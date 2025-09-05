IFA 2025: Valerion als Premium-Subbrand von AWOL Vision präsentiert den VisionMaster Max Highend-Beamer

Heute war in großer Tag für Valerion, den Experten für High-End-Heimkino-Projektoren und der Premium-Submarke von AWOL Vision. Der VisionMaster Max wurde im großen Kreise in Form einer Pressekonferenz präsentiert, kurz vor seiner offiziellen Markteinführung in Europa feierte das neue Flaggschiff somit in Berlin sein Debüt und gewährt dem europäischen Publikum eine exklusive Vorschau auf einen Projektor der Spitzenklasse.

Der weiterentwickelte RGB-Laserprojektor, dessen Verkaufsstart für Oktober vorgesehen ist, setzt auf zahlreiche innovative Neuerungen: eine tiefe, satte, umfassende Schwarzdarstellung, außergewöhnliche Schärfe sogar in dunklen Szenen, und auch die perfekt passende Akustik mit dem speziell entwickelten ThunderBeat™-Wireless-Soundsystem sowie ein störungsfreies visuelles Kinoerlebnis dank einer neuartigen Technologie zur nahezu vollständigen Eliminierung des störenden Regenbogeneffekts.

Die Pressekonferenz

Mit dem flexiblen Wechselobjektivsystem richtet sich der VisionMaster Max an anspruchsvolle Heimkinoliebhaber, die keine Kompromisse eingehen möchte – und offeriert eine Premium-Lösung, die sich ebenso harmonisch in historische Stadtwohnungen wie in großzügige moderne Wohnräume integrieren lässt.

Nachdem der VisionMaster Max zum am höchsten finanzierten Projektor in der Geschichte von Kickstarter geworden ist (mit über 10 Millionen US-Dollar), ist er nun wirklich „das neue Schwarz“. Aufbauend auf seinem erfolgreichen Debüt markiert die Einführung des VisionMaster Max in Europa ein neues Kapitel: ein Produkt, das nicht nur für Enthusiasten entwickelt wurde, sondern für eine neue Generation europäischer Nutzer, die eine hochklassige Projektion in ihren Wohnräumen verlangen. Während der IFA 2025 können Besucher den Flaggschiff-Projektor am Stand Nr. H22-113 zusammen mit anderen Projektoren von Valerion und AWOL Vision live erleben, solange die IFA noch läuft. Der Slogan „Innovations For All“ wird von Valerion/AWOL Vision jedenfalls mit Leben gefüllt.

Beste Bildgüte durch viele Innovationen

Die neueste Generation des VisionMaster Max hebt sich durch zahlreiche Weiterentwicklungen ab – sie rückt ihn näher an professionelle Kinotechnik heran und macht ihn zum weltweit ersten Lifestyle-Projektor mit austauschbaren Objektiven, unglaublicher Projektionsflexibilität und extrem schneller Gigabit-Ethernet-Anbindung. Aufgrund seiner austauschbaren Glaslinsen mit physischem und digitalem optischem Zoom passt sich der Valerion VisionMaster Max seamless an nahezu jeden Raum sowie jede Umgebung an. Mit einem variablen Projektionsverhältnis von 0,9–2,0:1 unterstützt er alles: Von Kurzdistanzprojektionen in kompakten Räumen bis hin zu Langdistanzinstallationen in größeren Veranstaltungsorten. Das native Projektionsverhältnis von 0,9–1,5:1 ist perfekt für enge Räume, während eine optionale Zusatzlinse den Bereich auf 1,5–2,0:1 erweitert und ein Breitbildformat von 2,35:1 unterstützt, das sich optimal für großflächige Installationen über große Entfernungen eignet. Das Zusatzobjektiv besitzt einen patentierten Bajonettanschluss mit einer offenen, flexiblen Struktur, die die Kompatibilität mit Objektiven anderer führender Marken gewährleistet.

Objektivsystem

Im direkten Vergleich zum VisionMaster Pro 2 überzeugt der VisionMaster Max mit einem spürbar gesteigerten Kontrastumfang: Ein natives Kontrastverhältnis von 5.000:1 (statt 4.000:1) und ein EBL™-Kontrast (Enhanced Black Level) von beeindruckenden 50.000:1 (statt 15.000:1) sorgen aus visueller Perspektive für eine außergewöhnliche Tiefe, feinste Detailwiedergabe in dunklen Bildbereichen und intensive emotionale Wirkung des gesamten Bildes. Von der exklusiven NoirScene™ Dark Field Engine auf Höchstleistung getrimmt, die eine hochpräzise IRIS-Blende, Streulichtabschirmung und den EBL™-Algorithmus optimal miteinander kombiniert, präsentiert der VisionMaster Max dunkle Szenen mit kompromissloser Klarheit und feiner Nivellierung.

