IFA 2024: Europa-Premierte des LG CineBeam Q (Modell HU710PB)

LG Electronics (LG) gibt die Europa-Premiere des LG CineBeam Q (Modell HU710PB) bekannt. Vom 6. bis zum 10. September haben Besucher der IFA 2024 die Möglichkeit, sich am LG-Stand vom ultrakompakten 4K-Projektor beeindrucken zu lassen. Auch Lifestyle-Features gehören hier zum Programm. Unter anderem können vor einer vom Cinebeam Q projizierten Kulisse Selfies und andere Aufnahmen gemacht werden. Neben der ausgezeichneten Bildqualität zählt auch das elegante, aufs Wesentliche reduzierte Design sowie eine Vielzahl moderner Ausstattungsmerkmale und Funktionen zu den Eigenschaften des neuen Modells.

Schickes Design

Der erstmals im Januar auf der CES 2024 vorgestellte LG CineBeam Q ist mit einem um 360 Grad drehbaren Griff ausgestattet, der bei Bedarf auch als Ständer fungiert. Der LG CineBeam Q offeriert gestochen scharfe 4K UHD-Bilder (3.840 x 2.160) im Kinomaßstab (bis zu 120 Zoll). Hinzu kommen ein überraschend hohes Kontrastverhältnis von 450.000:1 sowie eine Abdeckung von 154 Prozent des DCI-P3-Farbraums für tiefe Schwarztöne. Dieses Merkmale stehen für tadellose Seherlebnisse bei Tag und Nacht. Die automatische Bildschirmanpassung justiert darüber hinaus die Trapezkorrektur1 und die Bildschirmausrichtung, um eine komfortable Einrichtung und ein präzise kalibriertes Bild in verschiedenen Umgebungen sicherzustellen.

Helles und kontrastreiches Bild

Über die LG webOS-Plattform, bekannt von den Smart-TVs des Hauses, bietet der HU710PB Zugang zu Streaming-Diensten wie Netflix, Disney+, Amazon Prime Video und YouTube2, sodass Nutzer eine Vielzahl von Inhalten genießen können, ohne ein externes Gerät anschließen zu müssen. Content von Smart-Geräten lässt sich bequem über AirPlay 2 und ScreenShare3 streamen oder spiegeln.

Die Vorzüge des LG CineBeam Q Projektor aus erster Hand erleben können Besucher der IFA 2024 am LG-Stand in Halle 18. Darüber hinaus bietet LG eine besondere Aktion an: Verbraucher können beim Kauf des LG CineBeam Q auf www.LG.com einen Sonderrabatt von 20 Prozent in Anspruch nehmen.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: LG Presse

Datum: 04. September 2024

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