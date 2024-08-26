XXL-PREVIEW: Samsung 65-Zoll-4K-OLED-TV S95D - Erstklassige Helligkeit und kaum noch Reflexionen?

Der Samsung Top-OLED S95D kommt im beliebten 65 Zoll-Format derzeit auf rund 3.000 EUR - ein recht stolzer Preis, aber das im Infinity One-Design gehaltene TV-Gerät vereint jede Menge moderne High-Tech-Merkmale. Zunächst liefert Samsung eine separate Anschlussbox mit, die mittels eines Kabels ans Display angeschlossen wird. Samsung spricht hier von der "Slim One Connect Box". Wie üblich, läuft der smarte Fernseher unter Samsungs Tizen Betriebssystem, mit dem der Samsung Smart Hub 24 gesteuert wird. Im Lieferumfang befindet sich die sehr kompakte, Samsung-typische solarbetriebene Fernbedienung.

Besonders wichtige Punkte in der Feature-Liste umfassen "OLED HDR Pro" und "OLED Glare Free " für hohe Helligkeit und großen Kontrastumfang.

Die in den 2024er S95D Modellen verwendete „OLED Glare Free“-Technologie ermöglicht eine hohe Farbgenauigkeit und reduziert parallel störende Reflexionen bei einer identisch hohen hohen Bildschärfe. Auch bei Tageslicht kann man nahezu alle Inhalte tadellos betrachten. Die spezielle Beschichtung verhindert dabei den Zielkonflikt zwischen Glanz und Reflexion dank einer Hightech- Hartbeschichtung sowie einer neuen Oberflächenstruktur.

OLED HDR Pro ist laut Samsung bis zu 70 % heller ist als das einfachere OLED HDR+ System, und ist auch für einen enormen Kontrastumfang zuständig. Hinter alledem steckt der NQ4 AI-Prozessor der zweiten Generation, indem er in jeder Szene ein dynamisches Tone Mapping durchführt.

Beim Panel des S95D handelt es sich um ein QD-OLED-Panel, das, sehr kurz gesagt, die Vorzüge eines klassischen OLEDs wie hohe Farbtreue und sattes Schwarz mit den Pluspunkten der Quantum Dot-Technologie (enorm hohe Helligkeit) verbinden soll.

Für die nötige Rechenpower sorgt der Samsung-eigene Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor,, der wie heute üblich auf Künstliche Intelligenz zurückgreifen kann, und hinter dem 20 neuronale Netzwerken für eine exzellente Performance in jeder Situation stehen. KI-basiert und mit Deep Learning ausgestattet, ist z.B. das Upscaling niedriger auflösender Inhalte von enorm hoher Qualität.

Der schon kurz erwähnte Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor der zweiten Generation optimiert nicht nur das Bild, sondern auch den Ton. Das funktioniert bei Games ebenso wie bei Live-Sport und Movies von Streaming-Diensten. Aufgrund Technologien wie dem Perceptional Color Mapping und dem OLED Brightness Booster ermöglicht der NQ4 AI-Prozessor der zweiten Generation hervorragende Werte bei Helligkeit, Farbe, Kontrast und Detailtreue - das zumindest verspricht Samsung.

Unterstützt werden HDR10, HDR10+ und HDR10+ Adaptive sowie HLG. Nach wie vor setzt Samsung leider nicht auf den Support von Dolby Vision. Unter den Bildprogrammen, die im Video-EQ aufrufbar sind, befindet sich auch der Filmmaker Mode.

Akustisch bietet der S95D die Unterstützung von Dolby Atmos sowie spezielle Top Channel-Speaker. Entsprechend kompatible Samsung-Soundbars können mittels Q Symphony zusammen mit dem Lautsprechersystem des S95D betrieben werden.

Umfassender Streaming Content beim S95D inklusive - über Samsung Made for Germany. Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2024er-Reihe mit deutschen Modell-Code bekommt der Kunde kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklusive kann man unter anderem auf bis zu 24 Monate vielfältiges TV-Entertainment zurückgreifen – etwa Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte. Der Aktionszeitraum geht vom 1. August bis zum 31. Dezember 2024. Auch verfügt der S95D über Samsung TV Plus. Hier hat man direkten Zugang zu mehr als 900 freien Kanälen.

