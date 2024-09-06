IFA 2024 XXL-SPECIAL: Highlights vom Samsung-Auftritt unter dem Motto "AI For All" im City Cube

Modernste Technologie, AI, komplette smarte Vernetzung - mit diesen Themen trumpft Samsung bei der 100. IFA im City Cube in Berlin auf und macht sich "AI for All" zum Motto. Die Vision, die Vorzüge Künstlicher Intelligenz für alle zugänglich zu machen, steht dahinter.

AI soll für alle zugänglich sein

Es ist uns aufgrund der enormen Fülle nicht möglich, wirklich jedes Device und jede Technologie zu präsentieren, die die Südkoreaner mit nach Berlin gebracht haben, aber natürlich haben wir uns die Highlights angeschaut.

Micro LED

Transparente Micro LED-Panels

Plastische Wirkung, während die virtuelle Katze aktiv ist

Transparente Micro LED-Panels lassen sich vielseitig einsetzen

So beispielsweise den transparenten Micro LED-TV, für den es in der Praxis zahlreiche Anwendungen gibt, in Museen beispielsweise. Wie es sich für Micro-LEDs gehört, ist man völlig frei, was die Displaygröße und den Display-Shape angeht. Die Micro LEDs sind demnach modular gestaltet und bieten praktisch unbegrenzte Individualisierungsmöglichkeiten. Die transparenten Panels bringen überhaupt keinen Rahmen mit, was sie optisch und visuell noch attraktiver werden lässt. Durch die enorme maximale Helligkeit, die die zugrunde liegenden Micro LEDs garantieren, arbeiten die transparenten Micro LEDs selbst bei deutlichem externem Lichteinfall ausgezeichnet, was man auf fer IFA umgehend nachvollziehen konnte. Die doppelte Klarheit von OLEDs, das verspricht Samsung bei den Micro LEDs, und auch für die transparenten Versionen. Hexen allerdings können auch die cleveren Samsung Ingenieure nicht, daher ist der maximal mögliche Schwarzwert bei den transparenten Micro LED Panels nicht ganz so tief bei bei den nicht-transparenten Exemplaren.

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Die "klassischen" Micro LEDs stehen auch in Berlin und erfreuen mit lebendigen Farben

Beeindruckende Großbilder

Die Samsung Micro LEDs sind bereits erhältlich

Die "normalen", das heißt nicht transparenten Micro LEDs bietet Samsung für liquide Kunden bereits in vier Größen an. Die Geräte wurden auch mit in den City Cube gebracht und erfreuen unser Auge mit unglaublich fein abgestuften, dynamischen Farben, einem enormen Detailkontrast und einem breiten Blickwinkel. Die visuelle Präsentation ist extrem sauber. Gut, klar, Samsung hat hier eigenen Demo-Content verwendet, aber wie rauscharm und akkurat die Panels darstellen, ist schon sehr überzeugend.

TV und AI

AI für jede Situation

Generell steht die IFA für Samsung auch unter dem Motto "A New Era Of Samsung TV AI". Man kann die personalisierte AI-Erfahrung in verschiedenen Weisen genießen und verwenden: "Empowerment", "Companion", "Enjoyment", "Storytelling" und "Wellness".

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Der Nutzen von AI-Bildverarbeitung

Neo QLED 8K-Flaggschiffe zeigen, wie gut AI-Bildsignalbearbeitung funktioniert

Auch, was Samsungs aktuelle Prozessoren in den hochwertigen Smart-TVs des Hauses an AI Video- und Audio-Features mitbringen, wird anhand von Demonstrationen auf der IFA präsentiert. Im Fokus steht der Vergleich "Mit AI-Funktion versus ohne AI-Funktion". Der IFA-Besucher kann hier auch selbst den entsprechenden Button an einem Pult drücken und sich den Effekt umgehend anschauen. So zum Beispiel ist es möglich, selbst nachzuvollziehen, was "AI Picture Quality" bewirkt, inklusive "Upscaling Pro" und dem "Motion Enhancer Pro". Details werden schärfer, Bewegungen laufen besonders "smooth" und zugleich scharf ab. Aber auch die Farben gewinnen an Klarheit und Kontur.

Aktive Voice Amplifier Pro

Auch akustisch hilft AI wirkungsvoll nach. Wir nennen hier zwei Features: Object Tracking Sound Pro, hier wird jedes Objekt auf dem Screen akustisch erfasst und räumlich korrekt zugeordnet. Der "Active Voice Amplifier Pro" stellt eine optimale Verständlichkeit von vokalen Anteilen unter sämtlichen Bedingungen in der Praxis sicher. Was die KI-basierte Technologie bewirkt, kann man sich gleich in Berlin anhören.

Bildstarker 2024er Neo QLED-Smart-TV mit 8K-Auflösung

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Die Neo QLED 8K-Flaggschiffe, erhältlich in Größen zwischen 65 und 85 Zoll, sind überall im City Cube im Einsatz. Ein extrem leistungsstarker AI-gestützter Prozessor (NQ8 AI Gen3 mit nicht weniger als 512 neuronalen Netzen), ein enorm helles Neo QLED-Panel mit überragendem Gesamt- und Detailkontrast sowie eine hohe Farbtreue zeichnen die südkoreanischen Bild-Meister aus. Aufgrund von 8K AI Upscaling Pro werden niedriger auflösende Inhalte in nahezu optimaler Manier auf die native 8K-Panelauflösung hochgerechnet. Der AI Motion Enhancer Pro setzt auf Deep Learning Algorithmen um Verzerrungen zu vermeiden und sorgt in jeder Situation, auch bei sehr schnellen Bewegungen, für klare Bilder. Dank Tizen einfach zu bedienen und voller nützlicher KI-Features, sind sie ganz vorn mit dabei, wenn es um hochmoderne TVs geht.

OLED-Generation 2024 in Form des S95D

Natürlich führt Samsung in Berlin auch die neue "Glare Free" OLED-Baureihe S95D vor. Weitere Merkmale des S95D, der auch in unserem Preview schon begeistern konnte, umfassen ein enorm helles sowie kontrastreiches QD-OLED-Display, das sozusagen das Beste aud zwei Welten, nämlich die Quantum Dot- und die klassische OLED-Technologie, zusammenbringt. Ausgestattet mit OLED HDR Pro und dem NQ4 AI Gen2 Prozessor, wird hier ein exzellentes Bild erzeugt.

Praktische TIZEN Benutzeroberfläche

TIZEN Supporter

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Samsung TV Plus

Samsung "huldigt" auf der IFA auch dem hauseigenen TIZEN Betriebssystem und den zahlreichen Kernmerkmalen, die ein Samsung TV mitbringt. Die kostenlosten Samsung TV Plus Channels gehören auch mit zum Konzept.

Was macht Samsung TVs aus?

Auch geht Samsung darauf ein, welche Faktoren einen Samsung TV ausmachen: Hier finden wir AI-Technologie (8K AI Upscaling Pro, AI Motion Enhancer Pro, Active Voice Enhancer Pro, AI Customazation Mode) endlosen Content (Samsung TV Plus, Gaming Hub), Nachhaltigkeit (Solarzellen-Fernbedienung, Relumino Mode, recyclebare Verpackung, AI Energy Mode), Design (Infinity Air Design/Neo QLED 8K, NeoSlim Design/Neo QLED), LaserSlim Design/OLED-Serien und AirSlim-Design/QLED&Crylstal UHD), Smart Things (Smart Things Hub, 3D Map View z.B.) und Knox Security (z.B. Knox Matrix).

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