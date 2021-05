Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

MEGASPECIAL: Alles Wissenswerte zu Sky Ticket plus Bild- und Toneindrücke

"Stream, was du liebst. Exklusive Serien, aktuelle Blockbuster und der beste Live-Sport" - mit dieser Einführung stellt Sky das Format Sky Ticket auf der eigenen Website vor. Wir möchten Ihnen in diesem Special alles Wissenswerte zu Sky Ticket näherbringen und gehen auch auf Bild- und Tonqualität, die Auswahl an Inhalten und auf die Konkurrenz von Netflix und Amazon Prime Video ein. Oben ein Screenshot der Sky Ticket App (Apple iPad Pro 2020) mit aktuellen Film-Highlights.

Was ist Sky Ticket? Hier die Facts in aller Kürze. Mit dem Streaming-Dienst Sky Ticket kann man das Programm von Sky ohne lange Vertragsbindung genießen. Es gibt verschiedene Pakete und Modelle, die man auswählen kann. Diese stellen wir später genau vor. Man kann mit Sky Ticket Serien, Filme und Live-Sport streamen, und auch auf das Live-Programm von Sky zurückgreifen. Das Streaming erfolgt, wie üblich, jederzeit und an jedem Ort auf Abruf. Man braucht keinen Sky-Receiver für die Verwendung von Sky Ticket. Zudem ist Sky Ticket jederzeit kündbar. Kleiner Nachteil für Ultra HD-Fans: Sky Ticket gibt es nur in maximal 1.080p. Aber, Hand aufs Herz: Wer einen Fernseher mit solidem Upscaling auf Ultra HD/4K besitzt, wird mit der Bildqualität ohne Probleme leben können. Was HDR anbetrifft: HDR-Inhalte sind derzeit noch Sky Q vorbehalten.

Sky Ticket ist auch für Fussball-Fans erste Wahl

Kommen wir nun zu einem wichtigen Punkt, den wir schon eben erwähnt haben. Es gibt verschiedene Formen, Sky Ticket verwenden zu können. Zahlreiche TV-Brands machen es dem Anwender einfach und stellen eine passende App bereit, die sogar auf den entsprechenden Smart TVs schon vorinstalliert ist. Aber nicht nur Smart TV, auch moderne Game-Konsolen, TV Sticks und Smartphones/Tablets bieten Sky Ticket über App.

Die App gibt es zum Beispiel für folgende Hersteller/Plattformen:

Samsung Smart TVs ab dem Modelljahr 2015 (mit Tizen-Betriebssystem)

LG Smart TVs ab Modelljahr 2014 (mit LG webOS-Betriebssystem)

Sony Smart TVs mit Android-Betriebssystem ab dem Modelljahr 2016

Sony PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox Series S

Im März 2021 ist Sky Ticket auf Fire TV Stick (2. und 3. Generation), Fire TV Stick Lite und Fire TV Stick 4K gestartet. Anfang Mai wurde die Verfügbarkeit der App auf Fire TV Cube und ok. Smart Fire TVs ausgeweitet. Auf Grundig Smart Fire TVs sowie Fire TV-Soundbars von TCL und Nebula beginnt der Rollout in Kürze.

Sky Ticket auf einem 2020er iPad Pro (11,1 Zoll)

Natürlich ist die Sky Ticket App für Apple iOS-Devices und für Android- sowie wie schon erwähnt Amazon Fire Devices verfügbar.

Sky Ticket seit April 2021 auch auf Huawei Smartphones/Tablets

Zudem ist Sky Ticket ab April 2021 für alle Smartphones und Tablets von HUAWEI erhältlich.

Zum Schluss noch ein cooles Feature von Sky Ticket: Kunden mit einem Entertainment oder Entertainment & Cinema Ticket sehen in der Sky Ticket App auf Samsung und LG Fernsehern, oder einer der Spielekonsolen bei mehr als 1.000 Serienepisoden ab sofort eine Information zur Verfügbarkeit der nächsten Folge. Optimal für den nächsten Serien- Marathon oder um sein Lieblingsprogramm zu jedem Zeitpunkt verfolgen zu können.

