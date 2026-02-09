ISE 2026: Arcam präsentiert neue drei Radia AV-Verstärker, eine AV-Vorstufe und zwei passende Endstufen
ARCAM präsentiert auf der ISE 2026 in Barcelona erstmals neue AV-Modelle aus der Radia-Serie, die sich bezüglich des Designs an den Radia-Modellen aus dem Stereobereich orientieren. Insgesamt werden drei AV-Verstärkern, ein 16-Kanal-AV-Prozessor und zwei Leistungsverstärker angekündigt. Die drei Audio-Video-Verstärker (AVA) heißen AVA15, AVA25 und AVA35, der 16-Kanal-Audio-Video-Prozessor hört auf den Namen AVP45, und die zwei Leistungsverstärker werden unter PA4 und den PA9 geführt.
AVA15
ARCAM, der traditionsreiche Hersteller aus Cambridge feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum und kann auf eine lange Geschichte bezüglich des B aus leistungsstarker Mehrkanalverstärker-/Receiver zurückblicken. Angefangen beim Delta 150 Nicam-Tuner im Jahr 1990 über den Xeta 1 aus dem Jahr 1995 – den weltweit ersten audiophilen AV- Verstärker – bis hin zur letzten Generation von sehr erfolgreichen AV-Receivern und AV-Vorstufen.
Die neuen ARCAM Radia AV-Modelle kombinieren das Industriedesign der Radia-Serie, das mit einem hohen Wiedererkennungswert aufwarten kann, mit satten Leistungsreserven, einem durchdachten Bedienkonzept und mit einer umfangreichen, modernen Ausstattung
Fernbedienung
Optische Merkmale umfassen ein schwarzes Gehäuse mit bewusst gsetzten gelben Kontrastelementen und hochauflösende 6,5-Zoll-Farbdisplays bei allen AV-Verstärkern und bei der AV-Vorstufe. Die ARCAM Radia App steht für die Einrichtung, Voreinstellungen und das Streaming bereit. Sämtliche Modelle unterstützen Dolby Atmos und DTS:X, wobei die Modelle AVA25, AVA35 und AVP45 zusätzlich mit Auro-3D aufwarten können. Die Verbindungsmöglichkeiten umfassen Bluetooth 5.4 mit Auracast, HDMI (einschließlich HDMI eARC) sowie hochauflösendes Streaming über Apple AirPlay, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect. Alle Modelle verarbeiten Audio mit bis zu 24 Bit/192 kHz und sind Roon Ready.
Mitgeliefertes Mirofon von oben
Und von unten
Die neuen Geräte AVA15, AVA25, AVA35 und AVP45 sind auch hinsichtlich Lautsprechereinmessung/Room EQ zeitgemäß ausgestattet. Sie unterstützen Dirac Live Active Room Treatment (ART) – neben Dirac Live Room Correction und Dirac Live Bass Control – und ermöglichen so eine effiziente, präzise Optimierung. Durch die aktive Koordination aller Lautsprecher optimiert ART die Basssteuerung, das Timing und die allgemeine Klarheit. In Kombination mit der Präzisionstechnik von ARCAM optimiert es das System für die Hörumgebung, sodass Musik und Filme äußerst mitreißend und lebendig präsentiert werden.
Über die AV-Verstärker und dem 16-Kanal-Prozessor hinaus hat ARCAM zwei Leistungsverstärker der Radia-Serie angekündigt, die kurz nach den AVAs und AVP noch 2026 auf den Markt kommen sollen. Der PA4 tritt mit vier Kanälen und effizienter Class- D-Verstärkung an, ideal für die Ansteuerung von Höhen-, Surround- oder Zweitbereichslautsprechern, während der PA9 neun Kanäle mit Arcam-typischer Class-G-Verstärkung (kombiniert das Beste von Class A und Class AB in einem System) bietet, optimiert für maximale Effizienz, geringstmögliche Verzerrung und zuverlässige Headroom-Reserven, sollten diese erforderlich sein.
Die ARCAM Radia-Komponenten nach Modell:
AVA15
Die Handhabung des Menüs erfolgt mit Hilfe des großen Displays
Auffällig sind die gelben Akzente
Anschlüsse
Er offeriert zwölf Kanäle für die Verarbeitung von Musik und Filmen, und unterstützt immersive Setups wie 7.1.2 oder 5.1.4 mit flexibler Lautsprecherzuweisung für zusätzliche Subwoofer, Höhen- oder Surround-Lautsprecher und Dolby Atmos- und DTS:X-Wiedergabe. Auro-3D fehlt bei diesem Modell.