Herzstück dieser Technologie ist die Präzisions-IRIS-Blende – ein mechanisches Bauteil, das die Lichtmenge im optischen System mit höchster Präzision reguliert. Im Gegensatz zu dynamischen Blenden bleibt sie während der Wiedergabe konstant und ermöglicht so eine stabile Leuchtdichte und eine einfache Kalibrierung. Die mit einer hitzebeständigen schwarzen Beschichtung veredelten Edelstahlblätter steigern das native Kontrastverhältnis weiter: Schwarztöne wirken satter sowie authentischer, jede Szene bekommt mehr Tiefe und Dimension, dunkle Farbnuancen werden absolut differenziert wiedergegeben. Zugleich bleibt die Leuchtdichte über alle Helligkeitsstufen hinweg konstant – mit dem Ergebnis einer dauerhaft zuverlässigen Leistungsstärke bei minimalem Kalibrierungsaufwand.

Auch elegant ist das High-Tech-Device

Um die visuelle Leistung zusätzlich zu steigern, besitzt der Projektor die laut Hersteller weltweit erste Anti-RBE-Technologie (Rainbow Effects), die die Grenzen dessen, was DLP-Projektoren leisten können, erweitert. Diese neue Technologie eliminiert 99,99 % der Regenbogeneffekte, die auftreten, wenn durch schnelle Farbtrennung störende rote, grüne und blaue Blitze entstehen. Die Anti-RBE-Technologie mischt einzelne Farbfolgen so schnell, dass das menschliche Auge ein nahtloses, natürliches Bild realisiert, wodurch der Regenbogeneffekt effektiv eliminiert wird. Darüber hinaus hebt eine Steigerung der Helligkeit auf 3.500 ISO-Lumen (von zuvor 3.000) die visuelle Klarheit und Helligkeit auf ein neues Niveau.

Diesen Namen muss man sich merken

An Bord befindet sich Gigabit-Ethernet + WiFi 6E, demnach blitzschnelle Konnektivität für nahtloses 4K-Streaming und Online-Gaming. Der Valerion Beamer läuft unter Google TV, weitere wichtige Features umfassen Dolby Vision, IMAX Enhanced, HDR10+ und eine intelligente KI-Szenenoptimierung

Angetrieben wird das Gerät vom KI-optimierten MT9618 SoC mit 4 GB RAM und 128 GB eMMC für extrem flüssige Darstellung, kurze Startzeiten und reaktionsschnelle Navigation – daher optimal für Spiele und Hochgeschwindigkeitsinhalte. Vollständig integriert präsentiert sich das Devicemit Google HomeKit, Apple HomeKit, Amazon Alexa und Control4 für eine mühelose Steuerung des Smart Homes.

Ebenfalls auf der IFA 2025 vorgestellt wird das ThunderBeat™ 5.1.2 Wireless Surround Sound System, das speziell für Valerion-Projektoren optimiert wurde. Dieses beeindruckende System ist ein echtes Dolby Atmos®-System mit extrem geringer Latenz und kabelloser Übertragung. Sein authentisches 5.1.2-Kanal-Layout erzeugt eine besonders große Klangbühne mit 360-Grad-Abdeckung, die Audioqualität auf Kino-Niveau liefert und das Blockbuster-Erlebnis nach Hause bringt.

Der Preis: 4.999 EUR, mehr als fair für so viel hochentwickelte, exklusive Technologie

Verfügbarkeit: Der VisionMaster Max wird im Oktober 2025 zum Preis von 4.999 € in den Handel kommen. Das ThunderBeat™ 5.1.2 Wireless Surround Sound System ist separat erhältlich und liegt bei 1.298 € für das komplette System und 999 € für eine 4.1.2-Version ohne den optionalen Center-Lautsprecher. Die Projektor-Produktpalette von Valerion umfasst weiterhin den StreamMaster Plus zum Preis von 1.599 €, den StreamMaster Plus 2 zum Preis von 2.199 €, den VisionMaster Pro zum Preis von 2.599 € und den VisionMaster Pro 2 zum Preis von 2.999 €.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 05. September 2025

