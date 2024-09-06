IFA 2024 SPECIAL: Die Welt von Dolby im NIO-House, Kurfürstendamm 11, in Berlin

Derzeit, während der 100. IFA in Berlin, stellt Dolby die eigenen Produktwelten im NIO House, Kurfürstendamm 11, in Berlin ausführlich vor. Die Idee dahinter war, Dolby als komplettes Ökosystem zu präsentieren, damit ist gemeint: Content-Produzenten (Musik, Gaming, Film), Hardware-Hersteller, Automotive und Studios zum Beispiel.

NIO EL8

NIO war beim Thema Dolby Atmos Music im Auto einer der ersten Partner. Alle NIO Kfz haben Dolby Atmos im Auto. Inzwischen hat Dolby mehr als 20 Automarken, die entweder bereits Dolby Atmos im Auto haben oder dies angekündigt haben.

Dolby Atmos im Auto

Wiedergabeliste von TIDAL

Dazu gehören Mercedes, Cadillac, Volvo, Polestar sowie Smart. Jeder Autohersteller kann hier eine eigene Lösung umsetzen, so z.B. hat NIO eine eigenes Lösung, Mercedes arbeitet hier z..B mit Burmester zusammen.

Harman Kardon sowie B&W, ebenfalls sehr aktiv im Automotive-Bereich, sind hier natürlich auch vertreten. Dolby möchte als nächsten konsequenten Schritt – schließlich gibt es immer größere Monitore in den modernen Fahrzeugen – auch Dolby Vision einführen. Da das Thema Autonomes Fahren immer präsenter wird, wird der Fahrer mehr und mehr zum Passagier und Bord-Entertainment gewinnt noch weiter an Bedeutung.

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In Berlin wollte Dolby die Erlebniswelt aus einer Hand präsentieren, man kann hier am Kurfürstendamm 11 sehen, wie der gesamte audiovisuelle Alltag mit Dolby aussieht. Aus Sicht der UE-Hardware kann man sich z.B. über Produktwelten bei Yamaha, Sharp oder Audeze (High End Kopfhörerbrand aus den USA).

Yamaha-Produktwelt

Yamaha True X-Soundbar-System mit Dolby Atmos

Aventage AV-Receiver, schon fast sowas wie "Atmos-Legenden". Wir hatten z.B. den RX-A4A im Test

Für Yamaha zum Beispiel spielt Dolby Atmos schon seit langer Zeit eine große Rolle. Produkte wie die TruX Soundbar-Systeme, die Aventage AV-Receiver oder aber, in Bezug auf Dolby Atmos Music, die sehr hochwertigen Netzwerk-Receiver.

Sharp und Dolby kooperieren eng

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Sharp Setup im NIO House

Wireless Rear-Speakers mit Dolby Atmos

Sharp UHD-TV mit Dolby Vision

Sharp versucht, durch besonders faire Preise die Vorzüge von Dolby Atmos praktisch jedem zugänglich zu machen. Damit verfolgt Sharp konsequent die Dolby-eigene Philosophie, dass ein jeder die Möglichkeit hat, Inhalte in Dolby Atmos, Dolby Atmos oder Dolby Vision zu genießen. Sharps gesamte UHD-Modelle unterstützen Dolby Vision.

LG OLED G4 in 77 Zoll

Was auch grandios ist: LG setzt bei zahlreichen Smart TV-Modellen 2024 erstmalig auf die Kombination aus Dolby Vision und dem Filmmaker Mode. Bei Titeln wie zum Beispiel "Mission Impossible: Fallout" (UltraHD Blu-ray mit Dolby Vision-Dynamic HDR) ist diese Kombination genial, ein intensives, natürliches Bild wird hier geboten.

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Dolby und Audeze

Äußerst hochwertige Headphones des US-Herstellers

Gaming spielt eine enorme Rolle, natürlich mt Dolby Head Tracking

Audeze Maxwell Wireless Gaming Headset mit Dolby Atmos-Support

Hochwertige Audeze Kopfhörer unterstützen Dolby Headtracking, das auch Dolby Atmos-kompatibel ist. Zusammen mit dem enorm hochwertigen Aufbau der Audeze Kopfhörer wird ein exzellenter Sound beim Gaming, aber auch beim Hören von Musik oder Filmton erzeugt.

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Dolby Atmos Studio Experience

Genelec Profi-Setup, vorne

Genelec Profi-Setup, Seite/hinten

Genelec Monitor

Im NIO Hause kann man auch ein mit Genelec Aktivmonitoren bestückte Studio besuchen (Dolby Atmos Studio Experience). Dort kann man Tonmeister Eric Horstmann live beiwohnen, wie er Musik in Dolby Atmos abmischt.

Podcast-Studio

Noch ein interessanter Fact: Seit einem Jahr macht Dolby den Podcast „Music and Movies“. Darin informiert Dolby im Zweiwochen-Turnus über neue Musik- und Entertaiment releases in Dolby Atmos und Dolby Vision, über aktuelle Entwicklungen bei Dolby und es gibt jeweils ein spannendes Interview mit Branchen-Experten, oder mit Künstlern, die mit Dolby Atmos arbeiten.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 06. September 2024