Sky Ticket - die verschiedenen Modelle

Welche Modelle für die Nutzung von Sky Ticket gibt es? Wir stellen sie nun vor:

Entertainment & Cinema

Neueste und exklusive Top-Serien, wie Sky Originals und HBO-Serien sowie die besten Serien von FOX, TNT Serie, Showtime, ABC plus eine riesige Auswahl an kompletten Serien, Dokumentationen und Kids-Inhalten, jederzeit auf Abruf

Großes Kino mit aktuellen, angesagten Blockbustern: Filme schon kurz nach dem Kino direkt bei Sky Ticket.

Über 1.000 Filme für jede Stimmung - Action, Comedy, Drama, Sci-Fi oder Krimi

Jederzeit kündbar

2 parallele Streams

Monatlicher Preis: 14,99 EUR

Preis im 1. Monat: 10,99 EUR

Entertainment

Die beliebte Serie "Your Honor"

Neueste und exklusive Top-Serien, wie Sky Originals und HBO-Serien sowie die besten Serien von FOX, TNT Serie, Showtime, ABC plus eine riesige Auswahl an kompletten Serien, Dokumentationen und Kids-Inhalten, jederzeit auf Abruf

Auf 2 Geräten gleichzeitig streamen

Der erste Monat kostet 7,49 EUR, danach monatlich 9,99 EUR

Jederzeit kündbar

Supersport Jahr

Live-Sport nimmt einen wichtigen Platz bei Sky Ticket ein

Alles rund um die Bundesliga, Formel 1, Formel 2 etc. plus viele Dokus

Alle Sky Einzelspiele in der Bundesliga & 2. Bundesliga in voller Länge

Konferenzen der Bundesliga und der zweiten Bundesliga

Alle Spiele des DFB-Pokals und der Premier League

Formel 1, Formel 2, Formel 3 und Porsche Supercup

Handball, Tennis und Golf

Wanda Diamond League

Highlight-Clips & Dokus auf Abruf

Anzahl paralleler Streams: 2

Kündbar ab dem 13. Monat

Aktionspreis 19,99 EUR/Monat für 1 Jahr, danach, ab 13. Monat, 29,99 EUR pro Monat

Supersport Monat

Alle Sky Einzelspiele in der Bundesliga & 2. Bundesliga in voller Länge

Konferenzen der Bundesliga und der zweiten Bundesliga

Alle Spiele des DFB-Pokals und der Premier League

Formel 1, Formel 2, Formel 3 und Porsche Supercup

Handball, Tennis und Golf

Wanda Diamond League

Highlight-Clips & Dokus auf Abruf

Anzahl paralleler Streams: 2

Jederzeit kündbar

Preis pro Monat: 29,99 EUR

Sport Monat:

Konferenzen in der Bundesliga und in der 2. Bundesliga

Alle Spiele des DFB-Pokals und der Premier League

Handball, Tennis und Golf

Highlight-Clips & Fokus auf Abruf

Anzahl paralleler Streams: 1

Jederzeit kündbar

Preis/Monat: 9,99 EUR

Sky Ticket TV Stick

Sky Ticket TV Stick

Auf Smart TVs manch anderer Hersteller gibt es die App derzeit noch nicht. Hier kann man dann den Sky Ticket TV Stick verwenden. Der auf Roku basierende Sky Ticket TV Stick benötigt am Fernseher einen freien HDMI-Eingang und einen USB-Slot für die Stromversorgung.

Es gibt die folgenden Sky Ticket Pakete inklusive dem Sky Ticket TV Stick:

2 Monate Serien & Filme plus TV Stick:

Die neuesten Serien parallel zum US-Start

Die besten Serien von HBO, FOX, TNT etc.

Zahlreiche Sky Originals

Auf 2 Geräten gleichzeitig streamen

die aktuellsten Blockbuster kurz nach dem Kino

Über 1.000 der beliebtesten Filme

Preis 29,99 EUR

Ab dem dritten Monat noch 14,99 EUR

Jederzeit kündbar

3 Monate Serien plus TV Stick:

Die neuesten Serien parallel zum US-Start

Die besten Serien von HBO, FOX, TNT etc.

