Mit der Ultra Evolution-Baureihe, so SVS, interpretiert man das Design von Lautsprechern komplett neu. Insgesamt besteht die Baureihe aus sieben Modellen, die sich durch hochentwickelte Treiber, äußerst resonanzarme Gehäuse und, daraus resultierend, durch mitreißenden, klaren & dynamischen Klang auszeichnen. Die Lautsprecher der Serie eignen sich für Stereo-Setups ebenso wie für Mehrkanal-Konfigurationen. Dank der enormen Expertise von SVS auf dem Gebiet aktiver Subwoofer ist es darüber hinaus ein Leichtes, auch den Bassbereich mit besonderer Stärke abzudecken. So auch in Leipzig, hier wurde der Ultra Evolution Bookshelf zusammen mit dem SB-3000 Aktivsubwoofer vorgeführt. Als Elektronik setzt SVS auf enorm leistungsstarke Devices des auch uns wohl bekannten norwegischen Herstellers Hegel.

SVS Ultra Evolution Pinnacle

Großer Standlautsprecher (rechts)

Für 2.999 EUR pro Stück ist der große Standlautsprecher wahlweise in Klavierlack schwarz, Klavierlack weiß oder in echtem schwarzem Eichenfurnier erhältlich.

Der Ultra Evolution Pinnacle Standlautsprecher ist ein imposanter Standlautsprecher, (1.275 mm hoch, 300 mm breit, 460,7 mm tief, inklusive Gitter, Füßen und Anschlussklemmen) mit dem – die entsprechende Elektronik vorausgesetzt – auch große Hörraume exzellent beschallt werden können. Zudem kann man den großen, pro Stück 43,7 kg wiegenden Schallwandler auch im Mehrkanal-Setup einsetzen, wenn äußerst leistungsstarke Lautsprecher für Front Links/Rechts gefragt sind.

Rückseite, unterer Bereich

Der Frequenzgang im Raum liegt bei 24 Hz bis 40 kHz (+/-3 dB), und die Nennimpedanz bei 6 Ohm. Die Empfindlichkeit gibt SVS mit 88 dB (2,83 V bei 1 Meter Full-Space, 300 Hz – 3 kHz) an, und rät zu Verstärkern mit einer Leistung von 20 bis 300 Watt pro Kanal, wobei wir hier schon etwas „kräftiger“ mit minimal 90 bis 100 Watt/Kanal starten würden.

Rückseite, oberer Bereich

Es finden sich zwei 3" messende, nach hinten abstrahlende Bassreflexöffnungen und Stoffgitter mit magnetischem Haltesystem. Mitgeliefert werden Elastomer Absorberfüße, höhenverstellbar und einfach anzuschrauben, auf der Rückseite findet sich zudem das Bi-Wiring/Bi-Amping-Anschlussterminals.

Hochtöner, von den beiden Mitteltönern eingefasst

Bestückt ist der Ultra Evolution Pinnacle mit einem extrem schnell reagierenden 2,45 cm Aluminium-Kalottenhochtöner mit einer zusätzlichen Diamant-Kohlestoff-Beschichtung für maximale Steifigkeit. Ein FEA-optimierter Diffusor steht für klare, realistische Höhen. Insgesamt stellt das System einen erweiterten Frequenzgang bereit und eignet sich daher auch sehr gut für die Wiedergabe von Hi-Res-Audio-Material. Weiter finden sich zwei 5,25″ (16.5cm) Mitteltöner mit einer Membran aus Verbundglasfaser-Werkstoff, der ein ausgezeichnetes Steifigkeits-/Masseverhältnis garanitert.

