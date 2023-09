IFA-SPECIAL: Yamaha True X Wireless-Surroundsystem mit ersten Klangeindrücken

DasTrue X Heimkino-System mit drahtloser Signalübertragung ist ein echtes Highlight von Yamaha. Und natürlich brachte man es zur IFA in die "Audio-Halle" 1.2a mit, um es dort, nicht ohne gewissen, durchaus berechtigten Stolz, der Öffentlichkeit "in Action" vorzuführen.

Das Yamaha True X System besteht aus mehreren Devices und kann bis zu einer vollwertigen, komplett kabellos funktionierenden Mehrkanal-Lösung, bestehend aus Hightech-Soundbar, kompaktem, aber kräftigen sowie präzisen Wireless-Subwoofer und enorm kleinen, schicken Surround-Würfeln, die man auch als Bluetooth-Lautsprecher einsetzen kann, ausgebaut werden.

Soundbar

Das Soundbar-Modell SR-X50A wird komplett im Paket mit dem SW-X100A Aktivbass (wireless natürlich) ausgeliefert. Die baugleiche SR-X40A Soundbar kommt ohne den aktiven kabellosen Subwoofer zum Kunden, was dieser aber später noch ändern kann - der Subwoofer ist auch separat zu erwerben.

Zwei der drei lieferbaren Farben

Die Soundbars verfügen über einen HDMI eARC-Ausgang, einen HDMI-Eingang, einen optisch digitalen Audioanschluss sowie AirPlay 2 plus Bluetooth - sehr praxisgerecht. Außerdem sind Spotify Connect sowie Tidal Connect an Bord und die Sprachsteuerung Amazon Alexa ist integriert.

Anzeige



Kompakte Wireless-Lautsprecher, die man auch als Bluetooth-Speaker verwenden kann

Richtige Multitalente sind die kabellosen, optionalen Surround-Lautsprecher WS-X1A, die einfach und komfortabel ins System mit eingebunden werden. Auf diese Art und Weise entsteht ein mehrkanaliges Setup, das auch Dolby Atmos unterstützt. Der WS-X1A Lautsprecher kann, wie schon angedeutet, für zahlreiche Aifgaben herangenommen werden. Er ist nach IP67-Zertifizierung vor Wasser sowie Staub geschützt, hat bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit und kann über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden werden. Der leistungsfähige kompakte Lautsprecher kann durch diese Tugenden natürlich auch separat unabhängig vom Mehrkanal-Setup verwendet werden. Dadurch, dass ein Akku eingebaut ist, ergeben sich auch für den Einsatz als Surround-Speaker weitere Vorteile, denn man braucht keine Steckdose im Rear-Bereich.

Bedienelemente auf der Soundbar

Ein schneller Tastendruck an den neuen True X Modellen reicht aus für die Verbindung, und das hat zur Folge, dass in Rekordzeit ein vollwertiges Mehrkanal-Setup bereitsteht. Mittels der schon erwähnten HDMI-Beschaltung ist es auf komfortablem Wege möglich, den Smart-TV einzubinden. Dank HDMI-eARC können auch z.B. Dolby Atmos-Signale vom Fernseher zurm Yamaha-System übertragen werden. Das ist für Streamingfans sehr interessant, viele neue Serien & Filme z.B. bei Netflix unterstützen Dolby Atmos.

Wenden wir uns weiteren Details zu. Yamaha ist schon seit Jahrzehnten für die hauseigene DSP-Technologie bekannt. Daher offerieren auch die Soundbars entsprechende Modis. Sie sind mit vier Sound-Modi sowie Clear Voice bestückt. Ganz gleich, ob Filmtonwiedergabe oder Game-Soundtrack, immer können Yamahas True X Komponenten ihre akustischen Vorzüge unter Beweis stellen.

Damit die Soundbars ein intensives Klangerlebnis anbieten können, haben die Entwickler von Yamaha die beiden Soundbars mit einer Breite von 101 Zentimetern entworfen und sich einige technische Kniffe überlegt.

Anzeige



Innenleben der Soundbar

Das clever konstruierte Innenleben unter der hochwertigen Stoffbespannung ist beispielsweise mit einer durchdacht entwickelten Bassreflexöffnung und mit akustisch optimierten Kammern ausgestattet, die für eine enorme und überraschende räumliche Weite sorgen sollen.

Überdies gibt es physisch vorhandene Top Firing-Module auf der Oberseite, die den bei Dolby Atmos gewünschten Effekt der umfassenden, dreidimensionalen Klangwiedergabe unterstützen.