Zahlreiche Sky Originals

Auf 2 Geräten gleichzeitig streamen

Preis 29,99 EUR

Ab dem dritten Monat noch 9,99 EUR

Jederzeit kündbar

1 Monat Supersport + TV Stick:

Die Konferenzen der Bundesliga und der 2. Bundesliga

Alle Spiele der Premier League

Alle Spiele und Konferenzen des DFB-Pokals

Alle Spiele der Handball-Bundesliga

die besten Turniere der ATP World Tour, PGA Tour & European Tour

Alle Sky Einzelspiele der Bundesliga, 2. Bundesliga

Formel 1, Formel 2, Formel 3 und Porsche Supercup

Highlight-Clips & Dokus auf Abruf

Auf 2 Geräten (freie Auswahl) gleichzeitig streamen

Preis: 29,99 EUR

Am dem 2. Monat weiterhin 29,99 EUR

Monatlich kündbar

3 Monate Sport + TV Stick:

Die Konferenzen der Bundesliga und der 2. Bundesliga

Alle Spiele der Premier League

Alle Spiele und Konferenzen des DFB-Pokals

Alle Spiele der Handball-Bundesliga

die besten Turniere der ATP World Tour, PGA Tour & European Tour

Auf 1 Gerät streamen

Preis: 29,99 EUR

Am dem 4. Monat 9,99 EUR

Monatlich kündbar

Was lässt sich ansonsten zum Sky Ticket TV Stick sagen? Das Device im Format eines USB-Sticks ist ordentlich verarbeitet und wird mit einer guten, kompakten Fernbedienung ausgeliefert.

Kompakte Fernbedienung

Der Sky Ticket Stick benötigt einen freien HDMI-Slot und einen freien USB-Slot für die Stromzufuhr

Das Gehäuse besteht aus schlichtem Hartplastik, die Tasten sind angenehm gummiert. Rechts seitlich befindet sich die Lautstärkeregelung, hier kann man den Pegel des TV-Soundsystems steuern. Der Sky TV Stick hat keine besonders empfangsstarke WLAN-Einheit. Daher empfiehlt es sich Router oder einen Repeater in der Nähe aufzustellen, idealerweise im selben Raum mit höchstens 4 oder 5 Metern Distanz. Wände zwischen Router/Repeater und dem Tv Stick sollten vermieden werden. Die Naviagation in den Menüs klappt mit der Fernbedienung tadellos, nur ab und zu kommt es zu Verzögerungen beim Umsetzen von Bedienbefehlen. Man kann den Sky Ticket Stick entweder ausschalten, oder aber er versetzt sich selber in den Ruhezustand, der durch einen Bildschirmschoner gekennzeichnet ist.

Welche Apps gibt es auf Sky Ticket in Verbindung mit dem Sky Ticket TV Stick?

Film & TV-Apps

Sky Ticket

Disney+

Amazon Prime Video

ZDF Mediathek

ARD Mediathek

Pluto

crunchyroll

MUBI

News & Sport Apps

Tagesschau.de

Red Bull TV

ALJAZEERA

Euronews

WSJ Live

Deutsche Welle

Nautical Channel

TED

The Economist Films

Zoomin TV

France 24

Video- und Foto-Apps:

YouTube

Happy Kids 2

Vimeo

ifood.tv

Trip Smart

Tech Smart TV

AFV

BBQ Pit Lords

The Food Channel

Roku Media Player

flickr

Musik-Apps:

Spotify

tunein

vevo

Deezer

DanceTelevision

TracePlay

Der Sky Ticket TV Stick ist nicht nur für Sky-Content der richtige Partner, sondern auch für zahlreiche Apps wie unter anderem die Mediatheken von ARD und ZDF, YouTube oder Disney+. 2020 kam unter anderem Prime Video neu ins Portfolio. Auch Musik mittels Spotify kann man über Sky Ticket praktischerweise hören, wenn man über ein Spotify-Konto verfügt. Natürlich finden sich auch zahlreiche Alternativen wie z.B. Deezer.

In Verbindung mit dem Sky TV Stick dauert es unserer Meinung nach ziemlich lange, wenn man nach Beenden einer dieser Apps wieder zu Sky Ticket zurückkehren möchte. Hier merkt man eben doch, dass ein externes Device wie ein kleiner TV Stick bei weitem nicht so leistungsstark sein kann wie ein moderner Smart TV. Natürlich hängt die Länge der Verzögerungen auch von der Qualität der Internetverbindung abhängt.