Unterer Bereich, vorne

Die Körbe werden aus präzisionsgegossener Aluminiumlegierung gefertigt. Sie stehen für eine präzise Ausrichtung der Komponenten und maximieren die Wärmeableitung im Sinne bestmöglicher thermischer Verhältnisse. Weitere Merkmale umfassen einen belüfteten Kapton-Schwingspulenkörper, der außergewöhnlich leicht ist und so für ein hervorragende Dynamik und ein tadelloses Einschwingverhalten verantwortlich ist. Den Bassbereich übernehmen vier 8-Zoll (20,32cm) Tieftöner, die nach dem Force Balance Array-Prinzip arbeiten und die eine Verbundglasfasermembran mit ausgezeichnetem Steifigkeits-/Masseverhältnis für hohe Empfindlichkeit und Kolbenverhalten über den Durchlassbereich hinaus besitzen. Die Körbe bestehen auch bei den Tieftontreibern aus präzisionsgegossener Aluminiumlegierung, zudem findet sich ein belüfteter Schwingspulenkörper aus Aluminium, der zur Maximierung der thermischen Kontrolle bei gleichzeitiger Minimierung von Luftkompressionsartefakten bei hohen Antriebspegeln.Dafür, dass jedes Chassis im optimalen Arbeitsbereich ist, sorgt eine 3-Wege-Frequenzweiche mit hochwertigen Kondensatoren, Spulen, Widerständen und einer enorm belastbaren Leiterplatte.

Zum Aufbau des Lautsprechers gibt es ebenfalls einiges zu schreiben, Die akustisch zentrierte Architektur richtet die Mittel- und Tieftöner-Arrays rotationssymmetrisch um den Hochtöner aus und ermöglicht es auf diese Weise, dass tiefe, mittlere und hohe Frequenzen vom gleichen effektiven Punkt im Raum ausgehen und so auch ein aus zeitlicher Perspektive absolut korrektes, stimmiges akustisches Bild generieren. Die zeitlich abgestimmte Gehäusegeometrie führt zu Zeitverzögerungen im Mikrosekundenbereich zwischen den Treibern und garantiert daher, dass das effektive akustische Zentrum jedes Treibers genau den identischen Abstand vom Hörer hat.

Terminals hinten

Das Resulatat ist ein kompromisslos exaktes Klangbild und eine optimierte Linearität und Direktionalität über die gesamten Übergangsfrequenzen hinweg - wir waren auch überrascht, wie sauber und fundiert der große Standlautsprecher in der Lage ist, aufzuspielen. Die bereits erwähnten vier 8-Zoll-Tieftöner in Force-Balanced Opposed Array (Kraftausgleichend) Anordnung entfalten in nahezu jedem Raum tiefe, präzise und homogen verteilte Bässe. Gleichzeitig steht dieses Arbeitsprinzip für eine gegen Null gehende Vibrationskraft auf das Gehäuse und andere Komponenten. Die äußerst stabile 25 mm Treiberschallwand ermöglicht eine resonanzfreie Montage aller Treiber. Was den Rest des Gehäuses angeht, so handelt es sich um eine FEA-optimierte 18 mm Konstruktion, clever angebrachte Verstrebungen und eine effektive Schalldämmung setzen akustische und strukturelle Resonanzen auf ein absolutes Minimum herab. Die charakteristische, abgeschrägte vordere Schallwand sowie die bündig eingelassenen Treiber setzen die Kantenbeugung herab und verbessern den Frequenzgang auf der Achse sowie außerhalb der Achse.

SVS Ultra Evolution Bookshelf

Bookshelf-Speaker

Flexibel einzusetzen ist der Ultra Evolution Bookshelf-Lautsprecher (1.499 EUR/Paar). Er ist in drei attraktiven Ausführungen erhältlich: Klavierlack schwarz, Klavierlack weiß und in echtem schwarzen Eichenfurnier. Letztere Ausführung ist ideal z.B. für den Einsatz im dedizierten Heimkinoraum, weil sich auf der matten Oberfläche nichts spiegeln kann. Der Ultra Evolution Bookshelf kann universell verwendet werden: Als 2.0- oder 2.1-Sterolösung oder aber im Mehrkanal-Setup, hier kann man den Lautsprecher vorn oder im Rear-/Back Surround-Bereich aufstellen. Aber eigentlich ist der Schallwandler mit der charakteristischen Formgebung viel zu schade, um ihn am irgendeinem Platz im Heimkino verschwinden zu lassen.