AVA25 (noch keine Bilder vorhanden):
Der AVA25 ist ausgestattet mit neun Kanälen und 100 W Class-AB-Verstärkung. Laut ARCAM garantiert das mittlere Modell auch genug Leistung für größere Räume oder anspruchsvolle Lautsprecher. Der AVA25 nterstützt Dolby Atmos, DTS:X sowie Auro-3D mit Zone-2-Ausgang für Multiroom-Konfigurationen. Im Inneren besitzt er einen leistungsstarken linearen Ringkerntransformator für leistungsstarke tromversorgung auch unter hoher Belastung.
AVA35
Geräte-Logo
Front mit Display
Leuchtendes ARCAM-Logo
Enorm schick & elegant
Auch der Gehäusedeckel weist gelbe Akzente auf
Aus schräger Perspektive
Rückseite
Auch deer AVA35 besitzt neun Kanäle, allerdings mit Class-G-Verstärkung, die doppelt so effizient ist wie Class AB und bei Bedarf mehr nutzbare Leistung erzeugen kann. Die clevere Class-G-Technologie von ARCAM steht für eine kontrollierte, präzise Leistung über den gesamten Dynamikbereich. Der AV-Verstärker unterstützt Dolby Atmos, DTS:X und Auro-3D mit Matrix-Kanalzuweisung für flexible Lautsprecherkonfigurationen und derselben leistungsstarken DAC-Architektur wie bei den Stereoverstärkern der Radia-Serie von ARCAM.
AVP45
AVP45 von vorn
Lautstärkeregelung
Schräge Ansicht
Rückseite, XLR- und Cinch-beschaltet
Gerade auch unter dunklen Bedingungen sieht der Vorverstärker sehr gut aus
Fungiert als Kommandozentrale mit sechzehn Decodierungskanälen, darunter Dolby Atmos, DTS:X, Auro-3D und IMAX Enhanced. Symmetrische Ausgänge sorgen für ein sauberes Signal, und die Matrix-Kanalzuweisung ermöglicht flexible Lautsprecherkonfigurationen. Es lässt sich mit externen Verstärkern kombinieren, darunter dem PA9 Class G-Verstärker von ARCAM, und verfügt über einen Zone2-Ausgang für die Integration in mehrere Räume.
Endstufen
Zu den Endstufen gibt es leider noch keine Bilder, nur Beschreibungen.
PA4: Der kleinere Endverstärker offeriert vier Kanäle mit Class-D-Verstärkung in einem schlanken 1U-Gehäuse, das zur Erweiterung jedes Radia AV-Systems vorgesehen ist. Die Endstufe passt perfekt zu den Modellen AVA15, AVA25 und AVA35 und liefert eine sehr ansprechende, dynamische und kontrollierte Leistung für Höhen-, Surround- oder Zweitbereichslautsprecher.
PA9: Der große Endverstärker ist mit neun Kanälen mit Class-G-Verstärkung ausgestattet und wurde optimiert hinsichtlich Effizienz, geringster Verzerrung und zuverlässige Headroom-Reserven, wenn Leistung satt benötigt wird. Den PA9 sieht ARCAM als Partner für den AVP45- Prozessor vor. Durch die enormen Kraftreserven können immersive Setups mit zahlreichen Kanälen exzellent zur Geltung gebracht werden.
Preis und Verfügbarkeit
Die ARCAM Radia AVA und AVP-Modelle werden voraussichtlich ab dem dritten Quartal 2026 in den autorisierten Fachhandel kommen. Die PA-Produkte/Endstufen sind für das vierte Quartal 2026 geplant. Sämtliche sechs Produkte hatten ihren globalen Launch auf der Integrated Systems Europe ISE in Barcelona am Stand von HARMAN Luxury Audio (2F150). Die unverbindlichen Preisempfehlungen lauten wie folgt:
- ARCAM Radia AVA15: 2.990,00 EUR
- ARCAM Radia AVA25: 4.990,00 EUR
- ARCAM Radia AVA35: 6.999,00 EUR
- ARCAM Radia AVP45: 5.990,00 EUR
- ARCAM Radia PA4: 999,00 EUR
- ARCAM Radia PA9: 3.990,00 EUR
Fazit
ARCAM gibt wieder Gas auf dem Gebiet Mehrkanal. Das Design der Radia Stereo-Komponenten wurde konsequent übernommen und sorgt für einen hohen Wiedererkennungswert. Die drei AV-Verstärker und der Mehrkanal-Prozessor weisen als weiteres Erkennungsmerkmal ein großes Display auf. Die Ausstattung ist komplett, die Technik hochwertig - was man bei den Kaufpreisen auch erwarten darf.
Special: Carsten Rampacher
Fotos: ARCAM
Datum: 09. Februar 2026
Tags: Arcam • AV-Prozessor • AV-Verstärker • Endstufe • Endverstärker • Harman Luxury • Radia