Auf zwei Devices gleichzeitig streamen (Reine Ticket-Pakete plus Ticket plus TV-Stick-Pakete)

Bei zahlreichen Sky Ticket-Varianten kann man auf 2 Devices parallel streamen

Allen Kunden, die ein Monatsticket für Entertainment, Entertainment & Cinema oder Supersport, besitzen, stehen zwei parallele Streams zur Verfügung. Wert zusammen in einem Haushalt lebt und unterschiedliche Präferenzen hat, kann sich freuen, denn während der Ehemann auf dem Smart-TV die Fußball-Bundesliga schaut, kann die Gattin auf dem Notebook ihre Lieblingsserie genießen, um mal ein klassisches Klischee zu bedienen. In modernen Haushalten kann natürlich auch der Gatte sein Kochmagazin auf dem Tablet anschauen, während die Dame des Hauses das Formel 1-Training auf dem Smart-TV betrachtet.

Sky Ticket - mehr über die inhaltlichen Schwerpunkte des vergangenen Jahres

Zahlreiche erstklassige Serien (Screenshot von der iPad-App)

Im Jahr 2020 tat sich enorm viel auf Sky Ticket. In den 12 Monaten des Jahres 2020 gab es so viele Neuerungen wie nie zuvor. Und 2021 kommt z.B. noch exklusiv (bis auf die 4 Rennen, für die sich RTL nachträglich, aber natürlich mit massiv störender Werbung, die Übertragungsrechte gesichert hat) die Formel 1 hinzu, für viele Sportfans (zu denen sich auch der hier schreibende Redakteur zählt) ein Grund, sich für Sky Ticket zu entscheiden.

Generell gilt: Mit dem Entertainment & Cinema Ticket kann man preisgekrönte Sky Originals, exklusive HBO-Serien und aktuelle Blockbuster genießen - und das alles erstmals seit 2020 in einem Ticket. Dank des nicht zu hohen Preises von 14,99 Euro und vieler Verbesserungen ist es jetzt attraktiver denn je, auf diese Form von Sky Ticket zurückzugreifen.

Mit Sky Ticket kann man zudem 24 Stunden Serien und Filme auf bis zu 30 Live-TV- Sendern anschauen. Bei den Themen ist für jeden etwas dabei: Eine enorme Vielfalt an Sportarten, hochwertige Serien und Filme inklusive hoch aktueller Blockbuster sowie interessante Dokumentationen (je nach gebuchtem Sky Ticket-Modell). Je nach Gerät gibt es bis zu 30 Live TV-Sender.

2020 kamen für Sky Ticket Kunden ein abwechslungsreiches Live-Programm auf zahlreichen neuen Sendern wie Sky Cinema Thriller HD, Sky Atlantic, Nat Geo Wild HD, 13th Street und Universal TV hinzu. Dabei wurden die neuen Sender ohne Aufpreis integriert.

Programm auch für Kids

Viele Folgen von "Heidi"

Beliebte Highlights für Kids

Mit Sky Ticket kauft man auch ein tolles Programm für die Kids ein. Bereits 2020 kamen mit Nick jr. und Nick Toons neben Junior, Boomerang und Cartoon Network zwei weitere beliebte Sender und ihre Lieblingshelden wie „SpongeBob Schwammkopf“, „Paw Patrol“ und „Dora and Friends“ hinzu, sowie viele weitere sehenswerte Kindersendungen.

Was gibt es genau für Kids? Neben den Auswahl-Oberpunkten "Für dich" und "Highlights" finden sich:

NickToons

nick jr.

CN Cartoon Network

Boomerang

Junior

Rubrik "komplette Staffeln"

Rubrik "Läuft gerade"

Was kam im Mai 2021 hinzu?

Die neuen Sky Ticket Highlights im Mai möchten wir hier präsentieren:

Serien, Shows & Dokumentationen:

Wynonna Earp (iPad-App)

Die Liga vor der Liga – Fußball nach dem Krieg (2.5.) – Spiegel Geschichte

Intergalactic S1 (6.5.)

Rocco Schiavone S4 (7.5.) – Fox

Blutiger Schnee – Das Rätsel vom Djatlow-Pass S1 (7.5.) – Spiegel Geschichte

Code 404 S1 (11.5.)