Unverwechselbare Optik

Er eignet sich nämlich vortrefflich als Blickfang im Wohnzimmer und als Garant für sauberen, dynamischen Stereoklang. Er weist einen Frequenzgang im Raum von 40 Hz bis 40 kHz (+/-3 dB) und eine Nennimpedanz von 6 Ohm auf. Die Empfindlichkeit gibt SVS mit 87 dB (2,83 V bei 1 Meter Full-Space, 300 Hz – 3 kHz) an und rät zu Verstärkerleistungen zwischen 20 und 150 Watt. Die Bassreflexöffnung strahlt nach hinten ab, und das präzise gefertigte Abdeckgitter aus Stoff hält magnetisch. Aufklebbare Elastomer-Füße werden mitgeliefert. Für den optimalen Anschluss zuständig sind vergoldete Lautsprecherkabel-Schraubanschlüsse. Mit Gehäuseabmessungen von 378 mm (H) x 220 mm (B) x 285,7 mm (T) erweist sich der Ultra Evolution Bookshelf-Speaker als kompakt genug, um nahezu an jedem Ort Aufstellung beziehen zu können. Die Gesamtabmessungen inklusive Gitter, Füße und Anschlussklemmen betragen dann 382 mm (H) x 220 mm(B) x 295,6 mm (T), das Gewicht liegt bei 8,6 kg.

Hochwertige Treiberbestückung

Mit welchen Treibern ist der Ultra Evolution Bookshelf bestückt? Als Hochtöner fungiert ein 2,45cm D1 Aluminium-Kalottenhochtöner. Ein FEA-optimierter Diffusor steht für luftige, unverfälschte Höhen und makellose Klarheit. Eine extrem steife Diamant-Kohlenstoff-Beschichtung auf der Aluminiumkuppel ermöglicht eine Hochfrequenzdarstellung, die über das menschliche Hörvermögen hinaus erweitert wird, und eine enorm hohe akustische Authentizität garantiert. Der 16.51cm messende Mittelton-Tieftöner besitzt eine Verbundglasfaser-Membran mit exzellentem Steifigkeits-/Masseverhältnis.

Terminals hinten

Lautsprecherkörbe aus präzisionsgegossener Aluminiumlegierung garantieren eine exakte Ausrichtung der Komponenten und optimieren ferner die Wärmeableitung Für die hohe Performance mit verantwortlich ist auch der belüftete Schwingspulenkörper aus Aluminium. Er maximiert die thermische Kontrolle, zugleich werden Luftkompressionsartefakten bei hohen Antriebspegeln minimiert. Für die passende Aufteilung der Klanganteile zwischen den Chassis sorgt eine 2-Wege-Frequenzweiche mit hochwertigen Kondensatoren, Spulen, Widerständen und einer hochbelastbaren Leiterplatte.

Die spezielle Optik des Lautsprechers dient übrigens auch dem bestmöglichen Klang, denn die im Sinne einer homogenen Akustik abgestimmte Gehäusegeometrie führt zu Zeitverzögerungen im Mikrosekundenbereich zwischen den Treibern und stellt so sicher, dass das effektive akustische Zentrum jedes Treibers exakt den identischen Abstand vom Hörer hat. Die 25 mm Treiberschallwand ermöglicht eine starre, resonanzfreie Montage aller Treiber. Der Ultra Evolution Bookshelf besitzt eine FEA-optimierte 18 mm Gehäusekonstruktion. Spezielle Verstrebungen und die passende Schalldämmung verhindern akustische sowie strukturelle Resonanzen.

SVS SB-3000

SB-3000

Der aktive Subwoofer SVS SB-3000 für 1.449 EUR ergänzt die Ultra Evolution Bookshelf exzellent bei der Arbeit im tieffrequenten Bereich, sodass wir hier von einem äußerst gelungenen 2.1 Setup sprechen können.

Der SVS SB-3000, wahlweise in Klavierlack Schwarz oder in Schwarze Esche Premium-Furnier lieferbar, ist mit einem vorn angeordneten 33 cm messenden High-Excursion SVS-Treiber und der 800 Watt diskret auf MOSFET Basis aufgebauten 2,500+ Watt RMS Peak Power Sledge Endstufe ausgestattet, was auch im größeren Hörraum für enorme Leistungsreserven steht. Dabei tritt der SVS SB-3000, der mit anschraubbaren Gummifüßen zum Kunden kommt, mit Abmessungen (mit Grill) von 39,7 cm (H) x 38,6 cm (B) x 45,2 cm (T) nicht zu ausladend auf. Das Gewicht von 24,7 kg dokumentiert, dass im Inneren viel hochwertige Technik zum Einsatz kommt.