Der Samsung Gaming Hub ermöglicht den Zugang zu zahlreichen Cloud Gaming-Plattformen (keine Konsole erforderlich), zu mehr als 3.000 Konsolen-Spielen und zu Stabd-Alone-Apps. Der Motion Xceleator 144 Hz steht für eine hohe Bildwiederholrate von 144 Hz in 4K und ermöglicht daher enorm scharfe Bilder und stabile Bewegungsabläufe beim Gaming. Samsungs Game Bar steht für Darstellungen in 21:9 oder 32:9, und auf einfachem Wege sind Anpassungen möglich, zum Beispiel fürs Bildschirmverhältnisses, Minimap Zoom, das Setzen eines virtuellen Ziepunkts, sowie ein Check für den Input Lag. Der AI Auto Game Mode optimiert auf Wunsch Bild und Klang beim Gaming. Für Spiele-Spaß, auch in HDR, ohne störendes Ruckeln und für niedrige Latenz ist der S95D kompatibel zu AMD FreeSync Premium Pro.

Verarbeitung

Detail vorne mittig

Standfuss

Elegant integrierte Subwoofer hinten

Rückseite komplett

Standfuß von hinten mit Slim One Connect Box

Slim One Connect Box von hinten

Fernbedienung von vorne

Auf der Rückseite sieht man das Solarpanel

Der S95D sieht sehr schick aus, er ist überall gleich tief, was bei der Wandmontage praktisch sein dürfte, und auch einer sauberen Optik dienlich ist. Die sperrte Anschlussbox ist ebenfalls tadellos verarbeitet und aufgrund der kompakten Abmessungen sehr einfach unterzubringen. Der sehr dünne Rahmen des Displays ist präzise verarbeitet und liegt überall mit identischem Spaltmaß an. Der Standfuß ist ebenfalls solide und passt unserer Meinung nach perfekt zum Design des S95D.

Anschlüsse

Anschlussbox mit 2 x USB-A, 4 x HDMI (Nummer 3 mit eARC), nochmals USB-A und der Stecker für die Verbindung mit dem Panel

RJ45 Netzwerkbuchse, optischer Digitalanschluss, Anschlüsse für den TV-Tuner, CI+ Moduleinschub

Die Anschlussbestückung entspricht dem Standard. Es finden sich 3 x USB-A, ein WiFi 5-Modul, und 4 x HDMI(eARC auf HDMI 3). Die HDMI-Terminals unterstützen 4K @ 120 Hz, VRR, Dynamic Metadata (HDR10+), und ALLM.

Home Menu - Samsung Smart Hub 2024

Bekanntes Design des Smart Hubs, das aber immer wieder optimiert wird

Menüleiste zum Schnellzugriff

In der Menüleiste, die sich auch individuell bearbeiten und anpassen lässt, finden sich nach 2-maligem Druck der oberen rechten Taste auf der Fernbedienung die folgenden Parameter (wir beziehen uns auf die Optionen, wie sie ab Werk vorhanden sind, und zwar während der Wiedergabe einer Blu-ray):

Menüleiste

Alle Einstellungen - hier kommt man ins Menü zu sämtlichen Einstellungen

Tonausgabe: (TV-Lautsprecher oder externes Gerät)

Helligkeit

Bildmodus: Ist "Intelligenter Modus" aktiv sehen wir hier "Optimiert", "Eye Comfort" sowie "KI-Anpassung) (zuvor durchläuft man eine Art Bildassistent, um das als persönlich am besten empfundene Bild einzustellen). Schalten wir den Intelligenten Modus aus, gibt die folgenden Bildfelder: Dynamisch, Standard, Eco, Film und den Filmmaker Mode.

Es folgt der Tonmodus, hier stehen "Standard" und "Verstärkt" zur Auswahl

Intelligenter Modus ein oder aus

Eniergiesparlösung ein oder aus

Bluetooth-Geräte

WiFi (mit dem der TV bei Verwendung dieser Option verbunden ist)

Multi View

Sleep Timer (30, 60, 120 und 180 Minuten)

Spielemodus (ein, aus, Auto)

Ein/Aus und Energiesparen

Insgesamt eine praktische Auswahl an Schnelleinstellungen.