Killer Siblings – Mörderische Geschwister S1 (11.5.)

The Mopes S1 (11.5.) – TNT Comedy

Wynonna Earp S4b (13.5.) – Syfy

Il Cacciatore – The Hunter S1+2 (15.5.) – Spiegel Geschichte

City on a Hill S2 (18.5.)

Die Goldbergs S8 (20.5.)

The Unicorn S2 (20.5.)

Mare of Easttown S1 (21.5.)

The Rookie S3 (21.5.) – Fox

Der Dingo-Mord – Tod im Outback S1 (21.5.) – Spiegel Geschichte

Die Kultschrauber S2 (24.5.) – Spiegel TV Wissen

Elliott, der Junge von der Erde S1 (24.5.) – Cartoon Network

S.W.A.T. S4b (26.5.)

Final Appeal – Fehlurteile auf dem Prüfstand S1 (26.5.)

Wirecard – Die Milliarden-Lüge (20.5.)

Zoey’s Extraordinary Playlist S2 (30.5.)

Deadly Cults S1 (31.5.)

Neue Filme:

Trauma Center (iPad-App)

The Fanatic (1.5.)

Downhill (3.5.)

Disturbing the Peace (7.5.)

Der Fall Richard Jewell (8.5.)

Harriet – Der Weg in die Freiheit (10.5.)

Trauma Center (14.5.)

Out of Play – Der Weg zurück (15.5.)

Die schönste Zeit unseres Lebens (17.5.)

Abducted (19.5.)

The New Mutants (21.5.)

Six Minutes to Midnight (22.5.)

Shadow (24.5.)

Bill & Ted retten das Universum (28.5.)

Im Bett mit Holly (29.5.)

Lucy in the Sky (31.5.)

Wir kommen zu weiteren Serien- und Film-Neustarts:

Superstore S2 (3.5.)

Beim ersten Mal (4.5.)

Schitt’s Creek S2 (5.5.)

Railroad Tigers (5.5.)

Running Scared (16.5.)

The Mindy Project S2 (19.5.)

Ein Colt für alle Fälle S1-2 (21.5.)

Der schwarze Falke (24.5.)

Hinzu kommen neue Kids-Hits:

Scooby-Doo

Scooby-Doo und wer bist Du? S2 Fortsetzung (3.5.) – Boomerang

Teen Titans Go! S6 Fortsetzung (3.5.) – Cartoon Network

Au, Schwarte! S1 (3.5.) - Junior

Der kleine Nick S2 Fortsetzung (3.5.) - Junior

Grizzy und die Lemminge S3 (10.5) – Boomerang

Pat, der Hund S2 Fortsetzung (24.5.) - Boomerang

Elliott, der Junge von der Erde S1 (24.5.) – Cartoon Network

Sky Ticket - die Inhalte, die technischen Rahmenbedingungen und die monatlichen Kosten in unserer Bewertung

Top-Filme wie "Tennet" auf Sky Ticket

Top-Serien wie "Game Of Thrones"

Vorab eines: Niemand kann von sich behaupten, den perfekten Überblick über alle VoD-Dienste zu haben, um mit 100 Prozent Objektivität zu urteilen: Das ist die absolute Nummer 1, das ist eher nicht so prickelnd etc. Denn zum einen sind Geschmäcker verschieden, und zum anderen ändert sich beinahe täglich etwas am Angebot. Wir möchten es trotzdem versuchen, ohne einen 100 Prozent objektiven Anspruch, und vergleichen Sky Ticket mit Netflix und Amazon Prime Video.

Der Vergleich startet mit einer Schlappe für Sky Ticket: Von der schieren Größe des Angebots gerät man natürlich unweigerlich ins Hintertreffen. Bewerten wir aber die Qualität, sieht es aus unserer persönlichen Perspektive komplett anders aus: Serien wie "Das Boot" oder "Chernobyl", sowie wirkliche Top-Blockbuster großer Produktionen sorgen bei uns für Freude. Vom zugebenermaßen vergleichsweise kleinen Angebot kann man einen Großteil anschauen, das gilt für Filme, Serien und Dokumentationen. Das sieht unserer subjektiven Meinung nach bei Netflix anders aus. Klar, es gibt auch dort vortreffliche Serien, die man so gern schaut, dass man sich am liebsten alle Staffeln in einem Rutsch "reinziehen" möchte. Aber auch viele Inhalte, die lieblos produziert und inhaltlich entsprechend schwach sind.

