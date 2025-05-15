High End 2025: PIEGA mit neuen exklusiven Farben für PREMIUM Gen2 und MLS sowie Raum- und Medienszenario mit USM, Leica und celexon

PIEGA präsentiert auf der High End 2025 zusammen mit den Partnern USM, Leica und celexon unter dem Motto "Four Brands, One Vision" ein komplett integriertes Raum- und Medienszenario. Hier gibt es eine Synthese aus hochkarätiger Technik, ästhetischem Design, Funktionalität und komfortabler Handhabung.

Stellen wir die vier beteiligten Partner und ihre Komponenten kurz vor.

Four Brands, One Vision

Sideboard

USM baut Medienmöbel mit integrierter Technik. Bestes Finish trifft auf ein höchst funktionales Design. Speziell für die hier thematisierte Kooperation konzipierte das Unternehmen Varianten, in die motorisierte Leinwände mit Bilddiagonalen von 80 bis 120 Zoll unsichtbar integriert werden können. Ein Knopfdruck genügt, und die Leinwand fährt heraus, und nach der Verwendung verschwindet sie wieder im Möbelstück.

Leica Play 1

Rückseite

Leica ist mittlerweile eine feste Größe für exklusive Projektoren. Eine superbe Bildqualität wird mit elegantem Design, Maßstäbe setzender Verarbeitung und hohem Bedienkomfort kombiniert. Mit dem Cine 1 und dem Cine Play 1 sind zwei äußerst hochwertige Modelle im Portfolio. Der Cine 1 nutzt die Vorzüge der Ultrakurzdistanz-Projektion und benötigt keine Decken- oder Rückenwandmontage. Man kann ihn, sehr praktisch, direkt im passenden USM-Medienmöbel unterbringen. Der besonders kompakte Cine Play 1 ist extrem flexibel, die Feature-Liste umfasst auch eine automatische Bildeinmessung, und auch ein besonders großes Bild trotz sehr geringem Abstand zur Projektionsfläche gehört zu den Pluspunkten. Beamer, Leinwand und Audiosystem öassen sich zudem mit der Leica Fernbedienung handhaben.

celexon-Leinwand

celexon ist der richtige Partner, wenn es um hochwertige Leinwände geht. Die HomeCinema Plus Leinwand wurde speziell für Ultrakurzdistanz-Beamer zur Serienreife gebracht. Sie setzt auf eine Hochkontrast-Oberfläche, die Umgebungslicht gezielt ablenkt und so den Inbild-Kontrast spürbar hochsetzt. Sogar in helleren Umgebungen sind farbechte, brillante Bilder mit ausgezeichneter Plastizität möglich. Wir sprechen hier von einer hervorragenden technischen Leistungsfähigkeit, verbunden mit unsichtbarer Installation - die perfekte Kombination.

Aufbau mit der Ace 50 Wireless

PIEGA, die Schweizer Lautsprecherlegemde mit perfekter Verarbeitung und hochauflösendem Klang, steuert die aktiven Lautsprecher der Ace Wireless-Serie bei. Die Standlautsprecher Ace Wireless 50 und auch die kompakte Ace 30 Wireless sind akustisch genauso stark, wie man es von einer echten PIEGA Box erwartet, und dank der flexiblen Verbindungsmöglichkeiten des Systems inklusive HDMI kann man sie direkt mit dem entsprechenden Leica Beamer verbinden. Bei Bedarf lassen sich die Systeme mit dem Armando Multihub zu einem vollwertigen, kabellosen 5.1 Mehrkanal-Layout erweitern, inklusive kabelloser Rear-Lautsprecher sowie einer synchronisierten Steuerung über die Fernbedienung des Projektors.

Premium 801

Premium 801 als neues Premium-Topmodell

Gleich vier Tieftöner wurden verbaut

Auch präsentiert PIEGA die neue Premium 801, die die Lücke zwischen der von uns getesteten Premium 701 Gen2 und der COAX 611 Gen2 schließt (hier geht es zu unserem Test der COAX 611 Gen2). Ausgestattet ist sie mit einem komplett neu konstruierten magnetostatischen Bändchen mit vorgelagertem Horn, vier kräftigen Tieftönern und einer versteiften Gehäusestruktur (identisch zur Coax 611 Gen2) mit Holzmatrix-Innenaufbau liefert sie einen außergewöhnlich klaren sowie ausdrucksstarken Klang.

Aufbau mit HiFi-ROSE-Komponenten

801, Rückseite

Verkabelung und Anschlussterminals

Neu entwickelter Bändchenhochtöner

Hier ein frontalers Bild von Tweeter und Mitteltöner

Sockel

Schräge Ansicht

Sicht von oben

Die angehobene Trennfrequenz im Mitteltöner, eine impedanzfreundliche Frequenzweiche plus die Option zum Bi-Amping stehen für eine präzise Anpassung an unterschiedliche Anlagenkonzepte. Der edle Lautsprecher wird im Spätsommer 2025 auf den Markt gebracht.

Der Preis: ab 4.950 EUR/Stück. Die Premium 801 wird gegen Aufpreis auch in allen acht Excellence-Farben erhältlich sein.