Bereits dann, wenn man nur die Soundbars ohne weitere zusätzliche Komponenten verwendet, soll laut Yamaha der Klang durch Räumlichkeit und saubere Effektwiedergabe überzeugen. Sechs Treiber sind pro Soundbar verbaut und ermöglichen eine realistische Akustik - die manchem Film- und Mehrkanal-Liebhaber aber zu wenig umfassend sein dürfte. Hier kommen dann der aktive Subwoofer und die schon beschriebenen Wireless Rears mit Akku ins Spiel.

Anzeige



Besonders praktisch ist auch der Modus „ALL“ der sich via Fernbedienung an- und ausschalten lässt. Damit wird die Surround-Wiedergabe aufgehoben und Audiosignale werden von der Soundbar in Stereo und von drahtlosen Lautsprechern in Mono wiedergegeben. Dieser Modus ist beispielsweise dann hilfreich, wenn an bei Partys einen größeren Raum gleichmäßig beschallen möchte, oder wenn man an einer anderen Stelle der Wohnung den Ton des Fernsehers, der momentan favorisierten Playlist oder anderer Zuspieler hören möchte.

Der SW-X100A hat erstaunlich Tiefbass- und Kraft-Reserven

Nun noch ein paar Details zum SW-X100A: Gerade in größeren Hörräumen oder für das häufige Anhören von Filmtonspuren in gehobener Lautstärke und dem angemessenen Fundament ist der aktive Subwoofer SW-X100A die richtige Option.

Seitliche Perspektive

Zwar besitzen sowohl SR-X50A als auch SR-X40A einen integrierten 75-mm-Woofer und eine „Bass Extension“ Funktion, aber natürlich kann nicht das tieffrequente Fundament geboten werden, das ein aktiver Subwoofer freisetzt.

Für eine satte Basswiedergabe wird die SR-X50A True X Bar daher gleich ab Werk mit dem drahtlosen Subwoofer SW-X100A ausgeliefert, der 100 Watt Ausgangsleistung mitbringt, die von einem 160-mm-Chassis umgesetzt werden. Im gleichen modernen Erscheinungsbild wie die gesamte True X Serie kann der Tieftonspezialist kabellos und praktisch an jedem beliebigen Ort im Wohnzimmer aufgestellt werden - ganz gleich, ob vertikal oder horizontal.

Fehlen noch einige Details zum WS-X1A, der sich mit drei Worten umschreiben lässt: Elegant, flexibel und wasserdicht. Neben seiner Funktion als Surround-Lautsprecher der True X Serie arbeitet er auch als portabler Bluetooth-Lautsprecher.

Umschalter Surround/Solo auf der Oberseite

Dafür muss lediglich vom Surround-Modus in den Solo-Modus umgeschaltet werden werden, das geht auf der elegant integrierten Oberseite. Aufgrund der Abmessungen (H x B x T) von 10,5 x 8,8 x 8,8 Zentimetern, IP67 mit Schutz vor Staub und Feuchtigkeit und Bluetooth in Version 5.0 sind auch außerhalb des Heimkino-Systems viele Verwendungsmöglichkeiten vorhanden. Für den Strandurlaub, den Besuch am Badesee oder die spontane Party nach Feierabend ist man mit diesem kompakten Klang-Experten bestens gerüstet.

Sehr nützlich ist auch ein angebrachtes Gewinde für die Wandmontage, das natürlich ebenso auf Balkon oder Terrasse zum Einsatz kommen kann. Gerade für die Verwendung im heimischen Wohnzimmer, aber natürlich auch für den Wochenedausflug ist die optionale Ladestation CC-T1A ein praktisches Zubehör. Damit ist der kompakte Lautsprecher immer geladen und bereit für den Abend im Heimkino oder das Picknick am See.

Der Speaker setzt auf einen 55-mm-Treiber samt zwei Passivmembranen, was zu einer soliden Basswiedergabe und einer ordentlichen Räumlichkeit führt. Der portable Lautsprecher hält bis zu 12 Stunden ohne Pause durch, bevor er mit dem beiliegenden USB-C-Kabel wieder an die Steckdose muss.

Mittels vier Bedienelementen auf der Oberseite kann die Musik gestoppt und wieder gestartet sowie in der Lautstärke reguliert werden. Weiterhin ist noch eine Taste angebracht, die den WS-X1A vom Solo- in den Surround-Modus schaltet, wie schon kurz angesprochen. Sind ein oder zwei Lautsprecher mit einer True X Soundbar verbunden, lässt sich deren Lautstärke bequem mit der Fernbedienung an den Abstand zum Hörplatz anpassen. Zudem ist auch bei diesem Modell die Clear Voice-Funktion mit an Bord.

Weiter auf: Nächste Seite

Seiten: 1 2

Tags: Bluetooth-Lautsprecher