Gerade die Netflix-Eigenproduktionen sind, von wenigen leuchtenden Einzelfällen abgesehen, erschreckend schlecht. Wie erwähnt: Andere dürfen das selbstverständlich anders sehen. Was top ist bei Netflix: Viel liegt in Dolby Vision und mit Dolby Atmos vor. Das gibt es bei Sky Ticket nicht, daher erfolgt bei den Noten für die technischen Rahmenbedingungen ein Rückschlag - während wir hier Netflix sehr gute Zensuren ausstellen möchten, auch wenn "Dolby Atmos + Dolby Vision" keinesfalls automatisch ein Qualitätsmerkmal für Top-Ton und Spitzen-Bild darstellt. In der Regel aber ist die Güte wirklich überzeugend. Was noch prima ist: Für Sony- und Panasonic-TVs (derzeitiger Stand) gibt es den sogenannten "Netflix Calibrated" Bildmodus. Dieses Bildprogramm wurde in enger Zusammenarbeit zwischen Netflix-Bildexperten und den Ingenieuren der TV-Brands entwickelt. Das Bild wirkt ungemein realistisch, farbecht und differenziert, ein Volltreffer, das muss man ehrlich sagen.

Wenden wir uns Amazon Prime Video zu. Technisch gibt es hier auch Material in Dolby Vision oder, im Gegensatz zu Netflix, auch in HDR10+ als zweite der dynamischen HDR-Normen. Das sorgt für eine ausgezeichnete Bewertung. Ebenso, dass man als Prime-Kunde im Prime-Abonnement bereits einen Grundstock an Filmen und Serien etc. hat. Die Inhalte, die man umsonst bekommt, sind auch keinesfalls qualitativ unterdurchschnittlich. Weder technisch und inhaltlich - vieles ist wirklich brauchbar, Chapeau.

Was wir kritisieren, ist die undurchsichtige Preispolitik. Keine zusätzlichen Modelle, wie z.B. "Top-Movies & Serien", wo man z.B. für 15 EUR zahlreiche Channels und ein Abo für aktuelle Top-Filme buchen kann. Nein, viele hervorragende Filme müssen zu teils völlig überzogenen Gebühren (i.d.R von 1,99 bis 9,99 EUR) in HD geliehen werden. Hinzu kommen weitere Gebühren für die Abos von Channels (z.B. BBC-Channel) von z.B. 3,99 EUR pro Monat. Klar, wird jetzt mancher sagen, das ist doch gut, wenn man nichts in ein Abo nehmen muss, was man nicht will. Natürlich birgt es Vorteile, wenn man alles einzeln auswählen kann, aber die Kosten explodieren dann und liegen weit über denen für Sky Ticket oder Netflix (die jüngst fürs Premium-Abo (inklusive 4K die monatliche Gebühr auf 17,99 EUR und fürs normale Full HD Abo mit Streaming auf bis zu 2 Devices auf 12.99 EUR angehoben haben).

Zu guter Letzt noch 2 Vorteile von Sky Ticket: Der mögliche Zugriff auf Live TV und das hervorragende Sport-Angebot. Die Formel 1 werbefrei erleben zu dürfen, war für den Autor dieser Zeilen der letzte ausschlaggebende Grund, auf Sky Ticket zu setzen. Günstig, so unsere Bilanz, ist Sky Ticket nicht. Gerade dann, wenn man Sport- und Film-/Serien-Fan ist, kommt schon einiges zusammen. Aber: Dadurch, dass monatlich gekündigt werden kann, ist es möglich, sich von Überflüssigem auch schnell wieder zu trennen.

Netflix und Prime Video bei LG direkt auf der "Magic Remote"

Philips-Remote mit Direktzugriff auf Rakuten TV und Netflix

Samsung-Remote mit Netflix, Prime Video und Rakuten TV

Sony mit YouTube, Netflix, Disney+ und Prime Video

Insgesamt ist Sky insgesamt natürlich nicht so eine "Macht" wie Amazon Prime Video oder Netflix. Gerade diese beiden Anbieter (Apple TV, Disney+ und Rakuten TV holen allerdings auf) haben sich eine komfortable Position gesichert. Auf den Fernbedienungen praktisch aller gängigen Smart TVs findet sich mindestens eine Direktwahltaste für Netflix, immer häufiger auch für Amazon Prime Video und manchmal auch für Disney+ und Rakuten TV.