Basstreiber

Das MDF-Gehäuse wird durch Innenverstrebungen optimal stabilisiert. Hinzu kommt ein resonanzarmes Sicherheitsstahlgitter für den Schutz der Membran. Die Verstärkereinheit mit der Intelligent Control Interface (ICI) Steuerungseinheit befindet sich auf der Rückseite.

Rückseite

Was kann man zum 33 cm Langhub-Treiber festhalten? Es kommt ein Finite Element Analysis (FEA)-optimierter Aluminium-Gusskorb zum Einsatz, und eine verbesserte Effizienz und reduzierte Masse garantiert eine flachflankige 2″ Split-Wind-Schwingspule. Zwei groß dimensionerte 7,1″ Ferritmagnete erzeugen eine hoch liegende magnetische Kraft, um eine enorme Auslenkung (für einen enorm hohen maximaln Schalldruck) möglich zu machen. Es finden sich ferner vier 24-polige, versilberte, hochtemperaturfeste Litzendrahtleitungen, die durch die 6,5-Zoll-Nomex-Verbundspinne aus Verbundmaterial geführt werden. So entsteht eine leistungsstarke elektrische Verbindung vom Verstärker zur Schwingspule. Dazu gehören auch ein Aluminium-Dustcap sowie eine performante Polkernentlüftung für bessere Kühlung, niedrige Geräusche, und reduzierte Luftkompression. Präzisionsgefertigte Motorelemente und eng tolerierte Aufhängungsteile ermöglichen eine untadelige Linearität bei vollem Hub.

Kompakt und leistungsfähig

Wenden wir uns dem eingesetzten Class D-Verstärkermodul zu. Es beeindruckt mit 800 Watt RMS Dauerleistung (2500+ Watt peak), und mit 25 Amp 600 Volt MOSFET Ausgangs-Transistoren. Es findet sich ein RCA-Stereo-Ein-/Ausgang mit extrem breiter Eingangsspannung für Consumer-Verwendung und auch für professionelle Audioanwendungen. Zur Ausstattung gehört ein stufenlos regelbarer Tiefpassfilter und ein 50-MHz-Analog-Audio-DSP mit doppelt präziser 56-Bit-Filterung für stets präzise, kontrollierte Wiedergabe. Der Anwender kann eine Tiefpass-, Phasen-, Polaritäts- und Raumverstärkungskompensation mit drei parametrischen EQs für eine perfekte Ausrichtung und Anbindung an Lautsprecherpaare und optimierte Raumanpassung vornehmen. Die leistungsstarke SVS Bluetooth DSP-Steuerungs-App steht für iOS- und Android-Geräte bereit und bietet drei Benutzervoreinstellungen für eine individuelle Abstimmung. Merkmal des SVS SB-3000 ist auch die rückseitige ICI-Benutzeroberfläche (Intelligent Control Interface) mit hellen, hintergrundbeleuchteten Bedienelementen. Es finden sich eine Auto/On-Funktionalität und 3-30 V AC / DC-Trigger für maximalen Komfort. Im Standby-Betrieb liegt der Stromverbrauch lediglich bei 0,5 Watt.

Fazit

Lautsprecher mit einem optischen hohen Wiedererkennungswert und beeindruckender akustischer Leistung: Wer hätte das noch vor einigen Jahren von SVS gedacht. Bei aktiven Subwoofern war man stets eine Macht, aber die Lautsprecher des Hauses konnte man getrost unter "ferner liefen" abhaken. Dass sich dies jetzt komplett gedreht hat, ist schon sehr erstaunlich, denn mit den sauber abgestimmten, sehr pegelfesten und dynamischen SVS Ultra Evolution-Lautsprechern haben die erstklassigen aktiven Subwoofer des Hauses nun die perfekte Ergänzung bekommen.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 08. November 2025