Bildgüte und Klang

Sky Ticket gibt es nur in maximal 1.080p und ohne HDR. Wie sieht es denn trotz dieser Einschränkungen mit der Bildqualität aus?Wir haben Sky Ticket auf dem Philips OLED+ 935 (über TV Stick) und auf den LG Modellen 65NANO917NA und 65NANO867NA (über App) laufen gehabt und waren mit der Bildqualität sehr zufrieden. Selbst ein 2017er Sony Bravia A1 (für den es die Sky Ticket App ebenfalls gibt) hinterließ noch einen tadellosen Eindruck, und auch auf dem preiswerten LG 65NANO867NA konnte man sehr zufrieden mit der Bildgüte des hochskalierten Sky-Materials sein.

Nun folgen einzelne Beispiele.

Apple iPad Pro plus Apple AirPods Pro als "mobile Lösung" mit Wonder Woman 1984 und dem "Fia Pure Motorsport" Magazin

Wonder Woman auf der iPad App

Ist die Bildgüte auf 2020er iPad Pro ebenfalls gut, und wie ist die Akustik in Verbindung mit den AirPods Pro? Wir starten Wonder Woman 1984 und sind sehr angetan vom klaren, sauber nivellierten Bild. Das riesige Stadion gleich zu Beginn wirkt ungemein authentisch, trotz des relativ kleinen Screens des iPad Pro (11,1 Zoll Version) sieht man nahezu alle Details.

Natürlich gibt es Wonder Woman 1984 auch mittels der Sky Ticket App für LG-TVs

Die ruhigen Kamerafahrten überzeugen ebenfalls, kaum Ruckeln, kaum sichtbare Pixel, nahezu kein Rauschen. Das liegt natürlich auch daran, dass schon das 2020er iPad eine solide Basis für eine ausgezeichnete Vorstellung bietet. Das Fell der Pferde, der sandige Boden, die Hautfarben an den nackten Armen der Zuschauerinnen und in den Gesichtern der Protagonisten wirken extrem dynamisch und auch ausreichend authentisch.

Das Bild erscheint zudem plastisch und auch hintere Bildebenen werden noch nahezu ohne Schärfeverlust präsentiert. Die Akustik mit den AirPods Pro hat mehr Feuer, als wir erwartet hätten: Kräftiger Bass, sehr schöne Räumlichkeit, der Music Score, aber auch die Effekte und die Stimmen werden tadellos aufbereitet. Schauen wir nun "Fia - Pure Motorsport - Episode 1". Klanglich top - lebendig, mit nachdruck im Bassbereich - erstaunlich gut für eine solche Doku. Die AirPods Pro müssen alles geben - mit dem Resultat, dass man sich sehr gut ins Geschehen eingebunden fühlt.

Nur die Stimme des Sprechers wird etwas spitz, übertreibt man es mit der Lautstärke. Visuell ist das Bild farblich angenehm neutral, und mit einer natürlichen Bildschärfe versehen. Bewegungen werden flüssig präsentiert. Nur ab und zu leichte Flimmereffekte (z.B. bei Mustern) und minimale Pixelbildung sowie Treppenstufen. All dies aber in einer lediglich schwachen Ausprägung.

Philips OLED+ 935 mit B&W Soundsystem, Sky Ticket TV Stick, das Boot, Staffel 1, Episode 2

Top-Serie: "Sky Original" - "Das Boot" (Screenshot vom iPad)

"Das Boot" als "Sky Original" ist eine schauspielerisch hervorragend gespielte, mitreißende Serie in 2 Staffeln, die uns in die dramatischen Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs zurückversetzt. Trotz "nur" 1.080p Auflösung schauen wir auf ein sehr sauberes, scharfes Bild mit nur geringem Rauschen und nur geringem Auftreten von Flimmern (an Kanten) oder anderen visuellen Unruhen. Obwohl nur SDR, wirken auch die Sequenzen in der Dunkelheit sehr präzise gestaffelt.

Unser Philips mit der 2020er P5 Engine ist allerdings auch bekannt fürs exzellente Upscaling, das dem von bereits getesteten 2021er 4K TV-Modellen praktisch in Nichts nachsteht. Die enorme Farbtreue, sichtbar an der weißen Bluse der gefangenen oder an der grauen Blazerjacke der Befragenden Fräulein Strasser, ist lobenswert und sorgt für ein authentisches Bild. Wie wir schon eingangs erwähnten, ist man mit einem Fernseher mit hochwertigem Prozessor für bestes Upscaling sehr gut gerüstet, um auch "nur" in 1.080p ein richtig gutes Bild zu erhalten.

Das Innenleben des U-Boots, aber auch die stählerne Außenhaut kommen hervorragend heraus, die Stahlplanken zeigen schon leichte Gebrauchsspuren, obwohl das U-Boot noch recht neu ist. Klanglich holt das erstklassige B&W-Soundsystem des Philips natürlich eine Menge aus dem Material. Ganz gleich, ob der Music Score beim Intro, die Stimmwiedergabe, oder auch Effekte: Alles hat Substanz, Klarheit und zudem überzeugt die homogene, nie zu spitze Gesamtdarstellung: Die tonale Balance ist auf hohem Level. Die Fahrgeräusche des U-Boots über Wasser ertönen mit hoher Präzision und glaubwürdiger räumlicher Wirkung.

Bedrückend und fesselnd: "Chernobyl"

Philips OLED+ 935 mit B&W Soundsystem, Sky TV Stick, Serie "Chernobyl": Wer mit dieser Serie einmal angefangen hat, muss bis zum Ende durchschauen. Uns ist bislang kaum eine Serie untergekommen, die so beklemmend, zugleich aber so fesselnd ist. Das liegt an der atmosphärisch dichten, authentischen Erzählweise, sodass man sich inmitten der tragischen Ereignisse im Jahr 1986 wähnt.

Visuell wird die düstere Atmosphäre exzellent verdeutlicht, und das bereits in 1.080p. Die Bilder vom Inneren des zerstörten Reaktors, vom Dach, aber auch die bedrückenden Szenen im Krankenhaus werden detailreich und sauber übertragen. Die Gesichter der Akteure kommen fein herausgearbeitet zur Geltung, und auch bei Bildern, die in fast völliger Dunkelheit spielen, ist die Durchzeichnung erstaunlich präzise.

Dazu passt die Akustik, die sehr dicht und zugleich klar wirkt. Mit einem TV, der über ein leistungsstarkes Soundsystem verfügt, oder über einen TV mit einer hochwertigen externen Soundbar sind hier akustische Erlebnisse möglich, die man so simplen klanglichen Lösungen nie zutrauen würde: Plastisch, räumlich und mit einer akkuraten Stimmwiedergabe.

Fazit

Sky Ticket in der aktuellen Form präsentiert sich als modernes, multifunktionales Streaming-Portal, das nicht billig ist - aber dafür auch eine ansprechende Qualität offeriert. Gut, viele Anbieter wie Netflix oder Amazon Prime Video haben eine deutlich größere Auswahl, die schiere inhaltliche Qualität der Inhalte ist aber ausgezeichnet. Dabei spielt es keine Rolle, ob es um Serien, Filme oder Dokumentationen geht. Hinzu kommen noch eine Vielzahl an Sport-Optionen und das Live TV Programm. Ebenfalls ist es möglich, über Sky Ticket zu einer Vielzahl an Apps zu gelangen, und auch für Kids sind tolle Inhalte verfügbar. Was die Bildqualität angeht, muss man sich derzeit mit 1.080p (max.) begnügen, und HDR bleibt aktuell Sky Q vorbehalten. Das sind definitiv Nachteile, die man offen ansprechen muss. Zugleich aber sind wir mit der Bildgüte (in 1.080p) in fast allen Fällen sehr zufrieden, auch die Klangqualität ist gut. Wer voll auf Dolby Vision & Dolby Atmos abfährt, ist natürlich bei Netflix optimal aufgehoben, aber aktuelle Bild- und Tonformate sind eben nicht alles.

Special: Carsten Rampacher

Bilder/Screenshots: Carsten Rampacher, Philipp Kind

Datum: 21. Mai 2021

